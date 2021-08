TEST: Brettbare mobiltelefoner

Samsung er ute med to nye brettbare mobiler; Galaxy Z Fold3 5G og Galaxy Z Flip3 5G. Folden brettes som en bok og har i praksis et ganske fleksibelt nettbrett på innsiden. Flipen ser ut som en vanlig mobil, men kan brettes sammen og bli halvparten så høy. Dessverre også dobbelt så tykk.

Vi har sett på den nye utgaven av Fold. Den tredje i rekken. Ingen revolusjon, men en solid oppgradering av fjorårets Z Fold2 5G.

Den er også en røslig sak. Selv om den er 2 mm tynnere enn forgjengeren og har slanket hengselet litt. Den veier likevel 271 gram og er fra 14,4 til 16 mm tykk. På grunn av bøyeradien i skjermen er den litt tykkere ved hengslene.

Har lært mye

Tre iterasjoner er en solid bit av en lærekurve. For sant å si var vi ikke veldig imponert av det første forsøket. Toeren var vesentlig bedre. Nå begynner det å likne på noe mange kommer til å kjøpe. Sant å si likte vi bedre måten Huawei hadde løst bretteproblemet på. Men det hadde også sine klare ulemper. Det største er selvfølgelig at USA i praksis har satt en stopper for mobilene til selskapet, men de var inne på noe med brettbare. Huawei hadde skjermen på utsiden. Det løste mange problemer, men introduserte et veldig stort et. Skjermen var svært utsatt så lenge det var snakk om plast og ikke glass.

Det er nok grunnen til at Samsung har holdt fast på at den store skjermen skal være beskyttet på innsiden og ikke utsiden. Det er ikke lett det heller. Det gjør at de må utstyre forsiden med en stor vanlig mobilskjerm slik at den ene halvdelen får skjem både foran og bak. Men den bøybare indre skjermen er mye bedre beskyttet. Utfordringen er at den må ha en nesten umulig liten bøyeradius uten å brekke, eller vise svakhetstegn etter mange titusen brett. Det hevder Samsung at de har klart.

Front: Sett fra forsiden er Fold3 en smal og lang mobil Foto: Odd Richard Valmot

Rimeligere

Dette er selskapets dyreste telefon. Likevel er den en god del billigere enn den et år gamle Fold2. Det må jo være litt ergerlig at denne er så mye billigere og bedre for dem som kjøpte i fjor, men prisfallet var nok en nødvendighet for å få fart på det spesielle markedet.

Med mindre du vil ha muligheten til å brette opp et lite, men duganes nettbrett, er ikke Fold3 noe for deg. S-modellene, med 21 Ultra i front er bedre på de aller fleste andre områder.

Vi har prøvd brettbare mobiler før og det er lett å fastslå at dette er den beste så langt. Det er ikke bare fordi maskinvaren er blitt bedre. Programvaren begynner også å bli bedre. Men det tar tid å få støtte fra alle appene som potensielt kan ha glede av to skjermer. For de fleste vanlige apper holder det med en mener eller mindre stor skjerm. Det gir jo nok oversikt. Men det er først når appene kan utnytte det ekstra arealet, til å vise mer informasjon, eller til å vise to skjermer, at det virkelig svinger. Når det skjer, slik som i en del apper fra Samsung og Microsoft, gir det en oversikt som ingen annen kan tilby.

Det er jo telefoner som kan kjøre flere apper samtidig, men når de stables oppå hverandre blir det så som så med brukervennligheten. Med den store foldeskjermen blir mulighetene noe helt annet. Her kan man trekke ut apper som plasserer seg i hver sin halvdel. Det gjør det veldig lett å jobbe med to samtidig. Du kan trekke ut flere også, men da må de dele på en halvdel, selv om du kan bestemme hvor mye plass den enkelte skal bruke.

Denne typen multitasking gjør at Fold3 spiser seg innpå PC-ens arbeidsområdet. Spesielt hvis du bruker den med penn.

Kjører du en app vil den normalt ikke fylle hele den store skjermen, men programvaren for å utnytte all plassen er ganske finurlig og du kan forstørre den så den fyller ut hele skjermen.

Skjerm foran og bak

Brukt som en vanlig mobil er frontskjermen helt grei. Den er på 6,2 tommer, men smal. Den har et aspektforhold på 24.5:9 fordelt på 2268 ganger 832 piksler. Det betyr at det er plass til like mange ikoner som på en stor vanlig telefon.

Den store skjermen på innsiden er virkelig praktisk og gir en helt annen oversikt enn på vanlige mobiler. Det skulle også bare mangle, for dette likner mer på et litt kortvokst nettbrett enn en telefon.

Den store nesten firkantede hovedskjermen kniper kraftig distansen inn til et nettbrett. Mobiler flest er fantastiske redskaper, men av og til trengs det et nettbrett eller en PC for å gjøre mer «seriøst» arbeid. Det å lage skisser, bruke officeapper eller annet blir mye mer praktisk. Det er det på langt nær i en mobil, selv om det går an.

Men ikke alt er fantastisk med en veldig stor skjerm. Videoer f.eks. Den store skjermen er rektangulær, men ikke nok til at video passer inn. Så skal du bruke den til underholdning blir det svarte striper om du ikke overlater til Samsung å strekke bildet. Likevel må det sies at det å sette den på skrivebordet, som en PC, og ha videoen i den delen av skjermen som peker oppover er veldig praktisk. Ser du på f.eks. YouTube får du videoforslag på den nedre skjermen.

Som underholdnings enhet er det også viktig at lyden er god. Det er den med litt forbehold. Fold3 har to høyttalere på sidene i den ene halvdelen og de gjør en veldig god jobb. De spiller høyt, og får med seg det meste av frekvensbåndet, men, som i mobiler flest; det er begrenset med bass.

Oversikt: Meldinger dukker opp etter hverandre på den venstre siden og innholdet i de enkelte på den høyre. Foto: Odd Richard Valmot

Bøyen

Et vanlig nettbrett har en helt slett overflate. Ideelt skulle foldbare mobiler også ha det, men det er i praksis umulig å unngå at det blir en synlig overgang mellom de to sidene. Den er mest synlig mot en mørk bakgrunn, men når du har sett den noen ganger blir den liksom borte. Den er ikke plagsom i det hele tatt.

Vi får stole på Samsungs påstand om at skjermen på innsiden er 80 prosent mer ripesikker enn i forrige modell. Det er et solid jump, men selvfølgelig langt fra det vi er vant fra på mobiler. Til sammenlikning har frontskjermen Victusglass som er det beste som er å oppdrive. Men den har selvfølgelig ikke samme beskyttelse som den sammenbrettede skjermen på innsiden. Mobilen er utført de det de kaller panseraluminium. On den stopper kuler er vel tvilsomt.

Vi konstaterer også at begge skjermene nå har fått 120 Hz oppfriskning. En annen viktig forbedring fra forrige modell er at telefonen er IPX8 vanntett. Det betyr vannsikker. Det er viktig, men den ikke testet mot støv. Hengsler liker ikke støv. Så støvtett hadde nok vært vel så smart som vanntett.

Penn

Bedre ripesikkerhet gjør at du nå kan bruke et betyr at du kan bruke S-Pen på den.

Men pennen må være av den spesialutviklede typen med myk tipp. Vi prøvde å bruke pennen til Remarkable skrivebrettet. Den identifiserte pennen, men nektet å bruke den. Samsung har to varianter av pennen. En enkel og den større S-Pen Pro. Den har minne og må lades opp via USB. Bruk av penn gjør at likheten til et nettbrett større. Det er fint til å lags skisser og notater og til å manøvrere rundt. Men det er også noe ekstra du må ha med og passe på, selv om det finnes deksel med plass til pennen.

Penn: Samsung selger to penner du kan bruke på den nye skjermen på innsiden. Foto: Odd Richard Valmot

Batteri

Moderne mobiler får stadig større batteri. Det, som var kjevedroppende mye for en del år siden, da Huawei lanserte en telefon med 4Ah har blitt i minste laget. Selv billige telefoner har både 5 og 6 Ah. Samsungs egen toppmodell S21 Ultra har et på 5 Ah. Derfor var det litt skuffende at Fold3 bare har 4,4 Ah. Her er det tross alt mye mer skjerm som skal strømforsynes. Nettbrett-delen inviterer jo til bruk. Men vi er positivt overrasket over batterilevetiden. Det gir seg ikke selv med mye bruk gjennom dagen. Ved lite bruk kan du forvente et par dager, men nattlading er nok å foretrekke for å være på den sikre siden.

Samsung har vært i front med å legge fingersensoren under skjermen. Det blir for komplekst når man i så fall må ha en foran og en inni. Derfor har de brukt en sensor i av- og på-knappen. Vi opplever at den, og slike sensorer generelt, er raskere enn under glasset.

Kameraer

Tre kameraer, en ultrawidescreen, widescreen og et telekamera med 2X forstørrelse er greit nok, men ingen spesifikasjonsvinner. 2X er fint i en iPhone, men Samsung har skjemt oss bort med 10X i S21 Ultra. Da trengs det et periskopkamera og det er det neppe plass til her. Men hvem vet i framtiden.

Alle bakkameraene er på 12 MP og tilsynelatende de samme som satt i Fold2. I så måte likner de på dem som sitter i iPhone Pro-modellene. Vi snakker på kameraer

Det spesielle når du har telefon på utsiden og telefon/nettbrett på innsiden er selfiekameraene. Her er det et på begge sider. Mest spesielt er det på innsiden hvor vi ikke finner det vanlige hullet eller busslomma. I stedet har det et 16 MP kamera hvor man «binner» fire og fire piksler til et 4 MP kamera som sitter montert bak skjermen. Det er hverken helt usynlig, eller særlig eller bra, men i det minste først på markedet. Når du bruker skjermen, er det synlig. Det trenger en del prosessering for å bli kvitt skjermpikslene over.

Det er også et konvensjonelt 10 MP frontskjermen som kan brukes når telefonen er sammenslått. Og som ikke det var nok kan du brette ut herligheten og bruke forskjermen til å ta selfier med hovedkameraet, eller rettere sagt hovedkameraene. Tre selfiemuligheter altså.

Lynrask

Det er ingen ting å si på hastigheten. I motsetning til i S-modellene, som har Samsungs egen Exynos-prosessor i Europa, kommer denne med Qualcomms Snapdragon 888 5G. Begge er utført i 5 nm strukturbredde og har transistorer i overflod. Arbeidshukommelsen er på 12 GB og lagringsminnet på 256 eller 512 GB. Når vi tester ytelsen med 3D Mark og Geekbench 5 mot den som sitter i Exynos-utgaven av S21 Ultra, er de to prosessorene svært like, els om Exynos drar fra litt på Geekbench som måler vanlige oppgaver utenom grafikk. Vil du merke det. Neppe.

Er Fold3 et stort framskritt?

Rent teknisk er svaret ja. Ikke så stort i forhold til forgjengerne, men definitivt som formfaktor. Når vi ser på hvor mye toppmodeller koster ellers, spesielt Apple siden å er den nesten billig. Produksjonsprisen for denne, med to skjermer og de svært avanserte hengslene er nok mye nærmere salgsprisen enn med de andre toppmodellene. Om du derfor kan sies å få mer for pengene skal ikke vi mene noe om.

Spørsmålet er om dette er den nye formfaktoren for mobiler vi alle skal ha tror vi er greit å besvare med et klart nei. Da må det i så fall skje et teknologisk under, og det kommer ikke med det første. Hva som vil skje på sikt er ikke godt å si, men kjenner vi Samsung rett kommer det årlige modeller som vil bli stadig bedre.

Men at en liten kjøpergruppe allerede synes at dette er manna fra himmelen er vi sikre på. De vil gladelig bla opp de 19 000 kronene som 256 GB utgaven koster, eller 20 500 som må til om 512 GB versjonen skal blir deres.

Pluss:

Både mobil og nettbrett i samme enhet

Vanntett

Lynrask

Batterilevetid

Kan bruke penn

Minus