TEST: Cat S52

Cat er en kjent merkevare for alle som jobber i blant annet anleggsbransjen. Og uansett hvilken bransje du selv jobber i, har du antagelig sett en av disses gule gravemaskinene eller bulldozerne med Cat-logoen. Mobiltelefonene med samme merke produseres ikke av Cat selv, men på lisens av britiske Bullit Group. Som med de øvrige Cat-produktene skal dette være produkter beregnet på bruk i tøffe miljøer.

Cat S52 – tekniske spesifikasjoner Skjerm: 5,65" IPS-LCD, 720 x 1440. Corning Gorilla Glass 6.

Maskinvare: Mediatek Helio P35 (MT6765), åtte CPU-kjerner (4 x 2,3 GHz Cortex-A53, 4 x 1,8 GHz Cortex-A53). PowerVR GE8320 GPU. 4 GB RAM.

Lagringsplass: 64 GB. Mulighet for MicroSD. Hovedkamera: 12 MP f/1,8.

Frontkamera: 8 MP

Operativsystem: Android 9 (Pie). Oppgradering til Android 10 skal komme.

Trådløst: Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 og 5 GHz). Bluetooth 5.

Annet: Dual-SIM. GPS, Glonass, Beuidou, Galileo. USB-C. NFC (støtter Android Pay). 3,5 mm hodetelefonutgang.

Robusthet: IP68 (vann- og støvtett), MIL-STD-810G.

Batteri: 3100 mAh. Hurtiglading.

Størrelse: 158,1 x 76,6 x 9,69 mm

Vekt: 210 gram

Pris: kr 5290 inkl. mva.

Vi har nå fått inn Cat S52, som ifølge produsenten skal være «verdens tynneste, robuste telefon» – og den slankeste modellen fra Cat noensinne. Med en tykkelse på 9,69 millimeter er riktignok ikke telefonen spesielt slank sammenlignet med mange mobiltelefoner fra andre produsenter. For eksempel er iPhone 11 Pro 8,1 millimeter tykk. Men sammenlignet med såkalte «ruggedized» mobiltelefoner – telefoner beregnet på bruk i røffe miljøer – er den tynn.

Cat S52 er sertifisert etter MIL-STD-810G-standarden, som betyr at den skal tåle endringer i temperatur fra -30 til +65 grader i opptil 24 timer, samt at den skal tåle vibrasjoner, fukt og salt.

Telefonen er klassifisert som vann- og støvtett (IP68), og skal tåle å ligge 1,5 meter under vann i 35 minutter. Dette er for såvidt ikke så oppsiktsvekkende lenger, nå som også ordinære telefoner har blitt vanntette.

Ifølge produsenten har Cat S52 blitt fall-testet ved å slippe den gjentatte ganger ned på betong fra 1,5 meter over bakken. Det er egne standarder for hvordan slike tester skal gjennomføres.

Vi i digi.no har ikke gjort egne «torturtester» på Cat S52, ettersom det uansett bare ville blitt en stikkprøve av ett produkt. Men det er ingen tvil om at telefonen virker svært solid, med blant annet en aluminumsramme rundt telefonen, og en bakplate i gummiert plast.

Glasset i skjermen er Corning Gorilla Glass 6 – samme type glass som også brukes i veldig mange andre mobiltelefoner. Altså ingenting spesielt med det. Glasset regnes imidlertid for å være noe av det kraftigste som finnes, men helt uknuselig er det ikke. Det er en liten forhøyning rundt kanten som beskytter skjermen hvis telefonen faller ned på et plant underlag. Men skulle du miste telefonen med skjermen ned, og skjermen treffer en spiss stein, da vil det sannsynligvis gå galt.

Design

Bakside på Cat S52 er dekket av et gummiaktig plastmateriale. Foto: Kurt Lekanger

Til å være en «ruggedized» mobiltelefon, har Cat S52 et ganske pent design. Den ser ikke like klumpete ut som mange andre telefoner i denne kategorien, og aluminiumsrammen rundt kantene sammen med den svarte baksiden gir den et ganske tøft utseende. Bruk av synlige skruer rundt kantene av telefonen forsterker det visuelle inntrykket av at dette skal være en robust telefon, selv om skruene nok er der mest til pynt.

På venstre side av telefonen er det en vanntett luke med gummipakning rundt. Bak denne rommer det seg en liten skuff med plass til to SIM-kort i tillegg til et MicroSD-kort hvis du trenger ekstra lagringsplass i tillegg til de 64 GB som er innebygget. Støtte for to SIM-kort gjør at du kan ha et eget SIM-kort for bruk i utlandet, for eksempel.

Knappene er også laget i aluminium, og er store og gode så de enkelt kan betjenes med hansker. Foto: Kurt Lekanger

Knappene på høyre side for å justere volum og skru telefonen av og på er store og solide, og enkle å bruke selv med hansker.

Lading foregår via en USB-C-kontakt, og det er ikke støtte for trådløs lading. Både USB-porten og en 3,5 mm hodetelefonutgang på toppen av telefonen er vanntette.

Kantene i aluminium gir telefonen et ganske tøft utseende, og skruene langs sidene forsterker inntrykket av at dette er en telefon beregnet på røff bruk. Foto: Kurt Lekanger

Telefonen kommer med Android 9, og produsenten lover at den skal få en oppdatering til Android 10, i tillegg til sikkerhetsoppdateringer hver 90. dag.

Hanskemodus og fingeravtrykksensor

Den 5,65 tommer store skjermen i telefonen har en oppløsning på 720 x 1140 punkter, som ikke er all verden – men godt nok for de fleste. Bildekvaliteten på skjermen er god.

Telefonen er forholdsvis stor, men ligger godt i hånden. Foto: Kurt Lekanger

Siden dette er en telefon som gjerne skal kunne brukes utendørs i all slags vær, er skjermen laget så den skal fungere når du er våt på fingrene. Det er også en hanskemodus, som du aktiverer i innstillingsmenyene. Da øker følsomheten til skjermen, slik at du kan betjene den selv om du har på deg hansker.

På baksiden av telefonen er det en liten rundt fordypning som skjuler en fingeravtrykksleser. Dette er den første telefonen fra Cat som kommer med mulighet for skanning av fingeravtrykk. Leseren er kjapp, og fordypningen gjør at du lett føler deg frem til hvor den er.

Batteriet er på 3100 mAh, som er ganske standard. I løpet av testperioden vår opplevde vi batteritiden som veldig god, og det holdt gjerne å lade annenhver dag.

Kamera

Kameraet tar ganske bra bilder. Her ser du også fingeravtrykksleseren. Foto: Kurt Lekanger

Hovedkameraet i telefonen har en Sony-sensor på 12 megapiksler. Det er en såkalt «dual pixel»-sensor, som benytter en teknologi som gjør at hver piksel i sensoren kan brukes til å både registrere motivet og til autofokus. Resultatet skal være raskere og mer nøyaktig autofokus.

Kameraet tar forholdsvis gode bilder, selv om det ikke kommer opp på nivået til konkurrentenes toppmodeller – men de koster da også vesentlig mer. I sin prisklasse er kameraet i Cat S52 mer enn godkjent. Sensoren virker også forholdsvis lysfølsom, noe du kan se et eksempel på her – dette bildet er tatt i kun lyset fra en utelampe på terrassen:

Cat S52 tar slett ikke dårlige bilder om natten, selv om den ikke har dedikert nattmodus slik for eksempel iPhone 11 Pro (til høyre) har.

På nærbilder kan man se at ting flyter litt sammen og det er litt lite detaljer når du zoomer helt inn, men fargegjengivelsen er god. Dette er tatt i innendørsbelysning:

Cat S52 tar ganske gode bilder, selv om bildene tatt med den dyrere toppmodellen iPhone 11 Pro til høyre blir en del skarpere og mer detaljerte.

Middelmådig ytelse

De fleste robuste mobiltelefoner som dette kommer med forholdsvis svake prosessorer. I Cat S52 er det en Mediatek Helio P35-brikke som sitter under panseret. Dette er en systembrikke som inneholder åtte CPU-kjerner i tillegg til en PowerVR GE8320 grafikkprosessor (GPU). Ytelsesmessig er dette en prosessor beregnet på mobiltelefoner i mellomklasse-segmentet – og kanskje sammenlignbar med den noe mer utbredte Snapdragon 630-brikken fra Qualcomm.

I daglig bruk var Cat S52 for det meste kjapp nok til det meste vi ville bruke den til, men vi merker at den ikke har like god ytelse som toppmodellene vi er vant til å bruke til daglig. Her er noen ytelsestester:

Vi ser at vi i våre tester får en del dårligere ytelse enn det vi ser andre har oppnådd med andre telefoner med samme prosessor. Ytelsen er også en god del dårligere enn Cat S61, som bruker Snapdragon 630.

Konklusjon og alternativer

Selv om ikke Cat S52 vinner noen hastighetskonkurranser, er det en god mobiltelefon i sin prisklasse. Vi liker at du endelig kan få en skikkelig robust telefon som tåler litt en støyt – og som også er noenlunde pen å se på.

Nå skal det nevnes at du ikke trenger å kjøpe fra Cat for å få en vann- og støvtett telefon – dette er jo noe også veldig mange andre leverer nå. Huawei, Sony, Apple, Samsung, for å nevne noen. Men hvis du trenger noe som også tåler hardhendt behandling, da kan vi anbefale Cat S52.

Cat har også en annen modell som kommer med innebygget infrarødt varmekamera, Cat S61 – som vårt søsternettsted TU.no testet i fjor. Denne er noe dyrere enn S51, og er også en del tykkere.

Vi likte Vi likte ikke - Solid byggekvalitet - Svak ytelse - Tynn i sin kategori - God batteritid - Fungerer med hansker og våte hender - Ganske bra kamera

Her er noen bilder vi tok med telefonen: