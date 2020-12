TEST: Dell XPS 13 i7-1165G7

Vi har testet Dells oppgraderte kraftpakke, og er imponert over ytelse og design. Men konkurrerer den med verstingene fra Apple og Microsoft?

Dell XPS 13 tommer er en solid sak. Med en vekt som klokker inn på 1295 gram, oppleves den som svært robust og hardfør.

Kabinettet er maskinelt utskåret, og her er det ingen kanter som føles ukomfortable mot huden. Jeg må gi det litt kraft om jeg skal klare bøye skjermen, noe som gjør at XPS gir et solid inntrykk. Det skal nok en del juling til før denne må kasseres.

Faktaboks - bærbar Skjerm: 13.4" UHD+ 3840x2400 oppløsning

Prosessor: Intel i7-1165G7 4.70 gigahertz (fire kjerner, åtte tråder) Grafikk: Intel(R) Iris Xe

Systemminne (RAM): 16 gigabyte

Lagringsplass: 512GB (M.2 PCIe)

Kamera:

Trådløst: WiFi 6, BT 5.0

Tilkoblinger: 2x Thunderbolt 3, MicroSD-kortleser, hodetelefoner

Operativsystem: Windows 10 Pro

Batteri: 52 Wh

Øvrig: Ansikt- og fingerpålogging, 720p-kamera, USB-A-adapter følger med

Størrelse: 29,6 x 20 x 1,5 cm

Vekt: 1,3 kg

Pris: 21 000 kroner

Den amerikanske PC-leverandøren mener den maskinelle utskjæringen skal gjøre maskinen lettere å håndtere - blant annet ved å være svært enkel å åpne og lukke. Det må vi si oss enige med dem i.

Mange bærbare maskiner er faktisk litt kronglete å åpne, men det er ikke noe problem å åpne denne, selv med bare en hånd.

I tillegg til å ha blitt lettere, har den nyeste XPSen også blitt tynnere. Hele seks prosent fra forrige modell. Det merkes godt, for dette er virkelig en liten og nett maskin å dra med seg rundt.

Tynn

Om vi lukker maskinen og sammenligner den med Apples nyeste Ipad - når sistnevnte er kledd med tastaturdeksel - er den faktisk noen millimeter tynnere. Det er imponerende.

I stedet for å la hele kabinettet være i aluminium, har Dell byttet ut tastaturdelen med et karbonkomposittmateriale. Det skal ifølge Dell være med på å redusere vekten, samtidig som det gjør tastaturet mer motstandsdyktig mot slitasje.

En pen maskin å drasse med seg rundt. Dell skryter av at den er ripefri, men det var ikke mye som skulle til for å skape riper da vi prøvde. Foto: Martin Braathen Røise

Man skulle kanskje tror at dette er et lite lurt designgrep, men siden overflaten er UV-behandlet, slipper man at sola lager misfarging over tid. I tillegg har karbonoverflaten fått et smussavstøtende belegg. Det oppleves som godt, og selv etter en del bruk med fettete fingre, ser maskinen overraskende ren ut.

Dell skryter selv av at XPS har en ripefri overflate, men det var ikke så mye som skulle til før vi fikk noen småriper i kabinettet. Med andre ord kan vi se for oss at XPSen ikke vil se like pen ut etter noen måneder i sekken.

Når det gjelder skjermen, har Dell satt et UHD-panel i modellen vi har på test. Også her har den amerikanske produsenten gjort noen endringer siden forrige modell.

Mye skjerm

På tross av at den totale størrelsen på maskinen er redusert med to prosent fra tidligere, har Dell økt størrelsen på skjermen med syv prosent. Det har de fått til ved å krympe rammen rundt skjermen. PC-produsenten skryter selv av at skjermen nesten er kantløs, noe vi kan kvalitetssikre.

Dermed får vi en 16:10 skjerm som gir mer en nok arbeidsplass, selv med 150 prosent skalering. UHD-panelet Dell har valgt å sette i testmodellen oppleves også som svært godt.

Fargegjengivelsen er eksepsjonell, og å se på film på denne rakkeren er en nytelse for øynene. Skjermen har åtte millioner piksler, 3840 ganger 2400 oppløsning, og 120 hertz oppdateringsfrekvens. Mer enn nok til å spille på.

Kontrastforholdet er også veldig godt med 1500 til én. Skjermen er behandlet med et antirefleksbelegg. Selv om det er noe gjenskinn i sterkt sollys, oppleves det ikke som forstyrrende. Selve glasset er fra Gorilla og tåler en støyt.

Med en oppgitt lysstyrke på 400 nits - vi måler 470 i våre tester - er dette en fin arbeidskompis å ta med seg ut, selv på solfylte dager.

Litt få tilkoblingsmuligheter. Foto: Martin Braathen Røise

Få porter

Innsynsvinkelen er også svært god. Her kan du nesten snu skjermen helt fra deg og fortsatt ha mulighet til å lese tekst. Kanskje ikke det aller lureste om du jobber med sensitive dokumenter på et fly, men absolutt positivt om dere skal dele skjerm for å se en film.

IPX 13 kommer med fire porter. En USB-C med lademulighet og displayport, samt en thunderbolt 3 med samme funksjonalitet. I tillegg får du minijack og microSD-kortleser.

Ikke all verden, og vi skulle helst sett at det var flere porter. Ikke noe som ikke kan løses med en hub, men det blir én ekstra ting å passe på.

Personlig kunne jeg fint gått på kompromiss med både vekt og størrelse for å få flere tilkoblingsmuligheter.

Maskina leveres med et godt baklyst tastatur. Ikke like god skrivekomfort som på nyeste Macbook Pro, men heller ikke langt unna. Det skal nevnes at tastevandringen bare er 0,7 millimeter, men personlig synes jeg det fungerer fint.

Støysvakt tastatur

Tastaturet er forholdvis støysvakt og tastekomforten er god, selv når mye arbeid må utføres over lengre tid.

Pekeplaten er også god - litt liten etter min smak, men den oppfører seg som den skal, og registrere museklikkene mine som de er ment. Det er det faktisk ikke alle maskiner som gjør, har blitt min erfaring etter noen PC-tester de siste månedene.

Tastaturet er stort, har god skrivekomfort og er støysvakt. I tillegger fyller det nesten hele rammen ut i kantene. Foto: Martin Braathen Røise

Webkameraet yter også greit, men ikke noe mer.

Du får ikke sylskarpt bilde i lite lys, men det fungerer greit å kommunisere med.

Sitter du i et godt belyst rom, er det derimot helt OK kvalitet på bildene. Likevel ønsker vi oss mer i en maskin til over 20.000 kroner.

Når det kommer til lyd i høyttalerne, syns jeg lyden er spak.

Her kunne Dell godt kostet på mer kraft både i det lave og høye frekvensområdet. Det låter helt greit, for all del, men IPX 13 er definitivt ikke noe du kan benytte som bærbart stereoanlegg.

Beist

Ytelsesmessig er dette et beist. Dell har utstyrt XPS 13 med de nye 10. generasjons Intel-prosessorene med fire kjerner. Maskina starter opp lynraskt, og vi måler rundt 20 sekunder fra kaldstart.

Fra hvilemodus er det null forsinkelsestid, og 13-tommeren kan tas i bruk med en gang lokket åpnes opp.

Dell mener maskinen er god nok til å spille på, men vi har ikke testet den med noen krevende spill. Personlig spiller jeg bare et flerpersonsskytespill fra 1999, og der får jeg stabilt 250 FPS med denne konfigurasjonen.

Under de mest krevende ytelsestestene holder kjøleløsningen maskinens underside under 40 grader. Det er derfor ikke noe problem å sitte med denne i fanget over lengre tidsperioder.

35 desibel under full last

Støymessig er det ikke så mye å snakke om. Vi målte ikke mer enn 35 desibel når vifta gikk for fult med 100 prosent last under stresstestene. Mer enn godkjent, altså.

Når det kommer til batteritid, er ikke Dells Intel-maskin best i klassen. Men det er heller ikke ambisjonen. XPS står jo tross alt for Extreme performance system.

Vi målte ni timer og 20 minutter i batteritesten vår. Denne utføres med PCMark 10s kontorapplikasjonstest med rundt 100 nits lysstyrke - eller rett under middels.

Dell oppgir selv 11 timer og 24 minutters bruk med kontorapplikasjoner, et litt i overkant optimistisk estimat, ifølge vår test.

Maskinen leveres med 45 watts lader. Ikke av de kraftigste, men den skal holde til å levere 80 prosent av full kapasitet på en time når maskinen ikke er i bruk. Er maskinen derimot i bruk, må du nok forvente å være tilkoblet krana i rundt to og en halv time for full tank.

Bør du kjøpe?

Oppsummert kan jeg slå fast at Dell leverer en svært god maskin med XPS 13. Den gir et solid inntrykk, leverer ytelse i massevis, og kommer i et format som gjør den perfekt for brukere på farten.

Vi skulle helst sett at den hadde flere tilkoblingsmuligheter og litt kraftigere lader, men ellers er det det ikke veldig mye å trekke XPS 13 for.

UHD skjermen er også svært god. Den koster 2000 kroner ekstra.Sså om du ikke har tenkt å bruke maskinen som et underholdningssenter, er jeg ikke så sikker på om det er verdt det. Personlig ville jeg spart pengene og gått for FHD-versjonen.

I denne prisklassen er det mange gode konkurrenter.

Både Microsofts Surface-varianter og Apples Macbook Pro ligger i samme segment. Velger du Apples maskin får du helt ny prosessorarkitektur og ekstrem ytelse, men svakere skjerm og foreløpig færre valgmuligheter, siden du blir låst til Apples plattformunivers.

Med Surface får du svært god batteritid, men også noe svakere ytelse.

Det er selvfølgelig flott med så mange gode alternativer i dagens marked, men det gjør det jo litt vanskelig å finne ut hvor skoen trykker.

XPS 13 er alt i alt en svært god maskin som gir valuta for pengene om ambisjonen er å beholde den i noen år fremover.