Netgear Orbi Pro (SRK60)

Wifi-hastighet: 3000 Mbit/s (1733 + 866 + 400 Mbit/s (dedikert «backhaul» på 4x4 – 4 kanaler send/motta, 1,7 Gbit/s)

Teknologi: 802.11ac, tri-band (2,4 + 2x5 GHz)

Størrelse: 17,2 x 8,4 x 24,6 cm per enhet (Orbi Pro for takmontering og ute-enheten har andre dimensjoner)

Vekt: 0,93 kilo per enhet

Pris: Ca. 4990,- for hovedenhet + satellitt (SRK60). Takenheten (SRC60) koster ca. 3200 kroner. Utendørsenheten (RBS50Y) koster ca. 3290 kroner.