HP har nettopp introdusert sin tredje generasjon av PC-en de har kalt Dragonfly – Øyenstikkeren. Vi har testet tidligere utgaver og har latt oss imponere. Litt av poenget med Dragonfly er å lage en veldig elegant PC som veier ørlite under en kilo. Riktignok med et mindre batteri.

Nå har vi hatt tredje generasjon av Dragonfly i et par uker og er mye mer imponert over denne enn tidligere generasjoner.

Det er ingen tvil om at dette er en ekte Dragonfly. Den er veldig tynn, er utført i mørkeblåfarget metall og er godt utstyrt med porter. Men det er mye mer enn dette.

Nytt format

Den største forskjellen på ny og gammel Dragonfly er at HP har endret skjermformatet. Tidligere hadde den, som de fleste bærbare PCer, en 16:9-skjerm. Altså en som passer perfekt til TV-formatet. Den nye G3-modellen har fått et 3:2-format. Gitt samme bredde på skjermen gir det en høyere skjerm.

Fantastisk TV-skjerm: OLED-skjermen på Dragonfly G3 gjør en fenomenal jobb som TV-skjerm. Bildets farger og dynamikk kommer neppe gjennom på bildet her slik det er i virkeligheten. Foto: Odd Richard Valmot

Forskjellen er stor i praksis. Er det noe det aldri bli nok av i en bærbar PC, er det skjermplass, og her får du ganske mye mer i høyderetning. Det betyr mer plass til vinduer, eller at du kan se mer av et dokument i lengderetningen. Det vil være vanskelig å gå tilbake til 16:9 etter å ha vent seg til 3:2.

Du kan få flere ulike skjermkonfigurasjoner til Dragonfly G3, men hvis vi ser på basisskjermen, har den en oppløsning på 1280 x 1920. En 16:9 skjerm har en tilsvarende oppløsning på 1080 x 1920. Det betyr at du får 200 piksler mer på en slik skjerm, og det er betydelig.

Den høyere skjermen på 13,5 tommer gjør også at PC-en får en mer kvadratisk form. Det betyr at det blir større plass mellom tastaturet og kanten, og her er det blitt plass til en vesentlig større pekeplate. Faktisk en veldig god en. Den er mye bedre å jobbe med enn noen tidligere HP PC vi har testet.

De ytre målene er 29,7 x 22 cm, så det er ikke noen enorm sak vi snakker om. HP har også klemt den sammen til 1,64 cm i tykkelse.

En annen forskjell fra de to tidligere generasjonene er at skjermen nå ikke kan brettes mer enn 180 grader bakover. Før kunne du brette 360 grader. Om det er en stor ulempe, er selvfølgelig opp til den enkelte. Selv har vi hatt flere såkalte 360-modeller som kunne settes i teltkonfigurasjon eller brettes helt rundt og brukes som nettbrett. Men vi har aldri brukt det i praksis.

Det er ikke lenger mulig å vri skjermen helt rundt, altså 360 grader. Den stopper halvveis. Vi merker ikke at dette er et stort savn. Foto: Are Thunes Samsonsen

Vanskeligere vilkår for lyden

Det nye skjermformatet har en ulempe på lydsiden. Hele PC-en blir litt smalere til fordel for høyden. Det gjør at tastaturet, som for øvrig er veldig bra, er prioritert. Noe annet skulle bare mangle. Men det gjør at plassen på siden av tastaturet er for liten til høyttalere. I stedet ligger de fire høyttalerne i en perforert linje bak funksjonstastene og i spalter under som peker forover.

Lyden, som er stemplet Bang & Olufsen, er bra, for all del, men noe sier oss at å ha stereohøyttalere på hver side er bedre for musikk når du sitter og jobber. Bruker du Dragonflyen som høyttaler i rommet, er det hipp som happ, men en tilkoblet Bluetooth-høyttaler gjør nok en bedre jobb.

Litt tyngre

En øyenstikker er både vakker og superlett. Dragonfly G3 er fortsatt vakker og lett, men ikke så lett som du kunne få i tidligere utgaver. Vekten på 0,99 kilo forutsatte et batteri på 45 Wh. Det har måttet vike for et nytt, stort batteri på 68 Wh. Det er et solid hopp fra forrige generasjon, hvor det største batteriet på 56 Wh, og det vil øker batterilevetiden betydelig. Vekten havner på 1,18 kilo, og det drar vi gladelig på i stedet for rekkeviddeangst.

For en skjerm!

Dragonfly G3 fås med flere ulike skjermer. Du får den med en LCD-skjerm som er oppgitt til greie 400 nits og med en oppløsning på enten 1920 x 1280 eller 3000 x 2000 piksler.

Vi testet utgaven som kommer med en OLED-skjerm på 3000 x 2000 piksler og må bare si: For en skjerm! Helt klart den du vil ha, men så var det prisen, da.

Om det er smart med en berøringsskjerm, er smak og behag. Vi er vant til det og liker det godt. Foto: Odd Richard Valmot

Det er én ting som taler mot OLED-skjerm. De finnes bare med blank skjerm. Mange vil ha matt skjerm for å unngå reflekser. Det er smak og behag. Selv synes vi det er helt greit med blank skjerm, men uansett er OLED det viktigste.

HP har også skjermutgaver med innsynsfilteret de kaller Sure View. Det kan skrus på når du sitter ved siden av noen som ikke bør se skjermen din. Det høres fint ut i teorien, men ulempene oppveier ikke fordelen, mener vi, om dette ikke er en ofte forekommende situasjon. Da er det mye bedre å kjøpe et løst innsynsfilter som du kan legge over skjermen for eksempel. på en flytur. Så slipper du en dårligere skjerm som bruker mer strøm enn ellers.

Det er mulig å bestille modeller uten berøringsfølsomhet, men når du først blir vant til det, er det ikke noe du vil være foruten. Da kan du også bruke penn på skjermen, selv om det neppe er særlig vanlig. Eller praktisk når du ikke kan vri den 360 grader.

Porter

Tynne PC-er har gjerne litt få porter. Men HP har klart å klemme inn det de fleste trenger. Det er to USB-C porter med Thunderbolt 4 med USB4-spesifikasjoner, én på hver side. Du kobler laderen til den ene. I tillegg er det en USB A-port. Den har så lite plass at du må skyve ned et lite lokk for å sette inn en kabel. På venstre side finner vi en HDMI 2.0-port.

Venstre porter: Foruten en HDMI 2.0-port og en Thunderbolt med USB4-spesifikasjoner (USB-C) finner vi et spor til et SIM-kort. PC-en kan fås med 4G eller 5G modem. Foto: Are Thunes Samsonsen

Det er også en 3,5 mm analog lydport og en nano-sikkerhetsport for de som vil låse PC-en til skrivebordet.

Maskinen er utstyrt med WiFi 6E, Bluetooth 5.3 og kan fås med nano SIM-port til 4G eller 5G.

Høyre porter: Foran den analoge 3,5 mm lydporten finner vi en USB A-port som er så liten at den har fått en luke som må åpnes for å sette inn kontakter. Deretter følger en Thunderbolt 4-port med USB4-spesifikasjoner (USB-C). Helt forrest er det en Nano Security-port for de som vil låse fast PC-en på kontoret. Foto: Are Thunes Samsonsen

Rask

PC-er med samme prosessor følger hverandre tett når hastigheten måles. Dragonfly G3 får som før med de mest energisparende Intelprosessorene i i5 og i7-klassen. Men denne gangen med 12. generasjon-utgavene. Sammen med LPDDR5-minne med doble minnekanaler får det mye mer fart på den nye generasjonen, i tillegg til at prosessorene har mer effektiv strømstyring enn før.

Testene vi har gjort, viser et godt hopp i ytelse, men syretesten er hvordan PC-en oppfører seg i det virkelige liv. Det er, om ikke natt og dag, så en mye bedre opplevelse.

Tester viser også at dette ikke er den kjappeste i Intel-feltet. Men det er små forskjeller. Kanskje for små til at det merkes i praksis. Det viktige er at den har de nye generasjonene av prosessorer som kommer med en lang rekke forbedringer.

Det er kanskje på tide at AMD ble et alternativ i slike maskiner. Det ville både øke gi bedre ytelse og lenger batterilevetid.

Ypperlig webkamera

HP har stort sett brukt et webkamera med 720p oppløsning. Nå er det erstattet med et med 5 megapiksler. Det vil si med fem ganger flere. I tillegg har det en større vidvinkel som gjør at kameraet kan følge personer foran når de flytter seg litt, såkalt auto-framing. Det er vel og bra, men der vi merker det nye kameraet best, er når vi skal logge inn med ansiktsgjenkjenning. Det har vi dårlig erfaring med fra før, men nå går det som en lek. Nesten like raskt som med en Iphone, og det sier ikke lite.

Konklusjon

Så, med alt dette, er dette en PC du bør kjøpe? Det er lett å si ja, men det kommer som alltid an på mange faktorer. Dette er en forretningsmodell – hvor mye er jobben villig til å bla opp, og hvilke avtaler har de med forhandlere?

Så spørs det om den er stor nok. Noen vil ha noen skikkelige beist med store skjermer, selv om 13 til 14 tommers-segmentet er det de fleste foretrekker på grunn av bærbarheten. Denne er definitivt både veldig bærbar, med stor skjerm, lang batterilevetid og mye utstyr, men også med høy pris. Fra rundt 20.000 inklusive moms for de billigste og 10.000 mer for den vi har testet.