TEST: Elgato Stream Deck

Som navnet antyder er Elgato Stream Deck et produkt som først og fremst er tiltenkt de som «streamer», det vil si kringkaster lyd og eventuelt bilde fra PC-en til seere over hele verden. En slags hobby-TV-stasjon, om du vil. I hovedsak er dette spillere som strømmer til for eksempel Twitch, YouTube eller Discord, for å nevne bare noen få av mulighetene.

Men Stream Deck kan gjøre så mye, mye mer.

Hva er så en Stream Deck?

Kort fortalt er Stream Deck en liten konsoll som fungerer som et slags ekstra tastatur. Ikke til å skrive på som sådan - selv om du nok kan gjøre det også om du absolutt vil - men som kan benyttes til et utall andre gjøremål. Hver knapp har en liten skjerm på 72 x 72 piksler, og du kan selv bestemme hva knappene skal vise og hva de skal gjøre når du trykker på dem.

Produktet er ikke nytt - den første modellen dukket opp for over fire år siden - og når det heller ikke er akkurat midt i målgruppen for oss i Digi, hvorfor nå plutselig bruke tid og krefter på å se nærmere på det?

Vel, vi har tre gode grunner:

Basismodellen har fått fysiske forbedringer, uten å gå nevneverdig opp i pris.

Programvaren har blitt veldig mye bedre.

Nesten hvem som helst kan ha nytte av denne - ikke bare spillere med markeringsbehov.

Ny og forbedret utgave

Stream Deck ble som nevnt introdusert for verden våren 2017, og siden har det kommet både en miniversjon med seks knapper, og en XL-utgave med 32. Sommeren 2021 kom det også en oppgradert versjon av standardutgaven som er på testbenken i dag, men den eldre utgaven er ennå tilgjengelig. Likhetene mellom disse er også så store at vi ikke helt så poenget i å hente inn en ny testenhet.

Stream Deck Mark 1, med gammelt stativ. Foto: Elgato

Her er likhetene og forskjellene mellom Stram Deck Mark 1 og Mark 2:

Stream Deck Mark 2, med nytt stativ. Foto: Elgato

Mark 2 har deksel som kan byttes ut, om du ønsker noe mer mønstret og fargerikt enn standard svart.

Mark 2 har USB-C-plugg og kommer med en USB-A-til-USB-C-kabel, mens den eldre utgaven har en fastmontert kabel som ender i en USB-A.

Mark 2 har et stødig 45-graders stativ, uten justering. Det er en del mer robust enn den eldre utgaven, men til gjengjeld er stativet på Mark I til en viss grad justerbart.

Utover disse tre tingene, er det ingen forskjell mellom gammel og ny utgave, og rent teknisk har de samme funksjoner og muligheter. Forskjellene er likevel stort sett klare forbedringer.

Det nye stativet er svært mye bedre bygget enn det gamle. Selv om en Stream Deck ikke får så mye juling til vanlig, så er originalstativet likevel en smule spinkelt. Det nye er mye mer robust, og selv om det er låst til ca. 45 grader, så er det etter vår mening å foretrekke. Du trenger selvsagt ikke å bruke stativet heller. Det henger på ved hjelp av magneter, og du kan ta av selve konsollen og legge den på pulten.

Den eldre fastmonterte ledningen var også et bekymringspunkt. Den stikker ut på toppen av boksen og er relativt tynn. Skulle den ryke eller få en knekk for mye, er løpet kjørt og du må frem med loddebolten.

Den nye USB-C-pluggen sitter på undersiden, og det er rom der for å dirigere kabelen dit du vil ha den. Ikke bare stikker den seg ikke like mye frem som før, men den er også mye mer robust, og har fått et trekk av flettet stoff som gir en god kvalitetsfølelse.

Knapper med glansbilder

Du kan selv velge hva knappene skal vise, og Elgato tilbyr også et eget verktøy for å lage knappeikoner. Det er imidlertid mye enklere å benytte seg av de mange ulike ikonbibliotekene der ute, for et utall ulike applikasjoner og bruksområder. Med v5.0 av programvaren kan du enkelt og greit søke opp og importere slike ikonpakker, men skulle den du ønsker deg ikke være å finne der, kan du selvsagt også finne dem selv, eller lage dem. Det trenger ikke være statiske bilder heller - animert GIF funker også fint.

Apropos knappene så har de fin respons og føles forholdsvis greie å trykke på. De er imidlertid helt tydelig av membrantypen og kan være litt ujevne i følelsen akkurat når du trykker på dem, så en fremtidig forbedring vil forhåpentligvis være å få en litt bedre bryter i dem.

Men noe tastatur er dette uansett ikke - se heller på det som en fysisk samling av snarveier som du ikke trenger å bruke musen på, eller ha på skjermen. Likevel, undertegnede har i stor grad sluttet å bruke tastaturet til spilling, for responsen i Stream Deck er mer enn god nok for ikke-proffe behov i så måte.

Programvaren er både fleksibel og robust

Trenger du mer enn de 15 knappene som standardstørrelsen tilbyr, er det ikke noe problem å lage mapper som du kan legge ytterligere funksjoner og ikoner i. Du kan også lage mapper i mapper, så her er det nesten bare fantasien som setter grenser. Hver mappe du lager får automatisk en tilbake-knapp, og dette er det eneste ikonet du ikke kan slette eller sette inn selv - men du kan endre ikonet på den.

Merk for øvrig at vi her snakker om mapper i Stream Deckens knappestruktur, ikke i PC-ens filsystem. Det er fint mulig å forveksle de to, spesielt når man kan benytte Stream Deck til å åpne spesifikke mapper i filstrukturen på PC-en også.

Foto: Are Thunes Samsonsen/Digi.no

En mangel vi merket oss i testingen er at man ikke kan lage snarveier som lar deg hoppe fra et punkt langt inne i en mappestruktur, til et annet punkt i en annen mappestruktur. Du må hele veien opp, og så ned igjen, men dette er noe Elgato lover oss skal bli fikset i neste utgave av programvaren.

Og apropos programvaren: Med 5.0-oppdateringen gikk den fra litt fiklete og forholdsvis komplisert, til svært fleksibel og intuitiv. Det er for eksempel ikke bare ferdige ikonpakker du kan søke opp og hente frem gjennom programvaren, men ferdige profiler for ulike bruksområder og programvarepakker, og til og med ferdige programmer som kan kjøres slik at de bruker Stream Deck.

Her finnes nedtellingstimere, tellere som øker med en for hver gang en knapp trykkes på, program som viser prosessorlasten, gir deg fargekoden på det musen peker på (praktisk for oss fargeblinde photoshoppere), og en haug med andre ting.

Nå kan du ganske enkelt søke dem opp og installere dem som en slags plugin, mens du tidligere selv måtte finne veien på GitHub og finne ut hvordan du skulle få hver enkelt dings til å kjøre på Stream Deck. Alt dette gjøres nå for deg.

Stream Deck brukes ofte av folk som driver med videoredigering. Her et oppsett for DaVinci Resolve. Foto: Are Thunes Samsonsen/Digi.no

Noe av det enkleste du kan gjøre med Stream Deck er å definere egne hurtigtaster. Hvis du i et program til stadig har behov for f.eks. tastekombinasjonen CTRL+ALT+SHIFT+0, kan du nå sette alt det på en enkelt knapp på Stream Deck og gi den et ikon som gjør at du husker hvilken funksjon det er, og dermed er den klar til bruk.

Dette forklarer hvorfor Stream Deck er så populært blant folk som redigerer lyd, bilde, video eller grafikk: Arbeidsflyten blir dramatisk forbedret, og man slipper å huske ørten rare tastekombinasjoner.

Du kan også lage en liste av kommandoer som skal utføres i tur og orden når du trykker på en knapp, som for eksempel starte ett eller flere programmer, stable vinduer på en viss måte, eller aktivere et program i bakgrunnen. Du kan også sette inn en forsinkelse mellom noen av disse trinnene, hvis du for eksempel må vente litt på at et program skal laste ferdig før prosessen fortsetter.

En annen grei mulighet er å bruke Stream Deck som en utvidet utklippstavle hvis du for eksempel har behov for å sette inn samme tekst mange ganger.

For eksempel finner undertegnede det best å skrive artikler direkte i HTML, og har derfor lagt inn hele artikkelmalen i HTML på en knapp. Ett trykk, og hele HTML-artikkelstrukturen er satt inn i Notepad eller redigeringsverktøyet.

Se for deg en supportperson som svarer på epost eller chat-henvendelser fra kunder. Tenk deg hvor mange ganger vedkommende svarer «Velkommen til ...» eller «har du prøvd å skru den av og på igjen?». Det er ikke lite tid som da kan spares inn med en del ferdig tekst på et utvalg Stream Deck-knapper.

Praktisk for en journalist som skriver i HTML. Foto: Are Thunes Samsonsen/Digi.no

Mange muligheter

Å omtale alle mulighetene Stream Deck tilbyr her, er en umulig oppgave. Ikke bare utvikles det stadig nye små programmer og plugins, men hele testen ville raskt fått preg av å være en instruksjonsmanual mer enn en test. Og en manual trengs ikke - det finnes mer enn nok av instruksjonsvideoer for Stream Deck på YouTube.

Det fine med Stream Deck er ikke bare fleksibiliteten den tilbyr i ren funksjonalitet, men også fleksibiliteten når det gjelder behovsnivå. Med denne kan du kontrollere stereoanlegg, Photoshop, hjemmeautomasjon, lydeffekter på podkasten din, og mye mye annet. Sjelden har vi sett et produkt som kan være nyttig for et så stort spenn av brukere, fra den blodferske nybegynner til den avanserte superbruker. Undertegnede har allerede to av disse - en standard og en XL - og nå som hjemmekontortilværelsen er stort sett over for denne gang, spørs det om det ikke blir kjøpt inn enda en.

Den korte tiden med Elgato Stream Deck som journalistverktøy har nemlig gitt mersmak.

Konklusjon

Elgato Stream Deck er ikke spesielt billig, men for mange vil det likevel være verdt prisen i kroner og øre - i alle fall versjonen med 15 knapper, som vi har hovedfokus på i dag.

15-knappsutgaven koster i skrivende stund rundt 1.600 kroner for både gammel og ny versjon. Det er den etter vår mening verdt, men man bør selvsagt se sitt behov litt an før man eventuelt kjøper.

Elgato Stream Deck Controller får karakteren 8/10 ...

Miniversjonen med bare seks knapper blir fort for begrenset, og XL-utgaven med hele 32 knapper kan nok bli i overkant dyr for enkelte, men den gylne middelvei med 15 knapper tilbyr så mye og er så fleksibel at det er vanskelig å ikke anbefale den. Det er et solid produkt i det store og hele, selv om det ikke er helt perfekt riktig ennå.

... mens Mark 2-versjonen har fått nok forbedringer til at vi mener den fortjener en karakter på 9/10.

Så mange alternativer til Stream Deck er det ikke, i alle fall ikke som overlapper med funksjonaliteten. Det finnes en del mer eller mindre programmerbare numeriske tastaturer, men vi betrakter ikke disse som reelle alternativer da de mangler skjerm på knappene. Det finnes også en del mobilapper - deriblant Elgatos egen Stream Deck app - men disse er av høyst varierende kvalitet og funksjonalitet, og i alle fall Elgatos egen app har fått ganske krass kritikk for å være dårlig.

Eneste reelle fysiske alternativ må vel da være Loupedeck LIVE, en løsning som ved første øyekast kan ligne. Egentlig er den mindre generell og mer arbeidsprosess-spesifikk enn Stream Deck er, takket være sine ulike brytere, hjul og knapper. Den er også nesten dobbelt så dyr.

Kort fortalt er Stream deck en «kjekt å ha» og ikke en «må ha» - men den er veldig kjekk å ha!

Vi likte Vi likte ikke - Fleksibilitet og nytteverdi i bøtter og spann - Membranknapper er OK, men kan forbedres - Passer både enkle og avanserte brukere - Kan ikke hoppe fra ett punkt til et annet i systemet - ennå - Ny versjon har fått fikset flere småproblemer - Litt for sterkt fokus på streaming til fordel for andre bruksområder - Ny og kraftig forbedret programvare

