TEST: Google Nest Wifi

Dårlig wifi-dekning hjemme er vel ett av de vanligste nettverksproblemene mange av oss støter på. Vanlige «trådløse rutere» for hjemmebruk – altså rutere med innebygget wifi-aksesspunkt – er ofte laget for at du skal ha én enhet ett sted i huset. Det fungerer ikke alltid optimalt å bare kjøpe enda en trådløs ruter når du vil øke rekkevidden på wifi-nettet. En wifi-«extender» kan være en mulighet, men den kanskje mest elegante løsningen er å gå til anskaffelse av en mesh-løsning – som den vi har testet her.

Google Nest Wifi Trådløse standarder: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), 4x4 MU-MIMO. Satellittenhetene har 2x2 MU-MIMO.

Hastighet: Opptil 2200 Mbit/s.

Sikkerhet: WPA3.

Prosessor: Quad-core 64-bit ARM CPU 1,4 GHz

Porter: 2 Gigabit ethernet-porter (WAN og LAN) på hovedenheten. Kun strømkontakt på satellitt-enhetene.

Størrelse: 110 x 90,4 mm (102,2 x 87,2 for satellittene)

Vekt: 380 gram (350 for satellittene)

Annet: Automatisk 802.11k/v klient-roaming.

Pris: Pakke med ruter + ett mesh-punkt kr 2990,-. Ekstra mesh-punkt kr 1790,-.

Mesh-løsninger for forbrukermarkedet er vanligvis enkle å sette opp. De fungerer ved at du først kobler opp en hovedenhet, og så kobler du en eller flere satellitt-enheter til denne igjen. Alle mesh-enhetene kobler seg automatisk til hverandre og fordeler nettverkskapasiteten automatisk. Dermed får du god dekning overalt, uten at du må streve med nettverksinnstillinger på hver eneste enhet.

Google Wifi er en av mesh-løsningene som er enklest å sette opp. Vi har testet et nyere produkt: Google Nest Wifi – som i praksis er Google Wifi og Google Home kombinert i én og samme enhet. Det vil si at hvert wifi-aksesspunkt i mesh-nettverket har innebygget taleassistent, mikrofoner og høyttaler. To fluer i én smekk med andre ord.

Enkelt oppsett, men snubler litt i starten

Nest Wifi består av én hovedenhet som i tillegg til et wifi-aksesspunkt også har en innebygget ruter. Den kan koble seg til én eller flere satellittenheter. De små, runde enhetene er ganske pene å se på – og det diskrete designet gjør at det bør være lett å plassere dem rundt i huset uten at de vekker for mye oppsikt.

Hovedenheten har to Ethernet-kontakter. De øvrige enhetene har ingen fysiske tilkoblingsmuligheter utover strømkontakten. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Du setter enkelt opp Nest Wifi ved å plugge inn hovedenheten og deretter gå til Google Home-appen på mobiltelefonen og søke etter nye enheter. Så snart enheten er funnet, vil du bli bedt om å skanne inn en QR-kode som befinner seg på undersiden av Google Nest Wifi-enheten. Nest Wifi-enhetene kobler seg automatisk til hverandre, og Google Home-appen kjører også en test av forbindelsen mellom de ulike enhetene. På den måten får du beskjed hvis du har plassert noen av dem for langt fra hverandre.

Oppsettet gikk ganske greit, men da vi forsøkte å sette opp de to ekstra satellittenhetene fikk vi flere ganger melding om at noe hadde gått galt. Det til tross for at satellittenhetene ikke var plassert spesielt langt fra hverandre. Vi måtte avbryte installasjonen og prøve på nytt, før det plutselig etter et par forsøk begynte å virke. Når alt først var satt opp, fungerte imidlertid systemet veldig godt.

Alt oppsett gjøres via Google Home-appen, som finnes til både Android og Ios.

Hvis du har Google Wifi fra før kan du bruke de gamle enhetene som satellittenheter for det nye Nest Wifi-systemet. Eller motsatt: Fortsette å bruke det gamle Google Wifi-systemet og legge til nye Nest Wifi-enheter som satellittenheter for å få bedre dekning.

Nyttig taleassistent

Før vi går nærmere inn på nettverksytelsen, skal vi si litt om taleassistenten. Det at Nest Wifi har innebygget Google-assistent er jo ett av hovedpoengene med dette produktet. Taleassistenten forbedres stadig, og Google legger hele tiden til nye funksjoner.

Google Nest Wifi-enhetene er små, og har en fin design som gjør at det er lett å plassere enhetene rundt i huset. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Du starter Google-assistenten ved å si «Hey, Google» eller «Ok, Google». Du kan da be den om å for eksempel spille musikk, fortelle deg hva slags vær det blir, lese opp nyheter eller vise en video fra Netflix eller Youtube på TV-en din. Det er også mulig å spørre Google-assistenten om du har noen avtaler i Google-kalenderen din. Stemmegjenkjenningen klarer å skille mellom ulike stemmer, slik at hver enkelt bruker i husstanden får tilgang kun til sin egen kalender, sine egne spillelister, og så videre. Via Google Home-appen kan du invitere andre brukere som skal være en del av det samme «hjemmet».

Taleassistenten kan brukes til å styre ulike smarthus-enheter, for eksempel Philips Hue- eller Ikea-lyspærer, få robotstøvsugeren til å starte støvsuging eller gå tilbake til laderen (dette fungerte bra med undertegnedes Irobot Roomba 980-støvsuger), vise video fra overvåkingskameraer, og mye annet.

Nest Wifi-enhetene kan gis et gruppenavn som du kan bruke når du spør Google-assistenten om å spille musikk. Dette er bare nødvendig hvis du har mange enheter, og du vil definere hvilke enheter musikken skal spille fra (for eksempel at du vil spille musikk bare på Nest Wifi-enhetene i første etasje, og la enhetene i andre etasje være en annen gruppe).

Google-assistenten kan være ganske nyttig, men den svarer også ofte litt i «hytt og pine» – noe som riktignok kan være underholdende nok.

Google Nest Wifi. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

Lyden i høyttaleren i Nest Wifi er forholdsvis god til å være såpass liten. Du kan bruke den som en Bluetooth-høyttaler og koble for eksempel en telefon direkte til den, men dette er temmelig lite intuitivt. Du må først inn i Google Home-appen, finne den aktuelle Nest Wifi-enheten, trykke den, deretter gå inn i innstillingsmenyene, scrolle ned til «Tilkoblede Bluetooth-enheter» og trykke «Slå på tilkoblingsmodus». Da vil enheten bli søkbar så du kan koble til en mobiltelefon eller PC og spille musikk via Nest Wifi-høyttaleren. Ikke bare er dette tungvint – det er heller ikke mulig for andre enn de som har tilgang til å administrere Nest Wifi via Google Home-appen som får lov til å koble seg til høyttaleren.

Du kan selvfølgelig spille musikk på høyttaleren ved å bruke Google-assistenten og be Nest Wifi om å spille musikk fra for eksempel Spotify. Og Nest Wifi-enhetene vil dukke opp som enheter du kan velge å sende musikken til i Spotify – på samme måte som du kan sende musikken til andre enheter med innebygget Google Cast (for eksempel en Chromecast-enhet).

Nettverksytelse

Vi har brukt Google Nest Wifi noen dager, og som wifi-aksesspunkter har løsningen fungert utmerket i testperioden. Når alt først var satt opp, var nettet stabilt og bra overalt i huset.

Ifølge Google skal to Nest Wifi-enheter ha god nok kapasitet til å håndtere opptil 200 trådløse enheter i nettverket. De skal kunne dekke opptil 210 kvadratmeter, men det avhenger selvfølgelig av hva slags materiale du har i vegger og tak. Murvegger bremser signalene mer enn gipsvegger.

Google Nest Wifi støtter ikke den nye 802.11ax-standarden (Wifi 6), men 802.11ac. Vil du ha wifi 6, bør du ta en kikk på TP-link Deco X60, som vi har testet her. Hovedenheten har fire antenner på innsiden for sending/mottak (4x4) og støtter MU-MIMO, en teknologi som gjør at aksesspunktene kan sende og motta data fra flere trådløse enheter samtidig. Maks samlet overføringshastighet er 2200 Mbit/s. Satellitt-enhetene har 2x2 MU-MIMO – med en maks kombinert overføringshastighet på 1200 Mbit/s.

Vi målte svært god wifi-dekning overalt. Rødt og gult er best, mens grønt er veldig bra – og blått dårligst. Det var ett aksesspunkt i 2. etasje og to i underetasjen. Skjermbilde: Fra Netspot

Vi målte ytelsen ved hjelp av testprogrammet LAN Speedtest og LAN Speedtest Server, men som vi skrev i vår test av mesh-løsningen TP-link Deco X60 så er det vanskelig å få gode testresultater utenfor kontrollerte testmiljøer. Vi har gjort målingene i et privat hjem, hvor ytelsen kan variere mye fra dag til dag – blant annet avhengig av forstyrrelser fra andre wifi-nett i nærheten.

Vi oppnådde imidlertid god ytelse overalt i den to etasjer store boligen vi testet i, med nedlastingshastigheter på fra 100 til 400 Mbit/s, avhengig av hvor vi målte.

Mesh-løsningen administreres via Google Home-appen. Der kan du angi hvilke rom du har plassert de ulike enhetene i, og du kan også gå inn på hver enkelt enhet for å tilpasse hvordan denne skal fungere. Du har ingen avanserte nettverksinnstillinger, som mulighet til å skru av eller på 2,4 eller 5 GHz-radioene, endre kanaler og kanalbredde, osv. – slik du har på de mange andre wifi-løsninger. Du kan heller ikke se hvilket av aksesspunktene hver enkelt trådløse enhet er koblet til.

Mangelen på avanserte innstillingsmuligheter er nok gjort med hensikt – noe av poenget med Google Nest Wifi er at det skal være lett å bruke for alle.

Har du en Nest Hub kan du få opp en QR-kode som lar gjestene raskt koble seg til gjestenettverket uten å taste passord. Her skanner vi med en Iphone, og blir koblet automatisk til nettet så snart vi trykker lenken øverst i skjermbildet.

Det er støtte for gjestenettverk. Har du en Nest Hub («smartskjerm» fra Google) kan denne viser en QR-kode som gjør det kjapt og enkelt for gjestene å komme på nett uten å måtte taste passord. Hvis du ønsker å gi gjestene tilgang til enkelte enheter på hjemmenettet ditt, som for eksempel en Chromecast-enhet, kan dette konfigureres i Google Home-appen.

Ellers nevner vi at det er en foreldrefilter-funksjon som lar deg sette opp begrensninger for bestemte enheter i nettverket – både blokkering av «vokseninnhold» og tidspunkter for når ulike enheter skal ha tilgang til wifi-nettet. Du kan for eksempel lage en gruppe som heter «Barnas dingser» hvor du legger inn PC-ene, mobiltelefonene og nettbrettene ungene bruker, og eventuelle begrensninger på bruken av disse.

Alle de ulike innstillingsmulighetene og funksjonene er litt bortgjemt i Google Home-appen, og det er ikke alltid like intuitivt hvor du finner alt.

Konklusjon

Til tross for litt knoting med å få satt opp Google Nest Wifi (vi måtte som sagt prøve samme operasjon flere ganger før det plutselig fungerte), liker vi produktet veldig godt. Oppsettet er i utgangspunktet ganske enkelt og rett frem – og når alt er satt opp trenger du ikke lenger å tenke på det. Enhetene oppdaterer seg selv når det kommer ny programvare. Og taleassistenten er i Googles «sky» og får stadig vekk nye funksjoner og blir bedre og bedre på å forstå hva du mener (selv om den fortsatt er bedre på engelsk enn på norsk).

Hvis du vurderer Google Home bør du absolutt ta en kikk på Google Nest Wifi – siden den også gir deg god wifi-dekning i en alt-i-ett-pakke. Er du fornøyd med wifi-nettet ditt, er det imidlertid like greit å bare kjøpe en vanlig Google Home-enhet i tillegg. Eventuelt ett av de mange produktene med innebygget Google-assistent, noe høyttalere fra blant annet Sonos og JBL støtter nå.