Google vil ha en bit av nettbrettmarkedet

Google var lenge et rent programvareselskap. Men jo mer de så over gjerdet til Apple, jo mer skjønte de at hardware ikke var dumt i det hele tatt. Det har resultert i en serie telefoner som endelig kom til Norge i fjor. Og Chromecast, som har blitt en stor suksess og en utfordring for Apple TV. Høyttalere og klokker har det blitt også.