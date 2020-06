TEST: Hey.com

Epost er en eldgammel teknologi med masse svakheter – men likevel noe de fleste av oss er avhengig av både på jobb og privat. Ett av de største problemene med epost er at hvem som helst kan sende deg hva de vil, bare de har epostadressen din. Søppelpost (spam) er et kjempeproblem, selv om spamfiltrene har blitt bedre. Og selv om noen eposttjenester har fått smartere muligheter for kategorisering av epost, har likevel undertegnede til gode å finne en epostløsning som gjør at jeg virkelig føler å ha kontroll på eposten.