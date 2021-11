TEST: Hodetelefoner med kabel

Grunnlaget for denne testen er en egen oppdagelse. Undertegnede og Jan Moberg har i seks år laget podkasten «Teknisk Sett». Den har vært spilt inn i studio, eller med portabelt kablet opptakerutstyr. Men under pandemien har det vært nødvendig å spille inn i et eget program over nettet. Da oppdaget vi at lyden ikke ble bra nok, til tross for at vi brukte avanserte og kostbare trådløse hodetelefoner.

Vi mistenkte at dette dreide seg om den trådløse forbindelsen over Bluetooth som tok ned kvaliteten og introduserte litt forsinkelse. Det fikk vi bekreftet da vi kjøpte et par veldig billige kabelbaserte hodetelefoner med mikrofonen montert i en talebom. Lyden ble merkbart bedre.

Vi har spurt teknologidirektør Torben Christiansen hos hodetelefonprodusenten Epos om å utdype dette:

I en vanlig Bluetooth-forbindelse er det færre bits tilgjengelig til tale. Det begrenser lyden, men det er bedring i sikte. En ny Bluetooth LE Audio standard vil gi vesentlig høyere bitrate i talekanalen og den vil komprimeres med bedre kvalitet enn standarden vi benytter i dag, sier han.

Dagens Bluetooth Classic har en talebåndbredde på 8 kHz og en samplingrate på 16 kHz. Skal man ha bedre lyd må den opp til henholdsvis 16 og 32 kHz. Trådbaserte hodetelefoner kan lett gjengi opptil 20 kHz talebåndbredde.

Blackwire 5220 USB-C kommer på sisteplass når det kommer til musikkgjengivelse. Foto: Bruce Ashley

Bedre med dongle

Bruken av Bluetooth direkte til PC-en introduserer også en tidsforsinkelse. Typisk rundt 200 ms, som er hørbart. Med dongle kan den reduseres til 40 til 50 ms.

– Ingen PC er spesielt god på Bluetooth. De prioriterer wifi som går i det sammen 2,4 GHz frekvensbåndet. En dongle hjelper mye og øker rekkevidden samtidig. Selv om kablebaserte hodetelefoner har fordeler i dag tror jeg fremtiden likevel er trådløs. Bluetooth LE Audio standarden, som nettopp er vedtatt som en del av Bluetooth 5.2, vil løse mye. Men husk at både hodetelefoner, mobiler, PCer og dongler må støtte standarden, sier han.

Christiansen håper de da kan begynne å sample på 24 og 32 kHz som i praksis vil gi et frekvensbånd som strekker seg til 11 og 14 kHz. Kabelbaserte hodetelefoner kan gjengi opptil 20kHz.

Førsteplass: JBL Quantum 400. Foto: JBL

Kabel for gamere

Gamere vil ha så liten forsinkelse som mulig og bruker stort sett kablede sett. Bluetooth LE Audio vil ha mindre tidsforsinkelse. I dag har profesjonelle gamere forbud mot å bruke trådløse forbindelser. Ikke på grunn av forsinkelsen, men på grunn av muligheten for juks.

Har man hodetelefoner som kobles til analogt trengs det spesielle mikrofoner og materialer som demper vind for å oppnå støykansellering. De reduserer turbulensen som oppstår i nærheten av mikrofonen Med digitalt tilkoblede sett kan man ha mer sofistikert støykansellering uten at det går ut over frekvensområdet.

– Her er det viktig å ha gode algoritmer og en god utnyttelse av dem. Det er mulig å fjerne all mikrofonstøy, men det vil gå ut over stemmen. Naturlig nok er det mye «audioreligion» på dette området. Det er viktig å formidle stemme slik at den forstås godt, men den kan likevel mangle nærvær, slik som om mikrofonen er for tett på munnen, sier Christiansen.

Selve testen

Vi har testet hodetelefonene både med musikk fra Spotify og tale via videomøte på Whereby.

Det er stor forskjell på lyden fra Spotify, f.eks. mangler Poly Blackwire 8225 bass som musikken lider under, mens Epos Adapt 165 USB har et mye bredere frekvensbånd. Det er selvfølgelig bra når du lytter til musikk, men ikke nødvendigvis en fordel når det er snakk om tale. Da kan for mye bass være slitsomt.

JBL gjengir både bass og diskant temmelig heftig. Dette er analoge hodetelefoner som du kobler til 3,5 mm lydporten. Epos H3 hodetelefoner ligger ikke langt bak, men må se seg knepent slått av JBL som er litt dyrere. Begge disse har omsluttende klokker som gir god passiv demping.

Til videomøter var det overaskende nok Epos Adapt 165 USB som stakk av med seieren. Begge settene med klokker kom like i nærheten. Hva du velger av disse tre er avhengig av hvor mye støy fra omgivelsene du vil holde ute. Det å slippe omsluttende klokker er mer behagelig.

Rangering musikkgjengivelse Lydgjengivelse musikk fra Spotify på PC Lydgjengivelse på videomøte via Whereby Rangering samtale Tilkobling Laveste pris på Prisguiden Epos Adapt 165 USB 3. plass Velbalansert og «tilstedeværende» lyd Veldig bra lyd både i høyttaler og mikrofon 1. plass USB A og 3,5 mm 999 Poly Blackwire 8225 6. plass Litt bass, klare mellomtoner og diskant Litt ullen mikrofonlyd, grei høyttalerlyd 6. plass USB C 1392 JBL Quantum 400 1. plass Veldig god bass, mellomtoner og diskant Knepen seier 2. plass USB A og 3,5 mm 1190 Logitech Zone Wired 4. plass Grei bass, veldig gode mellomtoner og disk God lyd, bra høyttalere 4. plass USB C 674 Epos H3 2. plass Åpent lydbilde rik på bass, veldig god diska Bra lyd, demper omgivelsesstøy bra. 3. plass 3,5 mm 1099 Poly Plantronics Blackwire C5220T A10 7. plass Grei lyd, men ikke mer Litt ullen lyd for samtalepartner 7. plass 3,5 mm 614 Logitech H390 5. plass Overraskende bra til prisen, til og med litt bass God lyd, bra høyttalere, lite komfortable puter 5. plass USB A 390

