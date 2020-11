TEST: Hodetelefoner med støykansellering

Produsenter av hodetelefoner har oppdaget at det er salget de støykansellerende variantene som øker mest og som bringer mest penger i kassa. Markedsanalyseselskapet Futuresource venter en årlig vekst på 14 prosent i enheter de neste fem årene. Og til veldig gode priser. Tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen viser at hodetelefoner som koster mer enn 3000 kroner har økt kraftig på bekostning av de billigere, og utgjorde 16 prosent av de nesten en million hodetelefonene som ble solgt i Norge i 2019.

Trådløst

I løpet av få år har ledningen blitt borte. Bluetooth og batteridrift har overtatt. I det minste i vår del av verden hvor dyrere mobiltelefoner ikke lenger har 3,5 mm port.

Samtidig er det ikke lett å bli en vinner i dette markedet. For å få til det må de levere topp lyd, ha et flott utseende, levere særdeles god støykansellering og helst ha et godt merkenavn.

Mange legger ikke så stor vekt på egenskapene til å formidle tale, men faktum er at vi bruker dem sammen med mobilen både til musikk og annen lyd og til telefonsamtaler. Ikke minst er de blitt viktige i kontorlandskaper og på hjemmekontor, som er mer aktuelt i dag. Vi snakker over alt. I bilen, på gata og steder der det er masse støykilder. Hvor godt hører du og samtale partneren da?

Testet ulike egenskaper

Vi har testet syv ulike nye hodetelefoner. Selvfølgelig har vi lagt stor vekt på lydkvalitet og evne til å kansellere støy, men også på samtaleegenskaper under varierende forhold. Dessuten er det er jo ikke bare du som trenger støykansellering. Det trenger den du snakker med også.

Det er ingen standard for hvordan man betjener hodetelefonene. Det varierer mye, men det er ikke så vanskelig å venne seg til det. For alle som ikke skal teste en hel drøss da.

Alle produsentene har skjønt at det er viktig å ha en app. Noen kan rett og slett være litt mye av det gode, men de kompletterer teknologien du finner i hodetelefonene. Ikke minst når du kan justere inn lydbildet slik du liker det. Testen tar utgangspunkt i lydbildet som reproduseres med standard innstilling.

Prinsippet

Det har gått 42 år siden professor ved MIT, dr. Amar Bose fant opp den støykansellerende teknologien til bruk for piloter i fly. De hadde vanskelig med å høre hverandre i all støyen. Likevel tok det ti år før de kom i salg. Etter alle årene som har gått er teknologien fremdeles i utvikling.

Prinsippet er det samme i dag. Klokker over ørene demper i seg selv støy utenfra betydelig. Slik passiv støykansellering en viktig del av den totale dempingen. Men noe støy slipper gjennom, og det er her den aktive kommer inn.

Den passive dempingen er god på høye frekvenser, men jo lavere ned i frekvens, jo mer støy slipper gjennom. Det gjør de ved å ha mikrofoner inne i klokkene som fanger opp støybildet som kommer gjennom ved å sammenlikne med hvordan lyden egentlig skulle låte.

Med det som grunnlag gjenskapes støyen utenfor inne i klokkene, men hvor frekvens og amplitude er 180 grader forskjøvet. Den støyen adderes til lyden du egentlig vil høre slik at støy og motstøy kansellerer hverandre ut. Et prinsipp som kalles destruktiv interferens.

Det høres enkelt ut, men i praksis er det vanskelig. Hvor god støykanselleringen er handler i veldig stor grad om elektronikken og algoritmene som brukes.

JBL CLUB ONE

JBL Club One

Vi kjenner Samsung-eide JBL som mye god lyd til en rimelig penge. JBL Club One når ikke helt opp her.

Lyden er veldig bra, men støykanselleringen trekker ned. Den er god i bassen og diskanten, men mangler kanskje litt i mellomtonene.

JBL appellerer til ungdommen og ser litt spesielle ut med ledninger som forbinder klokkene gjennom bøylen. Dessverre imponerer ikke strøkanselleringen.

De er best på støykansellering og musikken er rett og slett en opplevelse.

Sony WH-1000XM4

Sony har vært på topp i flere generasjoner etter å ha revet Bose ned fra tronen. Nå er et nytt headset i handelen. Her har de klart å vri enda mer ytelse ut av den nye prosessoren som kom i forrige generasjon.

De er best på støykansellering og musikken er rett og slett en opplevelse. Spesielt om du liker mye bass kan du få det du trenger her og enda mer ved hjelp av en ypperlig app. De har nok av mellomtoner og diskant også og er rett og slett best på lyd.

De skiller seg fra de andre ved at de har en nedfellbar talebom som plasserer to mikrofoner i munnviken din, der talelyden er sterkest og lettest å skille fra annen støy

Jabra Evolve2 85

Dette er en videreutvikling av Jabras forrige og svært vellykkede hodetelefoner til en variant beregnet på å kombinere kontor og annen bruk.

Det skiller seg fra de andre ved at det har en nedfellbar talebom som plasserer to mikrofoner i munnviken din. Altså der talelyden er sterkest og lettest å skille fra annen støy.

De har røde lys som forteller kolleger at du er i telefonen. Vi opplever at samtalepartner hører lyden klart, men ikke så veldig mye klarere enn i de andre settene eller når talebommen er slått opp.

I motsetning til de andre kommer disse med en ladedokk til kontorbruk. Så slipper du å dytte inn USC-C kontakten. Tja.

Jabra er ikke så bassete, men har rikelig med mellomtoner og diskanter.

Billigst, men støykanselleringen er ikke mye å rope hurra for.

AKG 700 NC

Samsungeide AKG er gode på musikk, de er komfortable å ha på, men støykanselleringen er ikke mye å rope hurra for. Det er heller ikke samtalekvaliteten som de su snakker med opplever.

Men så var det prisen da. De er mye billigere enn de andre og på den måten jekker de seg opp til et godt kjøp likevel.

Mekanikken kunne vært bedre. Du kan vri klokkene 90 grader, men de kan ikke felles inn.

Shure Aonic 50

Shures nye hodetelefoner har god lyd, men så er de også de eneste i testen som benytter en 50 mm driver i stedet for 40 som er vanlig. De er også flott designet med i skinn, aluminium, men også litt plast. Mekanikken kunne vært bedre. Du kan vri klokkene 90 grader, men de kan ikke felles inn. Følgelig tar de mye plass og esken blir enorm og veldig lite transportvennlig. Et klart minus.

Til og ha så store membraner kunne de hatt litt mer bass. Selv med loudness i appen blir de slått av Sony. Aonic 50 ligger høyt i pris, derfor er det skuffende at støykanselleringen ikke er bedre.

B&O H95

Prisen burde gjøre at de var best på alt. Det er de ikke.

Det første man legger merke til ned det nye toppsettet til B&O er selvfølgelig prisen. Omtrent dobbelt så dyrt, eller mer enn de andre. Men så skiller de seg markant fra røkla i materialvalg. De rett og slett oser av premium med skinn og aluminium. Til og med driverne har ekstra stiv membran i titan. De er spesielle fordi de har manuelle dreieringer for volum og støykansellering. Dyrt og praktisk.

Lyden er som forventet veldig bra. De har trøkk i bass og diskant, og det er mer å gå på ved å jobbe litt med appen. Prisen burde gjøre at de var best på alt. Det er de ikke. Sony er bedre på lyd, og ydmykende nok er dansktyske Epos også bedre. Men ingen er så lekre.

Klokkene har en ren og godt balansert lyd. Rett og slett veldig bra.

Epos Adapt 660

Epos er nok en danske, men bygger på tyske Sennheiser. Adapt 660 ser ut som et tidligere Sennheiser headset, men skal være forbedret. De kunne i så måte ha byttet ut ladekontakten fra microUSB til USB-C, men nei.

Klokkene har en ren og godt balansert lyd. Rett og slett veldig bra. I en subjektiv vurdering som riktignok er gjort av flere personer ligger de kloss inntil Sony på musikk, men når ikke helt opp på strøykansellering. I tillegg er de små og har berøringskontroller på klokkene. Vi liker også at du skrur dem av ved å vri klokkene til siden.