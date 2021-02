Test: Høyttalerne som gjør at du kan bære med deg telefonmøtet

Mange synes det er helt greit å bruke mobilen som høyttalende telefon. Det gjør at du kan snakke uten noe over hodet eller i ørene. Om flere skal delta i samtalen i et lite møterom er dette er grei måte. Men ikke best. Selv om toppmobiler har fantastisk lydgjengivelse er det grenser for hvor bra de knøttsmå høyttalerne og mikrofonene kan gjenskape samtalepartnerens lyd.