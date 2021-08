TEST: Huaweis siste smartklokke

Egentlig er det ikke så nøye hva slags operativsystem som sitter i smartklokker og smartbånd. Det er grensesnittet og appene det dreier seg om. Markedsleder Apple er selvfølgelig ikke i tvil om hva de skal bruke. De har sitt eget som ingen andre får tilgang til. Samsung har brukt Google Wear OS, så sitt eget Tizen, og nå går de sannelig tilbake til Wear OS igjen.

Huawei har bygget sitt eget LiteOS, men nå er det HarmonyOS som gjelder. Det skal de bruke i mobiler og på mange andre dingser. og de vil ha med seg partnere. Det kan bli en utfordring for Google. HarmonyOS kommer i biler, i kjøleskap og på alle slags dingser som trenger oppkobling og smarthet. Det Microsoft og Nokia ikke fikk til, kan Huawei lykkes med. Dermed har vi en tredje plattform.

Den første enheten som selges i Norge med HarmonyOS, er Huaweis nye smartklokker. Det er ikke slik at du er låst til Huawei og deres telefoner med den nye klokkegenerasjonen. Den fungerer utmerket både på iOS og Android.

Den nye klokkegenerasjonen kommer i to utgaver: Huawei Watch 3 og Huawei Watch 3 Pro. Vi har sett på den siste og må medgi at dette er en klokke som overgår det meste i byggekvalitet. Den er også svær, med en diameter på 48 mm, hvor det er plass til en 1,43 tommer svært lyssterk OLED-skjerm med 326 punkter per tomme oppløsning. Utenfor selve skjermen er det en inndeling i 24 deler. Det er nok ren pynt, for vi skjønner ikke hvilken app som kan ha bruk for en 24 timers inndeling på glasset. Hadde det dreid seg om en dreibar ring, som Samsung har hatt på en del av sine klokker, så kanskje.

Det er mange tusen klokkefronter tilgjengelige til Huawei Watch 3 Pro. De fleste ser ikke ut, og de fleste koster noen kroner. Foto: Odd Richard Valmot

Stor

Selve klokkehuset i pro-versjonen er både stort og tykt. Med en tykkelse på 14 mm er den kanskje den tykkeste på markedet. Det er nok den tyngste også, med en vekt på 63 gram. Her er det størrelsen, tykkelsen og ikke minst størrelsen på batteriet som tynger. Det kan ikke være selve huset i titan – ikke stål – som slår ut. Titan er like sterkt, men nesten halve vekten. I tillegg er det korrosjonssikkert som også vises i den titanmatte grå overflaten.

Vi synes hverken tykkelsen eller vekten er noe problem. Mange mekaniske ur er tykkere enn dette, og 63 gram kjenner du ikke. Vi synes heller det er et problem at Apple og Samsung ikke ofret litt mer tykkelse og vekt på sine smartklokker for å få bedre batterilevetid. For det har denne klokka.

Batterilevetid

Der Huawei har skilt seg ut, og fortsetter å gjøre det med sine klokker, er på batterilevetid. I strømsparemodus kan denne gå hele 21 dager. Det har vi ikke testet, men med alt på fikk vi rundt fem dagers batterilevetid. Det er nok til å ta en svært god førsteplass, ihvert fall med klokker som bruker OLED-skjerm. Forklaringen er at pro-modellen har et batteri på hele 790 mAh. Det er nesten 500 mAh mer enn det som sitter i en Apple Watch og godt over det dobbelte av det som sitter i Samsung Watch 3. Det forklarer ikke alt. Programvaren sørger også for et godt bidrag til sparingen.

Vi er vant til at slike klokker bør lades hver natt. Da hjelper det ikke at de har gode funksjoner for å overvåke søvn. Den bekymringen har ikke de som bruker denne. Her kunne vi trygt måle søvn uten at klokka gikk tom i løpet av natten. Snarere er problemet motsatt. Batteriet holdt så lenge at vi nesten ble overrasket da vi måtte lade. Men reserven er så stor at det tar timer fra du blir varslet til det er helt tomt.

Klokka lades med en medfølgende, trådløs lader som fester seg magnetisk til baksiden. Den kan også lades fra ladeplater og reverslades fra telefoner. Når klokka brukes for å måle jogging og andre typer trening, bruker den strømmen raskere.

Ikke helt der ennå

Det var på langt nær like rett fram å få denne klokka til å synke med en Android-telefon som en Samsung-klokke. Her har Huawei en jobb å gjøre. Da vi endelig fikk det til, var det ikke alt som virket. Vi fikk tilgang til en betaversjon av telefonappen, og den løste i det minste problemene med det som ikke fungerte. Siden er det kommet en stor oppdatering til klokke også, og nå ser tingene ut til å være på stell. Forhåpentligvis er det lettere å koble til klokka også. Vi regner med at dette går som en drøm om telefonen også kjører HarmonyOS, men det gjør ikke telefoner i Norge. Ennå.

Dette er jo en smartklokke med mulighet til å installere apper. Flott, utenom at det er svært få apper tilgjengelig som du har lyst på. Forhåpentligvis er dette noe Huawei kommer til å rette på. De har jo bestemt seg for at HarmonyOS skal lykkes, og det gjelder ikke bare på klokker.

I løpet av ett minutt kan klokka fastslå hvor stresset du er. Foto: Odd Richard Valmot

Trening og helse

Fremfor alt er dette en treningsklokke med mye attåt. Det skal godt gjøres ikke å finne den treningsformen klokka kan måle. Det er over 100 ulike, og noen kan til og med gi deg tilbakemelding om hvordan du skal bli bedre.

Gjør du ingen ting, måler klokka skrittene dine fra morgen til kveld. Vi testet den med den siste Samsung-klokka på den andre armen, og de er sånn noenlunde enige om hvor langt du har beveget deg. Huawei er litt mer skrittoptimistisk enn Samsung. Så kan man spørre seg om hvor mye det betyr å rusle gjennom dagen. En lat dag som i dag, i feriemodus, teller klokka nesten 8200 skritt. Det er neppe noe som kan føres inn på plussiden i treningsdagboka.

Hudtemperatur

Huawei Watch 3 Pro har en temperatursensor på baksiden som måler overflatetemperaturen under klokka. Den er ikke den samme som kroppstemperaturen, som helst skal måles der du vet. Hva man skal med temperaturen på huden under klokka, skjønner vi ikke. Kanskje den kan brukes til fjernovervåkning sammen med puls og bevegelsesdata om det oppstår en nødsituasjon. Jo flere sensorer, jo mer har nye apper å spille på når de skal tilby nye muligheter.

Selve pulsmåleren er ny og skal være mer nøyaktig. Etter sigende. Den bruker mindre strøm også. Stor sett viste den samme puls som Samsungs klokke når vi brukte begge samtidig. Men av og til fikk Huawei hikke og viste mye høyere puls. Der Samsung viste 58, kunne Huawei vise 109. En litensjekk med fingeren på halsen viste at Samsung hadde rett.

Klokka har de vanlige sensorene, men den har også et barometer og en SpO 2 -sensor. Det den ikke har, i motsetning til Apple, Samsung og Fitbit, er en funksjonalitet som kan gi et elektrokardiogram som påviser hjerteflimmer.

Lyssterk

Huawei oppgir klokka til 1000 Nits maks lysstyrke. Generelt er klokka ganske bra i sollys, og du kan skimte skjermen selv med sola rett på. Den har en app som gjør at alle de 466 ganger 466 pikslene lyser så hvitt de bare kan for å fungere som lommelykt. Det fungerer godt i mørket selv om det ikke slår LED-lyset i en mobil. Vi målte lysstyrken i lommelyktappen til 741 lux. Det er temmelig bra.

Bra grensesnitt

Huawei er flinke til å plukke opp gode ideer fra andre. Kopiere vil noen si, men dreiekronen som Apple bruker, er en god idé. Den fungerer også som trykknapp, og med et trykk kommer appene til syne i beste Apple-stil. Dreier du på kronen, forstørrer og forminsker du oversikten. Grensesnittet er rett og slett veldig effektivt. Ikonene kan vi kjenne igjen fra tidligere klokkemodeller.

Under kronen sitter det en knapp som det virker som Huawei ikke har hatt noen idé om hva det er viktigst å bruke til. I stedet er den programmerbar og kan settes til mange oppgaver.

Huawei har vært begrenset i antall klokkefronter. Ikke lenger. Her kan du laste ned mer enn 6000 fronter, og du kan også lage egne. Du kan til og med ha en fem sekunders video som bakgrunn til en front. Sant å si ser de aller fleste glorete og stygge ut, men et og annet gullkorn er det. En ulempe er det at de aller fleste koster noen kroner. Prisen dukker opp i appen på telefonen, men står det «Install», så er den gratis.

eSIM

Watch 3 har innebygget eSIM. Akkurat som Apple og Samsung har hatt lenge. Det betyr at du kan bruke den som en selvstendig mobiltelefon. Kanskje. Denne funksjonen kommer nok, men er foreløpig bare tilgjengelig i Kina. Med eSIM vil dette i så fall bli den første telefonen med HarmonyOS på markedet.

Uansett om du har innebygget eSIM eller bruker den til å snakke i via Bluetooth-kobling til telefonen, er lydkvaliteten ypperlig. For begge parter i samtalen.

Med 2 GB RAM og 16 GB arbeidsminne er dette svært velutstyrte saker. Det er ikke lenge siden rimelige mobiler var på dette trinnet.

Ikke så dyr

Huawei Watch 3 Pro koster rundt 4500 kroner. En tilsvarende klokke fra Samsung, til og med med samme etternavn –Watch 3, er rundt en tusenlapp billigere. Men de skal snart bytte over til Watch 4. Apple Watch i siste versjon med eSIM koster over tusenlappen mer enn Huaweis. Da får du enormt med apper, men også markedets korteste batterilevetid.