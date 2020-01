TEST: Lenovo Thinkvision M14

Det har blitt ganske vanlig å ha to skjermer på pulten, enten ved at man bruker en ekstra-skjerm i tillegg til skjermen i den bærbare PC-en – eller at man har to eksterne skjermer. Noen bruker også tre skjermer – eller en av disse buede og ekstra brede skjermene som etter hvert har blitt et vanlig syn i mange kontorlandskaper.