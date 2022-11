Det første vi gjør når en PC skal testes, er å se hvor mye unødvendig programvare den leveres med. Ofte må dette fjernes for at vi skal kunne gjøre fornuftige målinger av hva maskinen er god for.

Mye unødvendig programvare som belaster systemet og gjør det hele tregere. I tillegg til alle disse fra Lenovo fant vi to til fra McAffee. Skjermbilde

På Lenovo Yoga Slim 7i ProX var det temmelig mye tvilsom programvare som måtte fjernes.

Ikke verdens beste førsteinntrykk, dessverre, men derfra gikk det nesten bare oppover.

For når skrotet fra MacAffee og Lenovo selv endelig var fjernet, ble vi raskt venner med maskinen.

Foruten den medfølgende «bloatwaren» er den en godt avrundet pakke som duger til det meste, og den har ikke så mange unødvendige distraksjoner.

Ytelse

Ytelsen på maskinen er så absolutt godkjent og mer enn det. Jo da, skal du ha det ypperste av digitale muskler må du nok se annensteds hen, men for en allrounder som dette er det nok av kraft under panseret.

Prosessoren tygger unna de fleste oppgaver ganske greit, og den får litt hjelp av RTX 3050-grafikkortet der det trengs, for oppgaver som kan benytte slikt.

Lenovo Yoga Slim 7i ProX Skjerm: 14,5 tommer 3072 x 1920, 120Hz, IPS, 100 % sRGB.

Prosessor: Intel i7-12700H (6 P-kjerner, 8 E-kjerner, 20 tråder).

Grafikk: Intel Xe, Nvidia RTX 3050 med 4 GB GDDR6.

Systemminne (RAM): 32 GB LPDDR5 5200 MHz (loddet).

Lagringsplass: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC.

Kamera: 1080p med doble mikrofoner.

Trådløst: Wi-Fi 6E 2x2 AX, Bluetooth 5.1.

Tilkoblinger: 2x USB-C USB4/Thunderbolt 4 1x USB-A m/ USB 3.2 gen 1 3.5mm hodetelefon-/mikrofon-jack 1x HDMI 2.0 Operativsystem: Windows 11 Home.

Batteri: 4 celler, 70 Wh. Oppgitt batterilevetid opptil 12,5 timer ved lokal videoavspilling. Lader: Medfølgende ekstern USB-C-lader på 100 watt.

Størrelse: 328,2 mm x 221,4 mm x 15,9 mm.

Vekt (målt, kun PC): 1528 gram.

Pris som testet: Ca. 21.749 Medfølgende ekstern USB-C-lader på 100 watt.: 328,2 mm x 221,4 mm x 15,9 mm.: 1528 gram.

Men noen spillmaskin er dette ikke, grafikkortet til tross. Til det er Nvidias RTX 3050 i mobilutgave rett og slett for svakt, og med bare 4 GB VRAM er det bare så vidt det takler en runde med noen av våre benchmarks.

Grafikkortet har imidlertid sin misjon når det gjelder andre oppgaver som kan gjøre nytte av det, og sammen med 32 GB DDR5 RAM og en CPU som sparker litt ifra, bidrar det til å løfte maskinens ytelse opp til et nivå det er vanskelig å se for seg generelle arbeidsoppgaver som den overhodet ikke egner seg til.

Støy og varme

Lenovo Yoga Slim 7i ProX er langt fra vifteløs, men de viftene den har, er ganske imponerende. Jo da, de lager selvsagt en del lyd når de først spinner opp, men det gjør de heldigvis sjelden.

Det kommer selvsagt an på hvor mye du belaster maskinen, men en hel runde 3DMark er ikke noe problem, og det er nærmest støyfritt. Litt mer belastning på prosessoren fører imidlertid til at viftene får fart på seg, men noe eksepsjonelt med støy er det aldri.

Selv ikke når maskinen under testing når helt opp i noen og nitti grader på prosessoren – og ikke så langt under det på grafikkortet.

Støymessig er Lenovo Yoga Slim 7i ProX en behagelig maskin å bruke, rett og slett, selv når den belastes forholdsvis tungt.

Luftehullene sitter for det meste på undersiden av maskinen, så bruker man den på mykt underlag som i sengen, på fanget eller på en pute i sofaen, risikerer man å gjøre lite pene ting med PC-ens kjøling. Det er ikke noe produktet kan lastes for i vesentlig grad, men noe man bør være oppmerksom på som eventuell kjøper.

Byggekvalitet og design

Lenovo Yoga Slim 7i ProX har luftehull på undersiden. Foto: Are Thunes Samsonsen

Lenovo Yoga Slim 7i ProX har en 14,5" skjerm og en totalvekt på drøyt halvannet kilo, noe som egentlig ikke er eksepsjonelt på noe vis. I valget mellom vekt og størrelse mot kjøleevne har Lenovo imidlertid etter vårt syn valgt helt riktig. 1528 gram er lite nok for en 14,5" til at den oppfattes som lett nok til å ta med seg uten kink i ryggen, men samtidig er kjølingen bra nok til at støy og varme holdes greit i sjakk.

14,5" er også et fint kompromiss størrelsesmessig, mellom de kanskje litt for små 14-tommerne og de kanskje litt for store 15,6-tommerne.

Designet på maskinen er pent og stilrent, om enn kanskje ikke spesielt grensesprengende. De som digger frukt vil kanskje ymte frempå om at stilen er knabbet fra noen, men det er nå engang bare en begrenset mengde måter å designe en bærbar PC på.

Lenovo Yoga Slim 7i ProXs høyre side. Foto: Are Thunes Samsonsen

På høyre side finner vi en bryter for å slå av webcam, en mini-jack port og en USB-A-port. Mini-jack-porten støtter både hodetelefoner og mikrofon på samme plugg, mens USB-A'n er av typen USB 3.2 Gen 1. Helt bakerst på høyre side finner vi en av-/på-knapp. Sistnevnte er litt liten og fiklete, men vi er glad den er der, for automatikken med at maskinen slår seg på når lokket åpnes, er regelrett irriterende. Dermed er det greit å ha en liten knapp i tillegg for akkurat den oppgaven.

På PC-ens venstre side er det to USB-C-porter, begge av USB4/Thunderbolt4-type, og mellom dem sitter et lite lys som viser når maskinen lader. Helt bakerst sitter en fullstørrelse HDMI 2.0-port, og det er alt.

Lenovo Yoga Slim 7i ProXs venstre side. Foto: Are Thunes Samsonsen

Flere porter har maskinen ikke, men det eneste vi regelrett savner, er en innebygget minnekortleser. En ekstra USB-C hadde også smakt, men å si at den savnes, er å dra det litt langt. En RJ45-port for nettverk hadde heller ikke gjort noe, men slike er ganske vanlige å finne på USB-C-baserte dockinger og portreplikatorer, så det er ikke vanskelig å skaffe en om man skulle ha behov for slikt.

Byggekvaliteten ser for det meste ut til å være god.

Maskinen føles solid og godt sammenskrudd, men med ett lite unntak: Da vi mottok vår skvett nye testmaskin, var det noe som skranglet frem og tilbake inni den. Om det var en plastbit eller løs skrue, vites ikke, men ingenting har så langt kortsluttet, viftene lager ikke mer lyd enn de skal, og skranglelydene har stoppet. Hva det enn var, så har det satt seg fast et eller annet sted og ser ikke ut til å forårsake problemer. Men ville det vært et skår i gleden ved å kjøpe fin og ny PC til denne prisen for egne penger? Helt klart. Vi har imidlertid valgt å ikke trekke karakterpoeng for dette.

Tastatur og pekeplate er meget bra. Foto: Are Thunes Samsonsen

Tastatur og pekeplate

Pekeplaten er stor og for det meste behagelig i bruk, selv om en dedikert mus nok vil være best for de fleste, dersom man har plass i bagen til denslags.

Tastaturet er på sin side noe av det beste vi har vært borti på en bærbar, selv om det ikke er perfekt. Noen av tastene er litt pussig plassert og krever bruk for å bli vant til, men for det meste er dette bra saker.

Tastaturet gir nesten ikke etter i det hele tatt, tastene har grei respons til å være av membran-typen, og det er en millimeter eller to mellom hver tast, slik at man ikke får så mange feilslag når man bommer bittelitt.

Lader og batteri

Et batteri på 70 Wh er temmelig midt på treet i en modell som denne. Her har nok størrelse og vekt spilt en avgjørende rolle. Lenovo kunne nok i teorien satt et større batteri i den, men den ville da sannsynligvis blitt både større og tyngre og dermed gått opp en vektklasse.

Påstanden om opptil 12,5 timer batteritid ved videospilling fra en lokal kilde er vanskelig å teste – så det har vi ikke gjort.

Vi får imidlertid tett oppunder syv timer i batteritesten i PC Mark 10 Modern Office. Det er ikke vanskelig å finne verken bedre eller dårligere resultater enn det, men det må kunne kalles bra nok for de fleste.

Maskinen lader fra begge de to USB-C-portene, og tempoet er bra. Medfølgende lader er på 100 watt, men en tredjeparts lader som gir maksimalt 86 watt, ser også ut til å gjøre jobben.

Laderen er forholdsvis stor og klumpete. Kanskje bedre med en tredjepartslader? Foto: Are Thunes Samsonsen

Den medfølgende ladekladden er ikke blant de mest praktiske vi har sett, og den er både stor og tung og krever strømkabel som er stiv og tar mye plass. Ikke noe av dette er ting du egentlig vil bruke plass på, så her vil vi sterkt anbefale en ekstra, tredjeparts lader. Da får du potensielt også en USB-utgang ekstra eller tre, til å lade mobilen og slikt. Den medfølgende laderen kan nemlig bare lade én dings av gangen.

Skjerm

Skjermen er, i mangel av et bedre ord, griselekker.

IPS-panel gir gode farger og fin innsynsvinkel, og med fabrikkalibrering og 100 prosent dekke av sRGB-fargerommet skal denne PC-en i utgangspunktet være velegnet for både jobb og underholdning av de fleste slag.

Skjermen støtter opp til 120 Hz, men ut over ren «eye candy» og flyt er det ikke så veldig nødvendig. Grafikkortet er uansett for veikt til å klare spill og lignende i mer enn 60 Hz på skjermens fulle oppløsning på 3072 x 1920 – og knapt nok det.

Uansett er det lett å veksle mellom 60 og 120 Hz, eller auto-valg, med Fn + R på tastaturet. Forskjellen er ikke stor i vanlig Windows-bruk, men hvis maksimal batteritid er viktig for deg, kan det være lurt å sette den til 60 Hz.

Rent subjektivt er skjermen både skarp og relativt lyssterk. 452 Lux er helt på det jevne, men mer enn godt nok til at vi ikke har noe å klage på her. Skjermen er veldig blank, noe som hjelper på inntrykket av skarphet og klarhet, men samtidig gir det en del refleksjoner når den brukes i omgivelser med mye lys.

Kantene rundt selve bildet er bare noen millimeter tykke – litt mer på topp og bunn enn på sidene, først og fremst for å gi litt ekstra plass til mikrofon, webcam og hengsler og så videre.

Navnet Yoga skal for øvrig komme av at den kan gå nesten helt ut i spagat med skjermen - men bare nesten.

Yoga'n går nesten i 180 grader - men bare nesten. Foto: Are Thunes Samsonsen

Høyttalere og lyd

Lyden er overraskende god. Det er ikke mye plass til høyttalere i en burk som denne, og selv om dette er langt fra noe stereoanlegg, er lyden bra for en halvveis tonedøv nerd som undertegnede.

Bassen er ikke direkte heftig, men høres ganske fyldig og fin ut, selv på fullt volum. Stram, uten å være trang, på en måte. Låter som «Human» av Rag'n'Bone Man eller «The Sound of Silence» med Disturbed gjøres ikke skam på med disse, selv om volumet selvsagt er langt under «plage naboene»-nivå.

Den klassiske test-låten «Crab Rave» derimot, sliter litt med diskanten på disse høyttalerne. På full guffe blir den litt flisete, metallisk og ekkelt skarp. Ikke all verden, og det bedrer seg ved å skru litt ned fra maks, men spesielt behagelig å høre på er det ikke.

Uansett er det nok best å bruke hodetelefoner på en maskin som denne, enten du gamer eller spiller video/lyd. Kvaliteten vil (sannsynligvis, gitt OK hodetelefoner) være bedre, og du risikerer ikke å forstyrre resten av kontoret. Og når maskinen er utstyrt med en helt grei mini-jack, hvorfor ikke bruke den?

Konklusjon

Lenovo Yoga Slim 7i ProX er absolutt bra, men ikke fantastisk.

Det frister å si at Lenovo Yoga Slim 7i ProX er litt for dyr, men alt blir dyrere for tiden – også PCer – og 19.000 for denne er egentlig ikke så ille gæli.

Det er bare det at det var det som var prisen da vi begynte på testen.

Nå koster den 21.749 i vår testkonfigurasjon, og det er litt for mye etter vår mening.

Likevel, får man den for en fornuftig penge – eller får for eksempel arbeidsgiver til å betale – er dette absolutt ikke noe dumt valg som en arbeidsstasjon som duger til det meste.

Vekten er lav nok til at man ikke ødelegger ryggen på å slepe den med seg, størrelsen er stor nok til at kjølingen duger, og skjerm og innmat er kvalitativt godt nok til at man får gjort det meste som ikke krever spesialutstyr.