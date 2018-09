TEST: Logitech MX Vertical

Vinkelen på 57 grader er for å få minst mulig belastning på musklene når du holder i musen. Foto: Logitech

Smerter i hender, armer og håndledd er noe mange av oss som sitter mye foran PC-en av og til har opplevd. For enkelte går det så langt at det utvikler seg til det som på folkemunne kalles «musearm» eller «musesyke», som er en samlebetegnelse på alle mulige belastningsrelaterte plager i armen – blant annet betennelse i muskel- og senefester eller innklemming av nerver (karpaltunnelsyndrom).

Knappene rett over tommelen kan programmeres til ulike formål. Som standard brukes de til å gå forover og bakover for eksempel på en nettside. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Det finnes mange alternative museløsninger som forsøker å redusere risikoen for musesyke, eller forebygge disse plagene. En løsning som har vært på markedet noen år er Evoluent Vertical Mouse, en annen er Rollermouse. Nå har imidlertid også en av verdens største produsenter av mus, tastaturer og PC-tilbehør – Logitech – omsider kommet med sin variant: MX Vertical.

Logitech MX Vertical er en trådløs Bluetooth-mus som ligner på Evoluent Vertical Mouse. Den ser ut som en vanlig datamus som er satt på høykant. Det er en del likheter med MX Master, som er en av Logitechs mest populære mus – og også en av de absolutt beste på markedet, i hvert fall for vanlig kontorbruk.

En årsak til belastningsskader ved langvarig bruk av mus, er at du belaster musklene en del på grunn av måten du holder i en vanlig «flat» mus. Hvis du legger armen naturlig ned på bordet vil ikke håndflaten ligge flatt mot bordflaten, men i en vinkel. MX Vertical-musen er laget slik at når du holder i musen, så holder du den i en mer naturlig posisjon. Vinkelen på 57 grader skal ifølge Logitech redusere muskelaktiviteten i armen med opptil 10 prosent og redusere trykket på håndleddet.

Rask tilvenning

Mange av de mest kreative produktene som skal forebygge musearm kan kreve ganske mye tilvenning. Men i likhet med andre vertikal-mus vi har prøvd, så er MX Vertical ikke så veldig annerledes å bruke enn en helt vanlig mus.

På toppen av musen er det en knapp som brukes til å veksle mellom to ulike hastigheter på markøren. Dermed kan du ha raske bevegelser av musepilen til vanlig, samtidig som du raskt kan bytte til en tregere markør når du vil ha mer presisjon (for eksempel når du jobber med bildebehandling). Dette settes opp i et eget program fra Logitech, hvor du også kan sette opp skrollehastighet og andre ting.

Artikkelen fortsetter under.

Via Logitech-programvaren kan du velge hva knappen på toppen av musen skal brukes til. Som standard veksler den mellom to ulike hastigheter på pekeren.

Du kan også velge at knappen på toppen av musen skal brukes til andre ting, som å åpne en applikasjon, åpne «Mission Control» på Mac, etc.

Musen har mange likheter med konkurrenten Evoluent Vertical Mouse 4.

I tillegg til de vanlige høyre- og venstreklikk-knappene, er det to små knapper like ved tommelen. Disse er som standard satt opp til å gå forover og bakover (for eksempel på en nettside), men også disse kan programmeres til andre ting. Mulighetene til å konfigurere musen etter egne behov og ønsker er i det hele tatt veldig gode.

Ladeporten til musen er av type USB-C, og sitter i fronten av musen – slik at du kan koble til ladekabel selv når musen er i bruk. Batteritiden er oppgitt til opptil fire måneder, og ett minutts lading gir tre timers brukstid. Vi brukte musen i et par uker, og ladet aldri i løpet av den perioden.

Bruk samme mus på to PC-er

En litt spesiell funksjon som nok kan være nyttig for mange, er at du kan sette opp musen til å fungere med to PC-er samtidig. Funksjonen heter «Flow», og fungerer slik at når du beveger markøren ut av skjermkanten til den ene PC-en, så dukker den opp på den andre PC-en.

Artikkelen fortsetter under.

Det er mulig å bytte mellom å styre to ulike PC-er når du drar musemarkøren forbi kanten av skjermen og over til neste PC.

Med Flow kan du faktisk bevege markøren over til skjermen på en annen PC og kopiere tekst eller bilder, som du så kopierer inn på den andre PC-en igjen. For at det skal virke må du pare musen med begge PC-ene, sette opp Logitech-programvaren på begge, og sørge for at begge PC-ene er koblet til det samme nettverket.

Konklusjon

Hvis du liker den vanlige Logitech MX Master-musen, vil du antagelig like også Logitech MX Vertical.

Logitech MX Vertical sett ovenfra. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Musen er behagelig å bruke, og knapper og rullehjul befinner seg der de pleier – bare med en annen vinkel. Musen virker også ganske kjapp og presis, og har ifølge Logitech en sensor på 4000 DPI (punkter per tomme).

Med en prislapp på 1199 kroner er det ingen billig mus – og prisen er omtrent som for konkurrenten Evoluent. Undertegnede synes imidlertid Logitech-musen er noe bedre å bruke, og vi liker også godt programvaren og alle konfigurasjonsmulighetene.

Musen finnes såvidt vi vet kun for høyrehendte, så er du venstrehendt må du velge noe annet (Evoluent har alternativer både for høyre- og venstrehendte).