TEST: Microsoft Surface Laptop 3 (13,5 og 15 tommer)

Vi testet i november i fjor to modeller i Microsofts Surface Laptop 3-serie – en 13-tommer og en 15-tommer. Nå har vi fått inn to nye Laptop 3-modeller, med litt andre prosessorer og annet utstyr. 15-tommeren vi tester denne gangen har også fått støtte for wifi 6 (802.11ax) – altså den raskeste wifi-standarden som brukes i PC-er i dag.