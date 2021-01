TEST: Minitest av Krisp

Flere videomøtetjenester har i løpet av det siste året kommet med støykansellerende funksjonalitet, men dette gjelder ikke alle, og kanskje ikke nettopp den du er nødt til å bruke.

Heldigvis finnes det alternativer som skal kunne fungere nokså uavhengig av hvilken tjeneste du bruker. I alle fall så lenge du benytter en PC når du deltar i møtene.

Bleeping Computer nevner flere alternativer i denne saken, til både Windows, MacOS og Linux. Vi har konsentrert oss om ett slikt produkt, Krisp, som er tilgjengelig for Windows og MacOS.

Vi har testet det i Windows 10.

Velg hvilke kilder for mikrofon- og høyttalerlyd som skal filtreres. Her i Windows-utgaven. Skjermbilde: Digi.no

Enkelt å konfigurere

Krisp er utad et enkelt program som kan filtrere lyden – både fra brukerens mikrofon og til brukerens høyttalere – for bakgrunnsstøy. Det er enkelt å installere, men den enkelte videomøteklient må konfigureres for at det hele skal fungere.

Det handler om å velge riktige lydenheter i Windows. Både mikrofonenheten og høyttalerenheten som Krisp oppretter, har «Krisp» i navnet. Krisp-programmet inneholder videoer som viser hvordan de vanligste videomøte-applikasjonene kan settes opp til å bruke de nye lydenhetene.

Det er for øvrig også mulig å bruke Krisp sammen med videoopptaksverktøyet OBS Studio.

Vi har testet Krisp i en videomøtetjeneste som ennå ikke har fått på plass støykansellering i Norge, nemlig forbrukerutgaven av Google Meet.

Testen ble utført på enklest mulig måte, ved å sammenligne i hvilken grad lydene fra til dels hard banking på tastaturet var hørbare for andre deltakere i videomøtet.

Det faktisk ble stille

Vi ble imponert. Alle tastaturlyder forsvant helt. Det samme gjaldt i stor grad også alle andre rasle- og skramlelyder, ja selv banking. I noen tilfeller kom i det starten en dempet lyd, men alle de større og ubehagelige bakgrunnslydene ble borte.

Ifølge reklamen skal det også kunne kansellere lyden av gråtende babyer, bjeffende hunder, lyd fra byggeplasser, folk som prater i bakgrunnen og trafikkstøy.

Ifølge Krisp Technologies, som står bak appen, skjer all lydbehandling lokalt på brukerens enhet.

Valg av mikrofonenhet i Google Meet. Det anbefales at man også velger Krisp som høyttalerenhet for å unngå potensielt ekko. Skjermbilde: Digi.no

Freemium-basert prismodell

For mange vil Krisp være gratis å bruke. Dette gjelder alle som benytter programvaren maksimalt to timer i uka. Tiden telles kun så lenge du har er pålogget et videomøte.

Vi har ennå ikke fått testet hva som skjer når tiden er ute, men trolig det samme som når man stenger programmet, nemlig at systemets standard mikrofon- og høyttalerenheter brukes i stedet.

For 5 til 8 dollar i måneden (avhengig av bindingstid) får man ubegrenset tilgang. Det finnes også egne ordninger og funksjonalitet for virksomheter.

Krisp er ikke noe helt nytt verktøy. Det ble lansert omtrent et år før covid-19 sendte oss til hjemmekontoret. Siden den gang har prisen blitt satt betydelig ned, og en IOS-variant har blitt lagt død for at selskapet skal kunne fokusere på PC-produktene.