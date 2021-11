TEST: Motorola Edge 20 Pro – OnePlus Nord 2 5G

Men trenger du egentlig tappe kontoen så mye? Om du justerer litt på kravene, finnes det veldig mange gode alternativer. Både veldig billige og sånn middels. Vi har sett på to telefoner i mellomklassen. Den ene var nylig litt dyrere enn den andre, men nå er de likt priset.

OnePlus er kanskje mest kjent for å tilby toppmodeller til lavere pris. Motorola er mest kjent for å tilby greie telefoner med svære batterier svært billig. Denne gangen var det Motorolas Edge 20 Pro som var dyr og OnePlus Nord 2 5G som var den billige. Det skilte et par tusen, og det var penger man godt kunne la ligge i sparegrisen. Nå er ikke valget like klart lenger.

På fremsiden er de to modellene ganske like. Motorolaen har litt større OLED-skjerm på 6,7 tommer med en oppløsning på 1080 x 2400 piksler. OnePlus Nord 2 5G har det samme, men med en 6,43 tommers OLED-skjerm. Forskjellen er altså liten.

Begge skjermene er beskyttet av Gorilla Glass 5, og begge har høy oppfriskningshastighet som standard. Motorola på hele 144 Hz, mens OnePlus stopper på 90. I praksis er forskjellen liten når du skroller i tekst, men med en liten fordel for Motorola.

Lysstyrke

Dette er lyssterke skjermer. Vi målte OnePlus til max 691 Lux, mens Motorola oppnår 686 Lux. Det er nesten latterlig likt.

Prosessor

De to mobilene har ulike prosessorer. Motorola Edge 20 Pro har en Qualcomm Snapdragon 870 5G, mens OnePlus Nord 2 5G har en MediaTek Dimensity 1200 5G.

Ytelse

Ytelsestestene vi har kjørt, viser god ytelse på begge to, og de følger hverandre tett. Testen i 3DMark måler GPU-ytelsen og indikerer spillytelse. Geekbench 5 måler CPU-ytelsen som de fleste programmer bruker. Erfaringsmessig er det lettere å forstå Single og Multi. De måler ytelsen på prosesser som bare bruker én kjerne og på dem som kan utnytte mange. Compute er en blanding av veldig mange tester. Som vi ser under, leder Motorola på de to første, men OnePlus på den siste.

I praksis kan vi fastslå at dette er telefoner med god ytelse for de fleste, men de ligger selvfølgelig en del bak toppmodellene – og spesielt nye iPhone 13, som har den høyeste ytelsen vi noen gang har målt. Med god margin.

3DMark Wildlife Bilder i sekundet Geekbench 5 Multi Geekbench 5 Single Geekbench 5 Compute OnePlus Nord 2 5G 4182 25 2460 808 4962 Motorola Edge 20 Pro 4244 25,4 3095 970 3566

Kameraer

Ved første øyekast er det lett å bli imponert over at Motorolaen har et 108 MP hovedkamera. Det er samme oppløsning som Samsungs S21 Ultra – mens OnePlus «bare» har 50 MP. Ser man litt mer på spesifikasjonene, har de to sensorene nesten det samme sensorarealet. Motorola bruker en sensor på 1/1.52", mens OnePlus en på 1/1.56". Det gir en pikselstørrelse på 0.7µm og 1.0 µm. Samsung bruker en større utgave av 108 MP-sensoren på 1/1.56".

Men det høye pikseltallet er selvfølgelig bare på papiret. I virkeligheten slår telefonene sammen ni og ni piksler i en 108 MP sensor og fire og fire piksler i en 50 MP sensor. Så bildene blir omtrent like store om du ikke bevisst velger å ta dem med alle pikslene. Kameraet til OnePlus har også optisk stabilisering, som er et stort pluss.

I ultravidvinkelkameraene har Motorolaen en 16 MP sensor med anstendige 1.0 µm piksler. OnePlus bruker en 8 MP sensor til den samme 119 graders vinkelen.

En fordel med Motorolaen er at den har et skikkelig periskopmontert telekamera med 5X forstørrelse. OnePlus har ikke noe slikt, men har et 2 MP dybdekamera.

Nattfoto

Hvordan mobiltelefoner håndterer nattfoto, har endret seg mye de siste årene. Noen er rett og slett blitt fenomenale, andre har mye igjen å forbedre. Når vi sammenlikner disse to telefonene, er det OnePlus som kommer best ut når vi tyner dem i mørket. Den er rett og slett veldig god. Helt på høyde med de dyre toppmodellene. Bilder vi har tatt ut over en temmelig mørk park med busker og trær i bakgrunnen, ser ut som de er tatt tidlig på kvelden. Hadde det ikke vært for at noen lamper lyser intenst, hadde hvem som helst blitt lurt.

Natt eller dag: Der det er skikkelig mørkt, er OnePlus Nord 2 5G helt fenomenal. Det ser nesten ut som om bildet er tatt på slutten av dagen. Her har ikke Motorolaen en sjanse. Foto: Odd Richard Valmot

Motorolaen er derimot ikke i nærheten. På tross av at den har en nattinnstilling og bruker litt tid på å ta mange bilder, klarer den ikke å sette sammen noe som er brukbart når det er skikkelig mørkt.

Men når det er sagt, må det føyes til at dette er en type foto man i praksis ikke tar. Dette er tester vi har gjort for å presse nattfoto til det ytterste. I blandet lys med en del lyskilder der det er mørkt, gjør begge en anstendig jobb, men også her må Motorolaen bite i gresset for OnePlus.

Alle pikslene

Når vi tar bilder med alle pikslene, det vil si alle 108 MP på hovedkameraet til Motorola og alle 50 MP på OnePlus, er det tydelig at Motorolaen er litt mer detaljsterk. Det skulle da også bare mangle. Men slik høyoppløst fotografering hører sjeldenhetene til. Det blir altfor store filer av det og kameraene blir mindre lyssterke.

Zoom

En stor forskjell på de to telefonene er at Motorolaen har 5X optisk zoom. Det har ikke OnePlus. Likevel har den et 5X-valg når du tar bilder. Teoretisk kunne den tatt et utsnitt fra den meget kapable 50 MP-sensoren, men det ser ikke slik ut. Den rett og slett interpolerer fra vanlige bilder. Bildene tatt med zoom er ikke i nærheten av hva Motorola presterer med sitt kamera i periskopkonfigurasjon – som igjen må se seg slått av Samsung S21 Ultra, som har et 10X periskopkamera.

Selfier

Det er stor forskjell på evnen til å zoome. Ingen slår Samsung (t.v.) som har 10X optisk zoom, men Motorolas 5X optisk zoom er temmelig bra. Det er ikke OnePlus, som interpolerer opp. Det blir sjelden bra. Men når det er sagt, ser ikke bildene så verst når de betraktes på mobilen, selv om de blir litt overbehandlet for å få nettopp denne effekten. Foto: Odd Richard Valmot

Selfiekameraet gjør en svært god jobb på begge to. OnePlus er kanskje litt vel lys der Motorolaen virker mer balansert i fargene.

Video

Begge kameraene tar god video, men ingen kan stille opp mot de stabile videoene som Iphone 12 og Samsung S21 Ultra kan prestere. Selv om begge har elektronisk stabilisering basert på bevegelsesdata fra gyroskopene. For de fleste vil de allikevel produsere et ypperlig resultat. Begge tar 4K video, men Motorolaen kan også ta 8K video i 24 bilder i sekundet. Det er det knapt bruk for i dag og vil neppe blir det i framtiden heller. I hvert fall ikke fra slike telefoner i mellomklassen.

Kamerakonklusjon

Begge telefonene har gode kameraer, men de fleste vil nok like OnePlus' bilder best. Hovedkameraet i Nord 2 5G har særdeles god dynamikk, langt utenfor det som er vanlig i denne prisklassen. Det kan hevdes at de pynter litt på resultatet, men det blir bra. Dynamikken slår nok også ut på de gode nattegenskapene.

Batterilevetid

De to telefonene har begge et 4,5 Ah batteri. Det er temmelig standard i denne størrelsen, men Motorola får nok litt mer driftstid ut av batteriet. Til gjengjeld kommer den med en 30 watt lader, mens OnePlus har fått storebrødrenes variant på hele 65 watt. Og i motsetning til toppmodellene fra andre, følger laderne med her.

Hvem er best?

Begge telefonene vi testet kom i en 12/256 GB konfigurasjon. Det gjør at man kan ha masse apper i gang uten at den slapper av.

Prismessig ligger denne konfigurasjonen av OnePlus Nord 2 på rundt 5000 kroner. Motorolaen ligger nå i det samme prisområdet, selv om normalprisen ser ut til å ligge nesten 2000 kroner høyere. Nøyer du deg med en 8/128 GB konfigurasjon, kan du får OnePlus'en for 800 kroner mindre. Det hadde ikke vi valgt.

Så er spørsmålet hva vi skal velge. Gitt samme pris, som det er nå, vil vi si at det er hipp som happ. Vi likte hovedkameraet og nettegenskapene til OnePlus bedre, med de oppveies av et skikkelig telekamera hos Motorola.