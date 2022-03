Motorola har posisjonert seg som en produsent av rimelige telefoner. Noen ganger litt vel rimelige kanskje. Nå gjør de noe nytt. Edge 30 Pro er faktisk den første telefonen vi har testet med Qualcomms nye Snapdragon 8 gen 1. Dette er en ordentlig «racer».

Når dette toppes med en 12/256 GB konfigurasjon så trenger den seg inn på området som stort sett er forbeholdt langt mer kostbare modeller, slik som Samsungs nye Galaxy S22-modeller som nettopp er kommet i butikkene.

Mens Motorola selger sin nykommer for 7990 kroner må i hvert fall ut med et par tusen mer for en S22.

Ytelse

Kanskje det er ytelsen som mer enn noe annet setter Edge 30 Pro i fokus. De er rett og slett først ute med den nye topp-prosessoren til Qualcomms, og til en pris som er lett å svelge.

Spesielt 12 GB RAM stikker seg ut i denne prisklassen og bidrar til opplevelsen av hastighet.

Når vi tester ser vi hvor mye mer effektiv den er, spesielt på spill og grafikk. Da sammenlikner vi med Samsungs nye egenutviklede Exynos-prosessor. Ikke minst klarer prosessoren å beregne et rekordhøyt antall bilder i sekundet, og det krever god ytelse.

God skjerm

Edge 30 Pro er utstyrt med en veldig god OLED-skjerm. Når vi måler Lux-styrken i skjermen ligger den faktisk nesten 100 Lux over Samsungs nye superlyssterke skjerm i S22+. Det var litt overraskende, men da vi tok den med ut i direkte sollys ble det klart at Samsungen var veldig mye mer leselig enn Motorolaen. Det skulle kanskje bare mangle. Dette er en mye dyrere telefon. Skjermen har en oppdateringsfrekvens på 144 Hz.

Overraskende: 3D-ytelsen i Motorola Edge 30 Pro er overraskende høy. Foto: Odd Richard Valmot

Utfordrende for Motorola

Edge 30 Pro gjør det stort sett veldig bra i alle slags sammenlikninger, ikke minst i verdi for pengene. Utfordringen til selskapet som kommer fra billigsiden er kanskje å få folk til å skjønne at i denne telefonen får de flere toppmodell-egenskaper til vesentlig lavere pris.

Noen få punkter er det likevel rart at Motorola har spart på. De har Gorilla Glass 5 på skjermen og 3 på baksiden. Det er greit nok for ripefasthet, men det er ikke i toppklassen.

Grensesnittet som ligger oppå Android heter My UX. Det er svært bra uten å være så spesielt at ikke alle Android-brukere lett venner seg til det.

Følger med

Samsung og Apple ser ut til å ha innledet en trend i toppklassen ved å ikke legge ved en lader. Man skulle tro at dette skulle begynne fra den billige siden, men nei. I de fleste tilfeller er det greit, for ladere har jo folk fra før. Helt til mobilene får høyere ladefart. Da må kundene ut å kjøpe en ny om de vil få glede av den forkortede ladetiden. Heldigvis har ikke Motorola gjort det samme. Denne telefonen kan lade med hele 68 watt og det følger med en lader som gjør nettopp det.

Det betyr at den lader batteriet på 4,8 Ah veldig raskt. I tillegg finner vi 15 watt trådløs lading og 5 watt reverslading. Det vil si at den kan lade smartklokker, ørepropper og andre telefoner som kan lades trådløst.

Apropos det som følger med: Motorola har lagt med et enkelt gjennomsiktig plastdeksel i esken. Kanskje ikke det vakreste, men det beskytter i hvert fall telefonen til du får kjøpt et du liker bedre.

Samsung Galaxy S22+: Ypperlig bilde med hovedkameraet, men ikke så skjerpet. Foto: Odd Richard Valmot

Motorola Edge 30 Pro: Like god kvalitet som hos Samsung, men bildene er kanskje litt vel skjerpet. Foto: Odd Richard Valmot

Gode kameraer

Det er tre kameraer på baksiden. Det nederste er et dybdekamera som brukes til å gi informasjon som kan benyttes til å lage såkalte bokeheffekter. Altså bilder med uklar bakgrunn. Både vidvinkel og ultravidvinkelkameraet er på 50 MP. Det første er optisk stabilisert.

Det er nærliggende å sammenlikne med Samsungs nye S22+, som også har et 50 MP vidvinkelkamera. Når vi sammenlikner bildene kan vi se at de oppfører seg veldig likt i dagslys med den forskjell at Edge 30 Pro skjerper bildene mer. Derfor kan de virke skarpere. Det er ikke fordi kameraet er bedre, men fordi algoritmene mener de bør ha mer skarphet. Likevel er sluttresultatet veldig bra. Vi er imponert.

Natt

I mørket blir alle katter grå, heter det, men her er det S22+ som imponerer stort. Den får med seg farger og detaljer på en imponerende måte. Det har vi sett i tester før og det er ingen tvil om at Samsung nå er mørkets fyrste. Det er lett å se på spekteret av nattbildene i Photoshop. Det er rett og slett mindre informasjon i bildene Motorolaen tar.

Motorolaen er på linje med det vi har sett fra iPhone 13 Pro Max. Likevel merker vi oss at Motorola har nådd et nytt nivå og de fleste vil nok si deg fornøyde med nattfotoene.

Motorola Edge 30 Pro: Her må telefonen bite i gresset. Den er langt bedre enn i tidligere modeller, men ligger langt etter Galaxy S22+ i evne til å fotografere om natten. Foto: Odd Richard Valmot

Samsung Galaxy S22+: I mørket er ikke Samsung-kattene grå. Kameraet plukker opp farger og vider detaljer bedre enn andre mobilkameraer Foto: Odd Richard Valmot

Ingen tele

Når vi først sammenlikner med Samsung må vi legge til at S22-modellene har et telekamera som forstørrer tre ganger. Toppmobiler har ofte et telekamera. Du kan forstørre med Motorolaen også, men det er digitalt. Når vi sammenlikner resultatet, er det naturlig nok stor forskjell.

Men for all del. Til det aller meste av den fotograferinger vanlige folk gjør er Edge 30 Pro et ypperlig valg.

Av en eller annen grunn har Motorola valgt å ha et 60 MP frontkamera. Litt «overkill» kanskje, men som på baksiden gjøres det pikselbinding som begrenser størrelsen. Uansett blir bildene ypperlige og skarpe med varme farger.

For de som virkelig ønsker å bruke minne kan telefonen ta video i 8K.

God lyd

Kamerarigg: Både vidvinkel- og ultravidvinkelkameraet er på 50 MP. Det er ikke synonymt med god kvalitet, men det har disse to. Det nederste kamerat er et dybdekamera. Foto: Odd Richard Valmot

Som alle topptelefoner, slik denne ønsker være, har den stereolyd. Riktig bra er den også, og som de fleste andre bruker Motorola talehøyttaleren som den ene av de to. Det er ikke perfekt, men det sparer plass.

I stedet for å legge fingeravtrykksleseren under skjermen har Motorola valgt å legge den i startknappen på siden. Det er faktisk veldig praktisk for det betyr ett trykk og ikke to.

Motorola lover at telefonen skal oppdateres på sikkerhet i tre år og at den skal få to nye Android-utgaver. Det vil si Android 13 og 14. For ikke lenge siden var det helt som forventet i markedet, men nå har Samsung ødelagt dette. Når Samsung har begynt å tilby fem år med sikkerhet og fire nye versjoner (opp til Android 16) blir dette altså litt lite. Samsung gjør dette mer for å komme på nivå med Apple enn å distansere seg i Android-flokken.

Konklusjon

Selvfølgelig får du ikke alt. Det gjelder alle telefoner, men ned Motorola Edge 30 Pro får du veldig mye til en relativt lav pris. Kanskje noen hadde ønsket seg metallutførelse, men her er det plast som ser ut som metall. Det er like greit synes vi.

Når vi kan krysse av for den raskeste Androiden på markedet for tiden, en veldig god skjerm, svært gode kameraer, og en uslåelig pris tenker vi at Motorola har lyktes.

Pluss

Ytelse

Skjerm

Pris

Kameraer

Minne

Ladehastighet og medfølgende lader

Minus