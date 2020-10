TEST: Netgear Orbi 6 (RBK752) AX42000

Neatgears nyeste i Orbi-serien lar deg enkelt utvide rekkevidden av det trådløse nettet ditt med wifi 6. Det er svært enkelt å sette opp, men den stive prisen gjør det hele til en dyr fornøyelse.

Med mesh-løsninger kan du enkelt utvide rekkevidden til wifi-nettverk ved å legge til flere basestasjoner – som automatisk skal koble seg til hverandre og jobbe sammen for å gi deg best mulig wifi-dekning.

Orbi 6 leveres med trippelbånd wifi i versjon seks, noe som skal gi teoretiske hastigheter opp mot 4,2 gigabyte per sekund.

Neatgear lover selv at du vil få superrask og robust wifi dekning i relativt store eneboliger.

Totalt skal Orbi 6 håndtere åtte strømmer samtidig, og produsenten skryter av at du kan ha over 40 ulike enheter oppkoblet uten at dette skal gå utover ytelsen.

Orbi-pakken vi har hatt på test kommer med en hovedenhet og en satellitt til den nette sum av 5 400 kroner. Stivt selvfølgelig, men serien er myntet på entusiasten, og pakken skal dekke opp 460 kvadratmeter med boareal.

Netgear Orbi 6 (RBK752) AX42000 Størrelse: 23,3x19,5 centimeter Vekt: 730 gram

Hastighet: 2,4 GHz (600 Mbps) og 5Ghz (1200 Mbps) - 2400 Mbps mellom satellitt og ruter

Antenner: 12 stykker

Porter: En gigabit WAN-port og tre gigabit LAN-porter på ruter. To LAN-porter på satellitt

Maskinvare: 512MB NAND Flash og 1 GB RAM. Quad-core 1,4 GHZ prosessor

Dekningsområde: 460 kvadratmeter

Pris: 5 500 kroner

Dekning ute i bakgården

Det er det vanskelig for oss med en liten leilighet å verifisere, men vi har god dekning et stykke ut i bakgården.

Orbi 6 kommer uten mye mikkmakk. Her følger det hverken med veggoppheng eller annet ekstrautstyr. Alt du får med er en to meter lang TP-kabel, to strømadaptere og en hurtigstartguide.

Heldigvis er det heller ikke behov for mer. Meshløsningen er svært enkel å sette opp. Last ned appen, følg de enkle installasjonsstegene, og voila - du er oppe og går på under ti minutter.

I appen har du kontroll over det mest basale. Du kan sjekke hvilke enheter som er tilkoblet, måle hastighet, legge inn bruksbegrensninger og sette opp gjestenett. Om du er ute etter å ha full kontroll på alt, er nok ikke dette meshløsningen for deg.

Orbi er svært enkel å sette opp. Scan QR-koden, følg den enkle veiledningen i appen og du er straks klar for super dekning. Som dere ser i det siste bilde er det ikke veldig mange konfigurasjonsmuligheter her når alt er klart.

Virusbeskyttelse

Orbi 6 kommer med en prøveversjon av Netgears Armor-system. Det er i praksis en brannmur med innebygd virusscanning fra Bitdefender. Nyttig, om du ikke har noe lokalt installert.

Netgears meshløsning er ingen liten sak. Satellitten er 23,3 centimeter høy, 19,5 centimeter bred og veier 730 gram. Det gjør at de er litt kronglete å plassere ut. Om man bor med en person som ikke liker dingser, er ikke det ikke så lett å gjemme bort disse.

Stor og klumpete. Størrelsen gjør at Orbi er vanskelig å plassere ut i en liten leilighet hvis du har en samboer som ikke er glad i dingser.

Argumentet om at Orbi 6 skal gi bedre dekning hjemme holder nemlig ikke vann. Derfor skulle jeg helst sett at Netgear hadde jobbet litt med størrelsen på enhetene sine.

Jeg har selvfølgelig forståelse for at det er vanskelig å både utvide hjemmenettverkets dekningsområde, samtidig som enheten skal være liten og nett, men det er altså ikke opp til meg å løse.

Netgears Orbi-serie består av en hovedenhet og en satellitt-enhet. I teorien skal de trådløse enhetene dine automatisk koble seg opp til den enheten som gir deg best dekning.

Automagisk?

Det er ikke alltid det fungerer.

Etter ha hatt diverse maskenettløsninger hjemme de siste årene har min erfaring vært at jeg kan flytte meg fra et rom til et annet, og da henge igjen på enheten som nå gir meg dårligst dekning.

Løsningen er å skru av den trådløse tilkoblingen, for så å skru på igjen - slik at maskinen kobler seg til enheten som nå er nærmest.

Dette er jo ikke noe stort problem i seg selv, men det er jo er irriterende. Heldigvis har ikke dette vært noe problem med Orbi 6.

Her kobles jeg rett over på riktig node helt automagisk, og får super dekning uavhengig av hvor jeg befinner meg i min litt over 60 kvadratmeter store leilighet.

Utfordrende miljø

Helt siden vi flyttet hit har wifi dekningen vært en utfordring. Vi kan ha tilsynelatende god dekning i alle rom. Mens hastigheten i et rom har vært god, har den i et annet vært så dårlig at det har vært bedre å koble seg over på mobilnettet.

Dekning med Google wifi 2017.

Dessverre har jeg kranglet så mye med testprogrammet vi benytter for ytelsestester, at jeg til slutt måtte gi opp. Jeg kan derfor ikke verifisere om Orbi 6 leverer på maksytelse.

Men jeg har iallfall gått fra en gjennomsnittlig ytelse i leiligheten på 75 megabit per sekund med Google wifi (2017), til en gjennomsnittsytelse på 240 megabit per sekund.

Dekning med Orbi 6. Samme leilighet, annet perspektiv. Like dårlige tegneferdigheter.

Det vil si at jeg stort sett makser ut internettoppkoblingen min i alle rom, mens jeg før enkelte steder bare hadde 40 megabit per sekund båndbredde tilgjengelig.

Det er en vesentlig oppgradering.

Forsinkelsestiden til tyske Quake servere har også blitt vesentlig redusert. Der jeg tidligere hadde 50-60 i ping, har jeg nå 30. Det holder til å spille på, og kabelen som enkelte ganger har blitt strukket fra stue til kjøkken kan kastes.

Heldigvis hadde jeg bedre resultater med dekningsprogramvaren. Over ser dere tidligere ytelsesmålinger med Google wifi, og de nyeste gjort med Orbi 6.

Det er liten tvil om det har skjedd ting på meshfronten de siste tre årene. Og godt er det.

Konklusjon

Oppsummert mener jeg Orbi 6 er enkel å sette opp, gir god opplevd ytelse og har formidabel dekning selv i et utfordrende miljø med tjukke teglsteinsvegger som ellers er svært effektive på å blokkere wifi-signaler.

Allikevel kunne jeg ønske at appen hadde flere konfigurasjonsmuligheter, at enhetene gjøres mindre og at prisen settes ned noen hakk.

Netgear Orbi 6 er et godt kjøpt for all del, men jeg vet ikke om jeg selv ville betalt 5 500 kroner for å erstatte kabelen mellom stue og kjøkken for å spille et utdatert spill fra 1999.

I samme prisklasse finner du konkurrenten Tplink Deko X60 som også skal levere svært god ytelse til prisen. Om du vil enda lenger ned på prisstigen, og ser deg villig til å ofre litt av ytelsen, vil nok fortsatt Google Nest wifi været et godt alternativ. Da får du også høyttalere innpakket i enhetene på kjøpet.