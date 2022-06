En periode var ikke de som produserte nettbrett så nøye med teknologistatusen. Det var mobilene som var viktige. Derfor var også nettbrettene nærmest som oppskalerte mobiler å regne. Det har endret seg etter hvert som nettbrettene brukes mer på samme måte som PC'er og Mac'er.

Hovedbruken av nettbrett er fremdeles spill og konsumering av innhold, men ekstrautstyr som tastaturdeksler og penner har også gjort nettbrettene til en plattform for å skape innhold. Denne utviklingen støttes av at stadig mer programvare blir tilgjengelig for å skrive, tegne, redigere og gjøre en lang rekke oppgaver som stort sett har vært forbeholdt PC'er og Mac'er.

Nå har mange av nettbrettene i tillegg fått PC-nivå i ytelse. Betyr det at de kan erstatte PC-en?

Stor, større, størst

Det er ikke lenge siden Apple trakk en ny utgave av Ipad Air ut av ermet, og Samsung har lansert tre nye Galaxy Tab S8-nettbrett stappfulle av det aller siste på markedet. Ikke minst på prosessorsiden, hvor de kommer med Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1. Det må til for å konkurrere med Apple Airs svært kraftige M1 prosessor, som gjør at du neppe vil mangle datakraft.

Ipad Air (t.v.) har et enormt utvalg av apper og er en soleklar vinner i så måte. Tastaturdekselet er veldig bra, selv om tastene ikke egner seg for store pølsefingre. Og det er grisedyrt. Pennen må i tillegg kjøpes som ekstrautstyr. Samsung Tab S8 Ultra (t.h.) er et gigantnettbrett med en fenomenal AMOLED-skjerm. Pennen følger med, og grensesnittet DeX gjør det til en bra PC-erstatter. Men det todelte tastaturet trekker ned.

Vi har sett på det minste og det største av de nye nettbrettene. Det største er mest spesielt. Galaxy Tab S8 Ultra er så stort at det på noen områder flytter bruksområdet for nettbrett. Med en 14,6 tommer skjerm er det rett og slett gigantisk.

Det minste, Ipad Air 2022, koster 8790 kroner i en versjon med 5G. Galaxy Tab S8 Ultra koster fra 11.029 kroner til 15.938 kroner avhengig av minne og mobilnett. Hos Samsung er S-pen inkludert i prisen, og den har sin egen plass i det lille, faktisk grepsvennlige, lokket på baksiden. Skal du ha Apple Pencil til Ipad Air, får den ikke noe eget «hjem» i enheten, og i tillegg må du betale 1500 kroner ekstra for den.

Tastaturer

Tastaturene er blitt en deilig inntektskilde for både Apple og Samsung. Apples Magic Keyboard koster hele 3590 kroner. Det får du en billig PC for, så det er trygt å si at det er veldig dyrt. Samsungs tastatur koster over 1100 kroner mindre.

Apples tastatur har en USB-C port som kan kobles til en lader og lade brettet trådløst fra baksiden. Det er smart, for da har du en ledig USB-port til andre ting. Med Samsung er det bare én port til alt, og da må du ha en adapter om du vil koble til mer når du lader. Det er selvfølgelig vesentlig bedre å skrive på et stort tastatur slik som Samsungs. Men det går på bekostning av portabiliteten. Til gjengjeld får du et særdeles velutstyrt bakbelyst tastatur med mange funksjonstaster.

Samsungs tastatur er delt i to. En del for baksiden, som også har plass for pennen som følger med, og en annen halvdel som er selve tastaturet. Bakdelen festes magnetisk til nettbrettet, og tastaturdelen fester seg magnetisk til bakdelen. Det er ikke i nærheten av like elegant som Apples løsning når du skal bruke brettene som PC.

Hos Apple er alt i én del, og Ipad'en festes godt til bakstøtten som vippes ut som en skjerm. Dette er så elegant at vi lurer på om Apple har patent på det, ellers burde andre ha kopiert det. Det gjør det mye lettere å bruke Ipad'en som «laptop». Tastaturet til Samsung gjør seg ikke på en «lap». Det trenger fast underlag.

Det er stor forskjell i fysiske mål på de to brettene. Tab S8 Ultra gjør en god jobb som PC både på grunn av det store tastaturet og den store skjermen. Men på turistklasse på fly får du problemer. I hvert fall om du også vil drikke kaffe. Her er Ipad'en i sitt ess.

Sammenlignet med PC'er er begge nettbrettene veldig tynne. Men når de får på seg tastaturomslaget, er ikke forskjellen så stor. Foto: Odd Richard Valmot

Skjerm og minne

Det er ingen tvil om at en AMOLED-skjerm generelt slår en LCD-skjerm. Det er ikke det at Apples bruk av LCD-skjermer på nettbrettene er dårlig, for de benytter et stort antall lysdioder som kan modulere baklyset og gjøre svart svartere. Men det skal sies at selv om Apple bruker slik teknologi i Air også, så står ikke lysdiodene like tett som i Pro-modellene. Den klarer ikke helt å hamle opp med Samsungs AMOLED-skjerm. Selv om svart ser veldig svart ut på Ipad'en, er det rett og slett enda svartere på Tab-en.

En annen sak er skjermformatet. Jo nærmere man kommer et 16:9-format, jo mer fyller film og TV skjermen. Samsung har prøvd mye, og e har gått over til et 16:10-format. Ipad var tidligere 16:12, men er nå på 16:11,1. For igjen å bruke turistklasse som målestokk, så er det Tab'en med den fenomenale skjermen du vil bruke til å se filmer og serier på.

I pikseltetthet er det Ipad'en som vinner, selv om den bare har 2360 x 1640 oppløsning mot Samsungens 2960 x 1848. Ipaden har 264 piksler per tomme, mens Tab'en har 240. Når det er sagt, skal du har ørneblikk for å klare å se piksler på noen av skjermene.

Alle de tre nye Tab S8-modellene har spor for minnekort. Det betyr at du kan dytte inn et Micro SD-kort på opptil 1 TB i tillegg til det interne arbeidsminnet, som varierer med modell fra 128 til 512 GB. Apple har ikke noe slikt spor, og da blir det dyrt. Å gå fra basismodellen på 64 til en med 256 GB arbeidsminne koster nesten 2000 kroner.

Samsung Dex

Gjennom mange år har Samsung raffinert sin Dex programvareplattform. Den kan gjøre mobiler om til en slags PC på skjermer og TV'er, men i et nettbrett som dette, med stor skjerm, fungerer Dex direkte som en PC-erstatter. Dex er altså et ekstra grensesnitt som følger med på kjøpet.

Når du åpner Dex, ser grensesnittet ut som en Windows 11-utstyrt PC, og apper åpner seg i vinduer akkurat slik vi er kjent med fra PC-er.

Denne testen skrives vekselvis i Google Docs på både Tab-en og Ipad'en, og vi kan fastslå at Dex gjør dette til en mye mer PC-aktig opplevelse.

Apper

Det er ingen tvil om at det er Apple som leder på apper. Det har selvfølgelig med at de er størst og har gjort en veldig god jobb med å trekke til seg utviklere. Nettbrett på Android er ikke i nærheten på slike ting som kreative applikasjoner. Skal du jobbe med Photoshop og mange andre apper fra Adobe, har du bare ett valg. Det mangler ikke verktøy for fotoredigering på Android, men du får ikke gullstandarden.

Her har Samsung en jobb å gjøre. Men til hverdagsbruk er det i praksis liten forskjell.

Skjerm nummer to

Slike nettbrett kan også brukes som en skjerm nummer to. Det kan være praktisk når du er på reise for å få en større flate å jobbe på. Det er litt enklere å sette opp en Mac til en Ipad, men har du gjort det en gang på en PC, går det raskt. Likevel er det ikke noe vi kommer til å gjøre mye av. Tilkobling via trådløs forbindelse er så som så. Kabel er mye bedre. Dessverre er det bare Apple som støtter kabel. Med Samsung må du laste ned en app som kalles SuperDisplay, men det er verd de 15 dollarene den koster.

På den annen side støtter ikke Ipad'en fingerberøring når den er koblet til en Mac. Det gjør Tab'en.

Ipad Air (t.v.) har bare ett kamera bak. Galaxy s8 Ultra har to. Det er jo fint, men et så svært nettbrett blir neppe brukt mye til fotografering. Foto: Odd Richard Valmot

Videokonferanse

Videomøter er ingen sak på nettbrett. Slike møter foregår jo stort sett i liggende format, noe i hvert fall Samsung har skjønt: De har to kameraer i en ørliten busslomme på skjermen. Apple derimot har ett kamera på kortsiden. Fint om du holder brettet i høydeformat, men ikke bra når skjermen er liggende i tastaturdekslet. Da viser du ansiktet ditt fra siden.

Én ting vi bruker nettbrett mye til, er å lese aviser og tidsskrifter. Vi sluttet å lese aviser på papir for flere år siden. Nettbrettet er mye bedre, synes vi, men det har også en del ulemper. Vil du lese sakene slik de framstår på papir, blir teksten så liten at den helst bør forstørres på en 10,5 til 11 tommer skjerm. På den gigantiske skjermen til Tab S8 Ultra derimot, er det greit å lese uten å blåse opp teksten.

Konklusjon?

Det er veldig mye godt å si om Samsungs nye gigantnettbrett, men det er nok for stort for de fleste. Og det er mye dyrere enn mange PC'er. Det er litt av problemet. Det formelig roper på å bli brukt som PC, og tastaturet er veldig bra. Likevel vil nok de fleste foretrekke en ekte PC eller et av de to mindre brettene i Tab S8-familien.

Ipad Air er mye hendigere enn Samsungs store nettbrett, men i vårt tilfelle har det et litt for smalt tastatur til at det var behagelig. Det ser ut som det er nettbrett på litt over 12 tommer, både fra Apple og Samsung, som er den gylne middelvei som alternativ til laptop.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 5/2022