Test: Note eller ikke Note. Det er spørsmålet.

Nå har vi testet Samsungs største nye penntelefon Galaxy Note20 Ultra et par uker og har gjort oss noen refleksjoner. Det viktigste er kanskje at, bortsett fra pennen, er det liten forskjell mellom S20 Ultra og Note20 Ultra. Vanligvis er det større forskjell mellom vår- og sommerkolleksjonen, men ikke denne gangen. Med noen små unntak da. Da må vi legge til at Noten har fungert utmerket hele tiden, selv om vi fikk høre at dette var et preproduksjonseksemplar. Det var ikke tilfelle med S20 Ultra. Med den tok det noen iterasjoner av oppgraderinger før alt fungerte, men de fikk det til etter hvert.

Design

Vi må medgi at dette er en vakker telefon med flat topp og bunn og med avrundede hjørner hvor skjermen er en del av avrundingen. Kobberfargen gjør seg godt. Helt til du setter på et nødvendig deksel da. Kameraklossen på baksiden er en skikkelig utstikker, men vi er av den mening at det ikke gjør noe. Det gir kameraene bedre plass og det trenger de. I forhold til S20 Ultra har kameraene fått noen utpregede ringer rundt seg og vi tenker at det er noe de har hentet inspirasjon fra siste iPhone. Kameraer skal vises, ikke skjules.

Skjermen på 6,9 tommer er nok den beste vi finner på markedet i dag. Den er til og med blitt litt mer lyssterk enn i S20 Ultra. Denne gjør seg godt i sola, men kjører du opp til maks lysstyrke går det hardt ut over batteriet. Da er det lurt å bruke mørk modus. Sort bakgrunn med hvit tekst sparer veldig mye på en AMOLED-skjerm sammenlignet med en LCD-skjerm.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2XUltra: Baksiden på Note20 Ultra ser hakket hvassere ut enn S20 Ultra til venstre. Foto: Odd Richard Valmot

Penn

På en Note er pennen i viktig. Her er det flere forbedringer, som vi er blitt vant til med hver ny Note-modell. Noen er ren programvare og de kan kanskje komme til tidligere modeller også. Andre er maskinvare slik som 240 Hz avlesing av hvor pennespissen er. Det, og andre forbedringer, har gjort at forsinkelsen nå bare er 9 ms. En slik forsinkelse kan du ikke merke. Vi kunne sant å si ikke merke forsinkelsen på Note 10+ heller, selv om den var mer enn dobbelt så stor.

Er du ingen pennebruker er det nok bedre å velge en annen telefon. Men stadig flere har konvertert til penn, og det har nok først og fremst sammenheng med Samsungs kontinuerlige forbedring av funksjonaliteten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Overraskende god gjenkjenning: Vår håndskrift er ikke mye å skryte av, men gjenkjenningsprogrammet hadde ikke større problemer med den. Foto: Odd Richard Valmot

Topp kameraer

Kameraene er den store forbedringen fra forrige Note 10+, som er den Ultra kan sammenliknes med. Note20 Ultra har arvet det meste av kameraoppsettet til S20 Ultra, men med et par endringer. For det første er telekameraet i form av periskoplinsen nå strukket til 5X forstørrelse fra 4X. Det hjelper litt med fysikken, men samtidig har sensoren krympet litt i størrelse. Telesensoren er på 12 MP mot 48 MP på S20 Ultra, men den quadpikslet til de samme 12. Forskjellen i teleoppløsning er ikke veldig stor, men mot andre telefoner som ikke har periskopmontert telelinse blir bildene veldig bra.

Der Note 10+ hadde et greit 12 MP vidvinkelkamera er det S20 Ultras 108 MP kamera som sitter i den nye Note-en. Det fungerer veldig bra, og det får vi nok takke mange feilrettinger og forbedringer for. I praksis fungerer dette et som et 12 MP kamera ved at det slår sammen ni og ni piksler, men det er mulig å velge alle 108 millionene. Det gir en elt fantastisk oppløsning i god belysning, men det blir selvfølgelig noen enorme filer ut av det.

Seriøst: Note20 Ultra gjør ingen ting for å skjule kameraene. Tvert imot. Foto: Odd Richard Valmot

Ultravidvinkelkameraet er på 12 MP mot 16 før. Til gjengjeld er dette basert på en større sensor og til sammen gir det mye større piksler. 1,4 µm mot tidligere 1,0 µm

Både Note 10+ og S20 Ultra hadde et TOF-kamera, det vil si et som måler tiden lyset bruker før det kommer tilbake. En avstandsmåler. Nå er den droppet til fordel for en laser avstandssensor. Den skal være mer presis og raskere på korte avstander hvor den assisterer den vanlige kontrastbaserte autofokusen. Det er i hvert fall teorien uten at vi merket mye forskjell mot siste utgave av programvaren i S20 Ultra.

Se bildene tatt med kameraet nederst i artikkelen.

Passer til mørkemenn (og ditto kvinner)

Mørkeegenskapene er blitt særdeles gode. Med unntak av tele da. Det er ikke å forvente heller. Stort sett er det ikke behov for blits med denne telefonen. Likevel er det et stykke å gå til det nivået Huawei har oppnådd. Det gjelder telekameraet også. Men siden amerikanerne har gjort det så vanskelig for den kinesiske teknologigiganten er ikke det noe Samsung trenger å bekymre seg over for tiden her på berget.

Greit nok

Frontkameraet er greit nok, men ikke mer. Her vil nok mange ønske seg en ultravidvinkel som gjør at man slipper selfiestanga. Det er noe nylig lanserte, og billige, OnePlus Nord har.

Videoegenskapene er svært viktige for folk og her finner vi de topp egenskapene som kom i vår. Det er imponerende at det er mulig å filme i 8K med 24 bilder i sekundet, men hvor mange trenger egentlig det? 4K, derimot, kan være fornuftig for å gjøre opptakene fremtidssikre. Det kan man jo hevde med 8K også, men da må fremtiden også gi oss bedre øyne eller 100 tommers TV-er.

Lyd

Lyden var bra på S20 Ultra. Den oppleves enda litt bedre her. Telefonen har stereohøyttalere, og når de samarbeider blir lyden veldig høy uten å forvrenge. Legger du telefonen rett foran deg får du grei stereogjengivelse, men vi vil nok foretrekke noe med mer trøkk over hele frekvensspekteret til musikk. Som radio og som lyd til video er den aldeles ypperlig.

Batteri

Telefonen er lettere og tynnere enn S20 Ultra. Selv om ikke skjermen er større, utenom at den buer mer ut over siden, så skal telefonen også ha plass til pennen. Da må det gå ut over noe og det er blitt batteriet. Det har krympet fra 5 Ah til 4,5 Ah om vi sammenlikner med S20 Ultra, men det har økt fra 4,3 Ah fra forgjengeren.

Likevel har vi ikke merket noe på batterilevetiden. Det at skjermoppdateringen nå er dynamisk fra 10 til 120 skjermbilder i sekundet sparer inn på strømforbruket og det kan være litt av forklaringen. S20 Ultra har fast frekvens på 120 Hz.

Det er kanskje en liten nedtur at telefonen bare lader med maks 25 watt. Ned fra 45 på S20 Ultra og til og med Note 10+.

DeX

DeX er Samsungs måte å bruke telefonen som en slags PC. Med DeX ser skjermen ut omtrent som en PC med et Windowsaktig grensesnitt. Det er ikke nytt. Det som er nytt er at DeX nå fungerer trådløst. Du kan koble Note-en til en TV uten å fikle med kabler. Ikke alle TV-er kan brukes riktignok. De må ha Miracast . Det er det mange som har, men Samsung anbefaler egne TV-er fra i fjor og nyere.

Så hva er dommen etter et par uker i lomma?

Vi opplever ikke veldig stor forskjell mot S20 Ultra utenom på noen punkter. Kameraene er fantastiske uten at vi må vente på flere oppgraderinger. Pennen er blitt bedre og vil være en positiv overraskelse for de som har Note fra før.

Vi ble positivt overrasket over batterilevetiden. Vi trodde at vi skulle merke at den hadde 0,5 Ah mindre enn S20 Ultra, men den gang ei.

Og så skjermen da. Den er litt mer lyssterk enn S20 Ultra. Det og oppløsningen, og den adaptive oppdateringsfrekvensen gjør dette til den beste på markedet nå.

Det er litt å trekke for også

Det viktigste er prisen. Dette er en veldig dyr telefon som ikke har fått hjelp av kronekursen. Nesten 16 000 kroner for modellen med 12 GB RAM og 512 GB lagringsminne svir i lommeboka. På den annen side: Samsung konkurrerer med Apple og de tar over 17 000 kroner for sin sammenliknbare modell uten penn og med generelt litt mindre hvasse spesifikasjoner.

Vi er litt skuffet over ladehastigheten. Den holder jo i lange baner til nattlading, men når du trenger raskt påfyll kunne det vært bedre.

Dette er nok en 10-er fra Samsung