Test: One Plus 8T lader lynraskt, men har én tydelig svakhet

I Huaweis fravær er en annen kineser på offensiven. OnePlus har hatt to lanseringer i år av modellene med 5G de kaller 8. I april kom OnePlus 8 Pro og OnePlus 8 samtidig tidligere i år. Så for noen uke siden kom selskapet med 8 Nord, en mellomsegmentmodell med 5G. Den har solgt veldig godt i Norden. Ikke så rart siden den var lastet med gode spesifikasjoner til en billig penge.

Nå har de sannelig lansert en tredje utgave; 8T. En meget kapabel modell, selv om selskapet fremdeles mener 8 Pluss er toppmodellen. Det er vi ikke sikre på. Dette er kapable saker, med noen få unntak. Vi har hatt den en ukes tid og er imponert over hva man har klart å dytte inn i en telefon som koster fra 6 799 kroner. Riktignok bare med 8 GB Ram og 128 GB lagringsminne. For en tusenlapp mer får man 12/256.

Voldsom ladehastighet

Det som kanskje imponerer mest med denne telefonen er ikke den i seg selv, men laderen som følger med. Den er på utrolige 65 watt! Det er som en PC-lader det. Og det er denne telefonen faktisk i stand til å ta imot. Ingen annen telefon lader så raskt. For å få til det har OnePlus puttet inn to batterier i telefonen som deler på jobben med å ta imot så mye effekt. Til sammen har de en kapasitet på 4,5 Ah, som er bare 10 mAh mindre enn toppmodellen. Vi har ikke opplevet at den har vært i nærheten av å gå tom til tross for hard bruk gjennom døgnet.

Sykt rask: Laderen som følger med er den raskeste noen telefon har. Den kan til og med lade PC-er Foto: Odd Richard Valmot

65 watt inn i en mobil høres jo nesten farlig ut, men OnePlus tar ingen risiko på varmgang. De har utstyrt telefonen med 12 temperatursensorer og en sikkerhetsbrikke i selve laderen som kommuniserer med dem.

Denne laderen kan også lade PC-er for den kan gi en spenning på 20 volt når det trengs. Men da lader den bare 45 watt. Snakker om å snu ting på hodet.

120 Hz

OnePlus var kanskje først ute med å lansere skjermer med høyere oppdateringshastighet. 8T er selvfølgelig ikke noe unntak. Da de kom med Nord-utgaven nylig, hadde den 90 Hz skjerm. Denne er tilbake med 120 Hz som gir veldig flytende skjermbevegelser.

Nesten full fart

Nykommeren har en Qualcomm Snapdragon 865 prosessor. Ikke den aller siste plussutgaven, men det for fort nok. Dette er den samme brikken de bruker i 8 Plus, og da blir ytelsesdataene nesten de samme. Med Nord-utgaven gikk de ned et knepp på prosessoren.

Android 11

Android 11: Dette er den første telefonen utenom Googles egne som kommer med Android11 Foto : Odd Richard Valmot

8T er den første modellen som kommer med Android 11. Med en tilhørende tilpasning av grensesnittet som OnePlus kaller Oxygen OS 11. Vi synes betegnelsen OS er noe de kunne spart seg.

De omtaler dette omtrent som det var operativsystemet, men det er bare deres egenutviklede grensesnitt som tilfører det de mener er forbedringer ut over Googles eget grensesnitt. Det kan være, men som alltid er det noe nye brukere gradvis venner seg til og som gjør det litt vanskeligere å hoppe over på et annet merke, som har et annet grensesnitt.

Kamera

La det ikke være noen tvil; kameraene i OnePlus 8T gjør en veldig god jobb. Og det må de om de skal ha noen mulighet i denne priskategorien.

Alle de nye 8-telefonene har et 48 MP hovedkamera. Nordmodellen har også det, men med en litt mindre sensorbrikke på 1/2,0». T-utgaven har fått kameraet til 8 Plus som har en svært lyssterk brikke på 1/1.43».

Det den ikke har er et telekamera. Plus har et med tre ganger forstørrelse. Til erstatning finner vi et 5 MP makrokamera. Det er jo morsomt til å ta bilder av maur og annet smått noen ganger, men gi oss heller et telekamera.

Til gjengjeld har ultravidvinkelen på 16 MP fått et «utsyn» på hele 123 grader. Det er det bredeste feltet OnePlus har lansert til nå.

God i mørket

Den store hovedsensoren, og ikke minst forbedringer i programvare, har gjort at fotografering i dårlig belysning har blitt bedre. Veldig mye bedre faktisk, enn da vi testet de nye 8-modellene i april. Den gangen hadde de ikke sjans mot Nattens Konge som er Huaweis P40. Nå er forskjellen så å si borte. Det er imponerende.

Kamerarigg: OnePlus 8T har gode kameraer som tar flotte bilder i dårlig lys. Men vi savner et telekamera. Foto: Odd Richard Valmot

Når vi testet hvordan telefoto blir med 10X digital forstørrelse mot P40 sin kombinasjon av 5X optisk forstørrelse to ganger digitalt forstørret, har 8T ingen sjanse. Der P40 er sylskarp er 8T ikke mye å skryte av.

Kameragruppen er ikke lenger en stripe i midten som på aprilmodellene. Nå er de samlet i et rektangel, som på de fleste modeller på markedet.

Stereo

Når vi først sammenlikner med Nord så har T fått stereohøyttalere. Det vil si, de gjør som Samsung, og bruker den frontrettede høyttaleren på toppen som benyttes til tale, som høyttaler nummer to, i tillegg til den de har i bånn. Samme løsning som i Plus.

Konkurrenter

Tekniske data: Mål: 162.8 x 75.5 x 8.4 mm Vekt: 188 g Skjerm: 6.55 tommer, flat, OLED, Gorillaglass 5 Skjermoppløsning: 1080 x 2400 (20:9) Skjermfrekvens: 60 og 120 Hz Prosessor: Qualcomm Snapdragon 865 Minne: 8/128 eller 12/256 Minnekortspor: Nei Operativsystem: Android 11 med Oxygen 11 grensesnitt Bak-kameraer: 48 MP, f/1.8, vidvinkel, 1/1.43», 1.12µm pikselstørrelse, PDAF og Laser AF, OIS

16 MP, f/2.2, 123˚ (ultra vidvinkel)

5 MP, f/2.4, (makro)

2 MP, f/2.4, (Dybde) Frontkamera: 32 MP WiFi: WiFi 6 GPS: Tobånds A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS Bluetooth: 5.1 med støtte for A2DP, LE og aptX HDUSB: 3.1 Stereo: Ja Batterikapasitet 4,5 Ah Hurtiglading kabel: 65 Watt Hurtiglading trådløst: Nei

I mellomsegmentet, de som ligger og trykker mot toppmodellene uten den heftige prislappen, er det tøff priskonkurranse. Og verre blir det. Apples nye iPhone 12 og 12 mini kommer til å forsyne seg godt her. Vi skal huske på at Apple har rundt 50 prosent markedsandel i Norge, og de fleste her kaster ikke bort tiden med å se hva som kommer fra Androidsiden.

En annen tøff konkurrent er Samsungs S20 FE. Den koster riktignok over 9000 kroner med 5G og 256 GB lagringsminne, men den har et godt telekamera med 3X forstørrelse. Og du kan dytte inn et ekstra minnekort om det trengs.

Den som neppe er en konkurrent, er OnePlus egen rene modell 8, som kom sammen med Plus i april. Spesifikasjonene på denne er nesten helt like, bortsett fra at den ikke har dybdekamera, mindre brikke på hovedkameraet, litt mindre batteri og halve ladehastigheten (selv om 30 Watt er veldig bra det også). Med mindre den legges ut på billigsalg, er den sjanseløs mot nykommeren.

Karakter 8,0

Pluss

Rimelig

Lader raskere enn noen annen telefon

Gode spesifikasjoner

Minus

Ikke telekamera