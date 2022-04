OnePlus 10 Pro er en verdig utfordrer til både Samsung og Apple. Den har en ypperlig skjerm, er kjemperask, har stort batteri og lader vanvittig raskt. Kameraene er veldig gode, men her må den se seg slått av de to markedslederne.

Prisen derimot, er litt mer behagelig. Her er det en tusenlapp å spare og da får du til og med en rimelig velutstyrt modell med 12/256 minnekonfigurasjon. Spørsmålet er om 10.990 kroner er nok for å lokke over kjøpere. Da er 9890 kroner litt bedre, men det er for en 8/128 GB modell. Litt lite kanskje. For heller ikke her finner vi et minnekortspor.

Liten opp- og nedgradering

Når sant skal sies er det bare mindre forskjeller fra forrige modell 9 Pro til nye 10 Pro.

I kameraene, som for mange er det viktigste med en moderne mobil, er det mye likt. Hovedkameraet på 48 MP og telekameraet på 8 MP er de samme, mens vidvinkelkameraet på 50 MP har fått en fysisk mye mindre sensor. Mindre sensor med mindre piksler høres ikke ut som en oppgradering, men til gjengjeld kan det ta bilder i en 150 graders sektor foran. Det er imponerende. Et vidvinkelkamera bør jo ta så vid vinkel som mulig, mener vi. Men baksiden er litt mindre detaljer enn hos forgjengeren med større piksler.

Ypperlig hovedkamera: Hovedkameraet har svært gode spesifikasjoner og presterer godt. Foto: Odd Richard Valmot

Konkurrent: Samsung S22 Ultra er hakket bedre, men ikke mye i god belysning. Foto: Odd Richard Valmot

OnePlus har droppet det minste sorthvittkameraet på 2 MP. Det er neppe savnet.

Uansett tar tieren ypperlige bilder, akkurat som nieren. OnePlus flagger jo Hasselblad som samarbeidspartner. Hvor mye Göteborgerne har lagt av intellektuell kapasitet i kameraene er nok ganske begrenset, tenker vi. Kanskje noe input til kalibreringen uten at det gjør store utslag. Dette er det samme som andre mobilprodusenter driver med sammen med Zeiss og Leica.

Alle de tre kameraene kan ta bilder med ti bits fargeoppløsning. Det er ikke unikt på toppmodeller, men første gang for OnePlus. I teorien betyr det “Billion Color Solution” som de kaller det, men kommer best til syne der det er små fargegraderinger over deler av bildet slik som på himmelen.

Én ting har ikke OnePlus helt draget på. Når vi tar bilder i mørke omgivelser blir de ikke spesielt bra sammenliknet med en telefon som Galaxy S22 Ultra. Den kan fremkalle detaljer du ikke ser med det blotte øye. Det klarer ikke tieren.

Mørkesvak: OnePlus 10 Pro er ikke spesielt imponerende hvis det er mørkt Foto: Odd Richard Valmot

Mørkesterk: Samsung S22 Ultra er virkelig god i mørket Foto: Odd Richard Valmot

Selfiekameraet har fått dobbelt så mange piksler og en litt større sensor. De 32 MP-ene gjør en god jobb og er elektronisk stabilisert. Helt på høyde med andre toppmodeller.

Design

Utseende på 10 og 9 er ganske likt, med unntak av kameraøya på baksiden. Den er mye mer fremtredende på nykommeren på tross av at den har et kamera mindre. Om det gjør telefonen penere er en smakssak, men vi mener det. Kameraøya har også fått et keramisk belegg som gjør den veldig ripesikker.

Baksiden er matt svart, eller matt grønn for de som foretrekker det. Det vi virkelig setter pris på er at OnePlus sender med et deksel i pakken. Et matt svart eller grønt deksel som ser vesentlig bedre ut enn de blanke plastdekslene som noen sender med. Men vi skal ikke kritisere de heller. Det viktige er at du får et deksel sammen med telefonen og så kan du heller kjøpe et stiligere et, om du mener det trengs.

OnePlus har alltid hatt en egen fysisk bryter for vibrasjon og lydløs. Kopiert fra iPhone. Den er på plass, og vi skulle gjerne sett at flere gjorde en slik kopi-operasjon.

Telefonen har fått en ny haptisk motor som OnePlus sier er 40 prosent kraftigere enn før og raskere. Det er merkbart når vi stiller berøringskontrollen til maks. Da får du tydelige tilbakemeldinger i fingern.

Vassere prosessor

Toppmodellen til OnePlus kommer alltid med den kraftigste prosessoren til Qualcomm. Så her finner vi en Snapdragon 8 Gen 1.

Riktig en kraftpakke er det og en ypperlig ytelse for de som bruker mobilen til spill. Ytelsesdataene er temmelig like de vi fikk med en Motorolamobil med samme prosessor.

Skjerm

Skjermen er ganske lik den vi fant i forgjengeren, men denne kan bevege seg fra 1 helt opp til 120 Hz. Det sørger for en flimmerfri opplevelse og maksimal strømsparing. En 6,7 tommer lyssterk AMOLED-skjerm med en max lysstyrke når sola skinner på den på 1300 Nits. Den eneste forskjellen vi merker oss er at glasset over skjermen nå er Gorilla Glass Victus. Et hakk opp fra Gorilla Glass 5 i niern, uten at det er en stor endring.

Skjermen fyller ut forsiden så det er lite igjen til kant rundt. Fyllingsgraden, om vi kan kalle det det, er på 90 prosent. Den kurver litt ut over sidekantene uten at det blir for mye

I den nye modellen har OnePlus flyttet fingeravtrykksensoren nærmere sentrum av skjermen. Tidligere lå den lenger ned mot bunnen av skjermen og var litt mindre tilgjengelig når du manøvrerte rundt med en hånd.

Lademonster

I motsetning til hos andre toppmodeller så ligger det en lader med når du kjøper telefonen. Og for en lader! Den kan lade med opptil 80 watt. OnePlus har lenge ligget i teten med 67 watt, men nå var det andre som truet posisjonen, så da ble det 80 watt. Visstnok jobbes det med en 120 watt lader også, men det høres helt vilt ut.

For å ikke overbelaste batteriet er det to batterier i telefonen som deler på den voldsomme ladeeffekten. De har også fått seg et lite løft fra 4,5 Ah til 5 Ah - til sammen. Som tidligere støtter den også hele 50 watt trådløs lading.

Kombinasjonen av ladeeffekt og batteristørrelse gjør dette til den heftigste telefonen på markedet på dette området.

Oksygen

OnePlus har utviklet sitt eget grensesnitt som de kaller Oksygen OS 12.1. OS indikerer jo operativsystem, men det er det selvfølgelig ikke. Det er og blir et grensesnitt slik som hos Samsung, som har sitt One UI. Det er Android 12 som er operativsystemet her.

Som alltid virker et nytt grensesnitt litt fremmed når man bytter mobilmerke. Men Oksygen OS er veldig godt utviklet og det tar ikke lang tid å bli kjent med det. Poenget med slike grensesnitt er jo å tilby sin egen “look and feel”, men også å forbedre mulighetene utover ren Android. Men det betyr også at det tar lenger tid å få nye Android-oppgraderinger når de kommer ut fordi grensesnittet skal tilpasses.

Vi noterer oss at OnePlus lover tre års oppgraderinger av Android, med dertil tilhørende grensesnitt, og fire års sikkerhetsoppgraderinger. Det er veldig bra, men ikke like bra som hos Samsung som har tatt i enda mer for å konkurrere mer effektivt med iPhone.

Lyd

Som seg hør og bør i en toppmodell er det selvfølgelig stereolyd på plass. Lyden er bra og helt opp på høyde med andre toppmobiler. Det er kanskje ikke måten man hører musikk på, men som radio er den ypperlig.

Pluss

Gode kameraer

Enorm ladehastighet

God batterilevetid

God skjerm

Veldig rask

Minus