OnePlus fortjener mye ros for sin nye toppmodell. Den har, som de nye modellene fra Samsung, Qualcomms topp-prosessor Snapdragon 8 Gen 2. Det sikrer at den får en formidabel hastighet.

Og kanskje like viktig for å bryte seg inn i et marked som er dominert av Apple og Samsung; Den kan tilby en pris som ingen av de andre kan matche. Mens en Samsung S23+ med 8/256 GB minne koster 13.990 kroner, slipper du unna med 9990 hos OnePlus, og da får du 16 GB RAM. Klarer du deg med en utgave med 8/128 GB, havner prisen på 9190 kroner. Det er nok en ganske mye dårligere avtale – som det er verd å styre unna.

Men så var det alt det andre, da

I forhold til en S23+ så virker OnePlus 11 tynnere. Men det er et slags synsbedrag som nok skyldes mer avrundede former. Riktignok har vi produsentenes data, men vi målte for sikkerhets skyld. Det viser seg at 8,5 mm stemmer og at S23+ er 7,6 mm. Vekten på 205 gram og tykkelsen må vi også tilskrive at batteriet på den nye utgaven er formidabelt.

Når vi måler med kamerautstikket, blir det 10 mm på Samsungen og 11 mm på OnePlus 11.

Høyden på telefonen er 163,1 mm og bredden 74,1 mm. Det gir plass til en skjerm med en oppløsning på hele 1440 x 3216 piksler, som fyller veldig godt ut i et 20:9 aspektforhold, og som buer seg lett ut over kanten. Det bidrar til den avrundede formen. Skjermen er på 6,7 tommer, med en oppdatering som kan variere fra 1 til 120 Hz. Lysstyrken er oppgitt til maks 1300 nits. Skjermen ser helt utmerket ut, så det er ingen ting å klage på her.

Vi noterer også et OnePlus 11 har fått Gorilla Glass Victus på fronten, som nå er det nest beste Corning har å by på. Men enn så lenge ser det ut som Samsung er alene om den nye Victus 2-varianten.

Vi skulle gjerne sett at den hadde vært vanntett, som de andre toppmodellene, en den gang ei. Her finner vi IP64-sertifisering som sier at den tåler vannsprut, altså litt regn, men den skal ikke senkes ned noen cm i en dam. Vann under trykk tråler den ikke.

Glidebryteren var savnet og er tilbake i OnePlus 11 Foto: Odd Richard Valmot

En annen liten detalj er at glidebryteren for stille og vibrasjon er tilbake. Den var savnet av mange OnePlus-brukere.

Prosessor

I tillegg til den nye prosessoren har OnePlus utviklet det de kaller en egen teknologi for å utnytte det raske LPDDR5X-minnet bedre. RAM-Vita kaller de det, og det skal gjøre det mulig å ha opptil 44 apper oppe samtidig. Hva man nå skal med det.

Men at alt går veldig fort, kan vi skrive under på. Det er selvfølgelig begrenset hvor mye de fleste trenger av ytelse, men de som bruker mobilen som spillkonsoll, vil selvfølgelig ha glede av det.

Som Samsung har de utviklet et nytt kjølesystem med det «beskrivende» navnet Cryo-Velocity VC. Det skal eliminere at mobilen begynner å slappe av fordi prosessoren blir for varm.

Ytelsestallene til OnePlus 11 er noe av det beste vi har sett. Men lysstyrken når ikke opp til Samsung, som vi måler 1176 lux på. Foto: Odd Richard Valmot

Oppgraderinger

Hvor mange ganger du kan oppgradere telefonen med nye Android-versjoner og hvor mange år med sikkerhetsoppgraderinger du får, burde være vesentlig når man kjøper en telefon. Produsentene har nærmest blitt tvunget av Apple til å gjøre det samme, og Samsung har lagt seg helt i front. Men OnePlus har kommet etter med fire OS-oppgraderinger og fem år med sikkerhet. Det er like mye som Samsung lover på sine toppmodeller.

Kameraer

Hasselblad: Midt i den sirkulære kameraøya finner vi Hasseblad-logoen. Den er OnePlus stolt av. Men om det er samarbeidet som gjør kameraene så gode, er vi i tvil om. Foto: Odd Richard Valmot

Kameraene er blitt mobilenes hovedslagmark. Det er de som avgjør for mange. Vi kan fastslå et OnePlus 11 ikke har noe å skjemmes over i så måte. De har samlet kameraene og blitsen i en opphevet ring.

Selskapet er en trofast kunde hos Sony og har fått tre gode sensorer på plass på baksiden.

Hovedkameraet er en 50 MP som, i motsetning til mange høyoppløste bildesensorer man får i mye billigere telefoner, er en stor sensor med veldig god kvalitet. Den byr på en blenderåpning på f/1.8 som fordeler lyset ned på sensoren som fysisk er 1/1.56" stor. Med fire og fire piksler i samarbeid til å danne 2.0µm piksler er de sikret god lysstyrke når det tas 12,5 MP bilder. Godt hjulpet av optisk stabilisering.

Bildene er veldig gode med naturtro, rike farger. Det er vel det Hasselblad-samarbeidet står for. Hasselblad-logoen har fått hedersplassen midt i kameraringen og er mer synlig enn OnePlus-logoen på baksiden.

Sant og si så begynner forskjellene i bildekvalitet fra hovedkameraene i toppmodeller å bli små. Med denne telefonen er OnePlus tilbake i salen og konkurrerer med de store. Nå er det smak og behag som gjelder.

Vi noterer at de har fått godt grep om videostabilisering, om ikke helt på nivå med Apple og Samsung. Men absolutt godt nok for de fleste.

Ultravidvinkel

Ultravidvinkelen er av det litt spesielle slaget. Den er mer høyoppløselig enn vanlig med 48 MP, og den har en stor sensor på 1/2.0". Blenderåpningen er f/2.2 og den tar bilder over 115˚.

Tele

20X forstørrelse: Når vi trekker ut forstørrelsen til langt ut over det som er forsvarlig, ser vi at Samsungs S23+ (t.v.) klarer seg veldig bra, mens det er for mye for OnePlus 11. Foto: Odd Richard Valmot

Det samme kan sies om telekameraet, selv om det riktignok bare forstørrer optisk 2X. Her finner vi nok en fysisk stor (1/1.56") 32 MP sensor som gjør det mulig å trekke forstørrelsen ut digitalt med brukbart resultat. Blenderåpningen f/2.0 er med på å gjøre kameraet lyssterkt. Du kan trekke opp forstørrelsen til 20X, og selv om det er å dra det langt, blir bildene av og til gode.

Selfie

Frontkameraet er på 16 MP med 1.0µm størrelse på pikslene og en blenderåpning. Helt greit og med god fargebalanse.

OxygenOS 13

OxygenOS 13 er det OnePlus kaller grensesnittet sitt. De har forklart til oss i et intervju at det har så sterke røtter ned i Android at det er som et slags operativsystem på operativsystemet. Mon det. Det kan nok Samsung, Xiaomi og andre som velger å bygge egne grensesnitt, også si. Men for all del. OxygenOS 13 er veldig bra og veldig fleksibelt, selv om det av og til kunne gjort ting raskere og enklere. Her er Samsung fortsatt kongen på haugen med One UI. De færreste graver seg ned i mulighetene for konfigurering, og da gjelder det å legge hodet i bløt på grensesnittutvikling. Men er du en fikler, er dette telefonen du skal ha.

Lyden

Den er god og i stereo, men når ikke opp til Samsungs nivå. Den spiller høyt, men blir litt mer spinkel i stemmen i forhold til en S23+. Ellers noterer vi at den har Bluetooth 5.3 og også kan dekode aptX HD. Det er det ikke mange som gjør

Batterilevetid

I motsetning til Samsung og Apple har ikke de kinesiske produsentene kastet laderen ut av esken. Det skyldes også at de kjører et ganske vilt teknologiløp mot stadig raskere lading. Her er det en 100 watts lader med på kjøpet, som de hever de har så god kontroll med at den ikke reduserer levetiden på batteriet. Eller batteriene i flertall. For de har valgt å fordele de svært respektable 5 ampere-timene på to batterier i stedet for et stort. Fra helt tomt til helt fullt skal det bare ta 25 minutter, uten at vi har sittet med stoppeklokka.

Som vi har sett på S23 Ultra, bidrar den nye prosessorplattformen til bedre batterilevetid, men neppe så mye her i gården. OnePlus har holdt seg til Qualcomms topp-prosessorer hele tiden, og de bruker lite strøm, mens Samsung har hoppet opp fra hjemmesnekrede Exynos. Det var et langt sprang i ytelse og strømforbruk.

Ikke trådløs lading

Et ankepunkt vi synes er større enn det OnePlus later til å mene, er fraværet av trådløs lading. Det var kanskje ikke så viktig før, men nå kommer stadig flere biler med en ladeplass for mobilen. Der ligger den og gjør all slags nytte for seg og blir ladet som takk for hjelpen.

Konklusjon

Dette er en telefon som står til en nier. Den er selvfølgelig teknisk sett langt unna den nieren vi nylig ga til Samsung S23 Ultra, men det skyldes prisen. Du skal slenge mange tusenlapper ekstra på bordet for å få en slik, men er det toppen du skal nå, er det Samsungen du skal ha.

Du kan også komme et stykke på vei med S23+, men det trengs fire store lapper til for å få en slik. Ellers er Google Pixel 7 Pro bare litt dyrere enn OnePlus for samme minnekonfigurasjon, men den kan ikke tilby i nærheten av ytelsen med sin egenproduserte Tensor-prosessor.