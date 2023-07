OnePlus Nord 3 5G: Mellomklassetelefon som kan brukes som jobbtelefon

For ikke lenge siden testet vi OnePlus Nord CE 3 Lite. Det beste vi kunne si om den, var at den var billig. Men ikke så billig som selskapets mellomklasse Nord-modeller, som vi har latt oss imponere av. Vi synes det er forvirrende navngivning ute og går her. Nord CE 3 Lite burde hett noe annet, og Nord-og-ned ligger lett på tunga.