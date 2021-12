TEST: Pinell North

For noen år siden lanserte selskapet TT Micro sin egen norsk-konstruerte bærbare DAB-radio. Både lyden, utseendet, funksjonaliteten og ikke minst den lange batterilevetiden var god. Så skulle det vise seg at den lange batterilevetiden hadde en mørk bakside. Den kinesiske produsenten leverte ikke kvaliteten de lovet, og noen radioer begynte å brenne. De tok heller ikke ansvar, men slo seg konkurs i stedet.

Det oppsto en lang rekke branner, men norske TT Micro tok ansvar. De kjørte en stor kampanje for å få inn radioene og bytte batteriene. De erstattet også alle skadene som oppsto i brannene, selv om de holdt på å gå overende finansielt.

Trolig verdens beste brannsikring

Man skulle tro at lysten på å lansere en ny bærbar radio ble borte etter dette, men nei. Nå er Pinell North lansert. Sannsynligvis med verdens mest brannsikre batterier og strømforsyning.

Vi har testet nykommeren mot gamle Go (med nye Panasonic batterier). Forskjellen er formidabel. Og det er kanskje ikke så rart. Her er det ikke én, men fire drivere. Det kjennes på vekta. To tar seg av diskant og mellomtoner, mens to passive sørger for bassen. De sender lyden ut til hver side og sørger for at den sprer seg godt i rommet. Radioen har rett og slett veldig god lyd til å være så liten og portabel. Om designet er en forbedring, er smak og behag. Den gamle var en ganske morsom liten firkant.

Venix X-brikke

Én ting er høyttalere, forsterkere og alt det andre som trengs for å lage god lyd, men det er noe annet som er svært viktig i en slik bærbar lydenhet: Denne har den aller siste brikkemodulen fra Fronter Silicon: Venice X. Den inneholder både DAB+ og FM-radio, internettilkobling med et utvalg av rundt 30.000 radiostasjoner, egen podkast-modul, musikkstrømmetjenester som Spotify Connect – og den kan kobles til Bluetooth eller via en 3,5 mm analogport.

Alle kontrollene er oversiktlig plassert på toppen. Foto: Odd Richard Valmot

Fronter Silicon har laget appen Undok, som kan brukes til å kontrollere alt sammen. Den gir en bedre oversikt over radiostasjoner og lydkilder enn det Pinell North kan vise i den lille OLED-skjermen.

Alle kontrollene sitter på toppen av enheten, med volumet som et hjul i midten. Den har også fått fire forhåndsinnstilte stasjoner på toppen, som varierer etter hvilken funksjon man bruker. Veldig praktisk om favoritten er en eller annen obskur internettstasjon i Bolivia.

Mange liker å våkne til radio, og det er selvfølgelig mulig. Den kan også stilles slik at den ikke vekker deg i helgene, og sovner du til radioen, vil den slå seg av etter hvert. Batterilevetiden er oppgitt til 15 timer, men det har vi ikke testet.