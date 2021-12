TEST: Polaroid One Step 2 og Polaroid Go

På 60- og 70-tallet var Polaroid et stort navn innen foto. Edwin Land hadde laget en prosess som produserte positive bilder uten noen negativer som skulle fremkalles og kopieres. Alt foregikk i selve kameraet. Det var rett og slett en liten, bærbar fotolab.

Hemmeligheten var at filmen som ble eksponert, ble behandlet med kjemikalier som ble klemt ut av en liten pose mellom to ruller mens det ble matet ut av kameraet. Så, i løpet av noen minutter, ble bildet framkalt. Rene magien den gang, og rene magien i dag. I hvert fall for barn.

Vi har testet et par nye polaroidkameraer og kan konstatere at tiden har gått. Vi er ikke like imponert nå som før. Men morsomt er det. Dessverre også dyrt. Ikke kameraene, men bildene.

Ingen programvarehjelp

Vi mener å huske at slike kameraer tok bedre bilder før. Da var i det minste mekanikken og optikken mer påkostet.

Den opplevelsen skyldes nok også at bildene vi tar med mobilen og sender til digitale skrivere i dag, behandles grundig av mobilprosessorer med svært avansert programvare. De justerer fokus og får fram dynamikken, fargene og alle de andre parameterne i bildet. Det gir skriverne en enkel jobb, og bildene blir så gode som det skriverne er kapable til å produsere.

Selv om de tar noen minutter før øyeblikksbildene kommer til syne, er de fascinerende. Men de er veldig dyre, og kvaliteten er ikke den vi husker fra glansdagene. Foto: Odd Richard Valmot

Et polaroidkamera får ingen slik hjelp. Det er avhengig av lysforholdene idet du trykker på knappen – og at du holder deg innen fokusbegrensningene til den veldig enkle optikken. Og det synes. Vi tok ikke mange gode bilder med disse. Det mest avanserte her er at vi finner en blits og et telleverk som holder rede på de åtte bildene.

Det minste polaroidkameraet er en vinner hos barn.

Konklusjonen blir at bildene er dyre og stort sett blir dårlige, men at Polaroid OneStep 2 kan være både morsomt og nyttig når det trengs bilder raskt.

Koster

Den nye generasjonen polaroidkamera kommer i to utgaver. Et veldig lite og et litt større. Det største bruker film som er av den størrelsen de gamle kameraene brukte. Filmflaten er 88 x 107 mm, som et litt mer enn det vi kjenner som et postkortformat, altså 100 x 150 mm. Den lille Go-utgaven har et filmformat på 47 x 46 mm. Det er smått.

Polaroid Onestep 2 VF koster fra 1190 kroner. En filmkassett med åtte bilder koster 200 kroner. Altså 25 kroner stykket!

Det finnes alternativer

Et alternativ er Fujifilm Instamax. Det har vi ikke testet, men bildene er billigere og ser ut som tradisjonelle polaroidbilder. Kameraet ser derimot mer ut som et vanlig kamera, og det er kanskje en nedtur for mange nostalgikere.

Med Canons Selphi Square QX10 får du polaroidliknende bilder skrevet ut fra telefonen, i bedre kvalitet og mye billigere. Foto: CANON INC.

Om du vil ha gode bilder raskt og ikke er opptatt av en bred, hvit polaroidramme, er Canons portable og batteridrevne sublimasjonsskriver Selphi Square QX10 et godt alternativ.

Den koster 1918 kroner med 20 bilder med polaroidutseende, med et firkantet bildeformat på 68x68 mm og med hvit ramme der bunnen har polaroidbredde og er litt tykkere. Ytterformatet er altså 72 x 85.

Bildene skrives ut via wifi på under minuttet. En pakke med 20 bilder koster fra 185 kroner.

Vil du heller ha bilder i postkortformat, er både skrivere og bilder mye billigere.