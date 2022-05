Mobilprodusentene vil gjerne ha så mye som mulig for telefonene sine. Ikke overaskende. Men ikke alle kan eller vil betale priser langt over 10.000 kroner for en ny mobil.

Det mangler ikke på utvalg for dem som vil ha noe langt rimeligere. Nå begynner de også å få skjermer med AMOLED i stedet for LCD, som før preget de rimelige. Vi har sett på tre nye billige mobiler og er imponert over skjermene de varter opp med. Selv den aller billigste Redmi-telefonen, som kryper under 3000 kroner i pris, kan nesten hamle opp med mange toppmodeller.

I tillegg til å ha AMOLED-skjermer ser det nå ut som om høyere oppfriskningsfrekvens er blitt standard, selv i billigmodeller. Note 11 har 90 Hz oppfriskning på sin 6,34 tommers skjerm som standard, og Note 11 Pro har 120 Hz på sine 6,67 tommer.

Litt mer påkostede Motorola Edge 30 varierer etter behov fra 60 til 144 Hz på sin skjerm, som legger seg imellom i størrelse med 6,5 tommer.

Redmi-telefonene har fingeravtrykkleseren under startknappen på siden. Motorolaen har den under skjermen.

Krymper avstanden

Det er jo ingen tvil om at toppmodellene er svært imponerende. Samsungs og Apples dyreste er tekniske underverk. Men strengt tatt gjør billige mobiler stort sett det samme som de dyre. De har selvfølgelig ikke like gode kameraer, og de tar mye dårlige bilder i mørket, men de fleste tar helt greie hverdagsbilder.

De er heller ikke like raske. Billig telefon betyr billig prosessor. Selv om Motorola har overrasket med den aller raskeste Snapdragon-utgaven. Den plasserte seg godt under toppmodellene, men havnet i mellomsegmentet.

Nå kommer Xiaomi-eide Redmi med et par nye telefoner; Note 11 og Note 11 Pro. Den første til latterlig billige 2363 kroner og den andre til 3990 kroner. Det for så vidt billig, men når vi titter på spesifikasjonene, er det faktisk veldig billig. Likevel er det kanskje å strekke begrepene litt når man tar i bruk begrepet Pro på en så rimelig telefon uten at alle egenskaper strekker seg mot toppen.

Mot de to Redmi-modellene kommer blodferske Motorola Edge 30. Her må du plusse på litt mer enn en tusenlapp over den dyreste Redmi-modellen. Men så har den også mye mer å by på. Motorola begynner virkelig å få dreisen på utviklingen.

Det er ikke lenge siden vi testet Pro-utgaven av Edge 30, men vi tror kanskje at Edge 30 imponerer mer i forhold til prisen. Det som først og fremst slår oss, er hvor utrolig tynn og lett den er. 155 gram og 6,79 mm er virkelig behagelig i lomma. Det skal være den tynneste 5G-mobilen i denne klassen.

Kameraer

Når det gjelder kameraene, er det tripp, trapp, tresko. Du får det du betaler for. De to Redmi-telefonene er temmelig ulike på kamerasiden. Det er alltid greit å se på sensoren som benyttes i hovedkameraet for å få et innblikk i hva de har spandert. I utgangspunktet tar alle kameraene gode bilder i godt lys, men når lysforholdene varierer, er det mange faktorer som virker inn. Den billigste, Redmi Note 11, har en 50 MP sensor. Det høres jo greit ut, spesielt når den har lyssterk optikk på f/1.8. Men de femti millionene piksler er fordelt på en 1/2.76" sensor. Det gir knøttsmå piksler med 0.64µm størrelse. Selv når fire og fire slås sammen til et 12,5 MP bilde, er det basert på små 1,28µm quadpiksler.

Redmi Note 11 (t.v.) tar bilder, men er omtrent det beste vi kan si. Redmi Note Pro 11 5G (i midten) tar gode bilder i dagslys, men det er Motorola Edge 30 (t.h.) som kommer best ut av dagslys-testen. Foto: Odd Richard Valmot

Da er storebror litt hvassere. Den har en 108 MP sensor på 1/1.52" med 0.7µm store piksler. I utgangspunktet ikke mye bedre på sensorsiden, men her slås ni og ni piksler sammen til et stort nonapiksel på 2,1 µm.

Ingen av de to har optisk stabiliserte kameraer. Slikt koster penger.

Det at kameraene på Redmi Note 11 (øverst) ikke stikker langt ut, er ikke noe kvalitetstegn. Redmi Note Pro 11 (i midten) har vesentlig bedre kameraer enn billigmodellen og en sensor som trenger mer avstand til optikken. Motorola Edge 30 (nederst) har lite kamerautstikk til å ha så gode kameraer og å være så tynn. Foto: Odd Richard Valmot

Motorola Edge 30 har vesentlige bedre kameraer. He finner vi to på 50 MP hver. Et hovedkamera og en ultravidvinkel. Hovedkameraet har en sensor på 1/1.55" med 1.0µm piksler som buntes sammen til 2.0µm quadpiksler. Dette kameraet er også optisk stabilisert og tåler derfor mye mer bevegelse når man trenger lengre lukketid. Som i mørket. Ultravidvinkelen er ikke i samme klasse, men har en 1/2.76" sensor uten OIS.

Nattens konge

Motorola-telefonen imponerte stort på nattmodus. Den var faktisk helt oppe i området til Samsung S22 Ultra. Den fikk med seg både farger og oppløsning selv om det var temmelig mørkt. Mye mørkere enn det øyet fikk med seg.

De to Redmi-modellene kommer ikke i nærheten, og den billigste har fint lite nattmodus selv om du velger den funksjonen.

Edge 30 kan også filme i 4K. De to Redmi-telefonene kan bare filme i 1080p. Motorolaen kan også hurtigfilme med 960 bilder i sekundet i 720p oppløsning. Det gir grunnlag for mange morsomme sekvenser.

Redmi Note 11 (t.v.) kan ikke anbefales til fotografering i mørke. Pro-modellen er bedre (den ser litt mørkere ut på dette bildet, men har bedre oppløsning), og Motorola Edge 30 (t.h.) imponerer stort. Den er på høyde med mobiler som koster mye mer. Foto: Odd Richard Valmot

Ytelse

Det man ofte ikke får i billigsegmentet, er vasse prosessorer med skikkelig ytelse. Det får du ikke her heller, men for mange brukere har ikke det så mye å si. Hvis man ikke spiller og stiller mer krav til pris, er dette modeller man kan ta en titt på.

Men når det er sagt, er det også en grunn til å titte litt på de ytelsestallene vi har målt. Redmi Note 11 skiller seg ut med en 3D-ytelse som er så lav at vi ikke har sett slikt på veldig lenge. Definitivt ikke mobilen du vil bruke til spill. Men vi sjekket om den i hele tatt kunne brukes til å vise video, og det hadde den ikke noe problem med. Så bildet er ikke svart om du kjenner begrensingene og ikke bryr det om det. Pro-modellen med 5G er adskillig mer kapabel, men heller ikke den er noen spillmaskin. Den leverer likevel bra for prisen du betaler.

Motorola Edge 30 er en god del hvassere. Den har en dyrere prosessor, en Snapdragon 778G Plus. Sammen med mer arbeidsminne går det vesentlig kjappere, men heller ikke der er det toppmodellytelse. Slik som i raceren Edge 30 Pro, som vi nylig testet.

Redmi Note 11 skjemmes av særdeles dårlig ytelse, pro-modellen er vesentlig bedre, mens Motorola Edge 30 er akseptabel. Alle tre ligger langt unna toppmobilene. Men alle har virkelig gode og lyssterke skjermer. Illustrasjon: Odd Richard Valmot

Note 11 er sparsom på minnesiden, med en 4/128 GB konfigurasjon. Pro-modellen har 6 GB RAM. Motorola Edge 30 hever til 8 GB RAM. Det sistnevnte ikke har, er et spor til utvidelse av lagringsminne. Begge de to billigere Redmi-modellen kan by på det. Kudos!

Android

Det at Redmi lansere nye mobiler nå – med Android 11, er litt skuffende. De kan selvfølgelig oppgraderes til gjeldende Android 12, men da bruker du opp den ene garanterte oppdateringen som Redmis lover. Det er mulig at de vil komme med et bedre tilbud, som mange andre gjør. Det kan bli en oppdateringer til Android 13 også. Og eventuelt enda lenger for sikkerhetsoppgraderinger. Men det er ingen garanti.

Da er Motorolas tilbud mye bedre. Den leveres med Android 12 og deretter to oppgraderinger og tre års sikkerhetsoppgraderinger. Det er vesentlig bedre.

Store batterier

Begge Redmi-modellene har svære batterier på 5 Ah. I tillegg har de også meget kapable ladere med i esken. Minstemann en på 33 watt, og pro-modellen har en på 67 watt. Det sikrer både lang batterilevetid og rask opplading. Helt eksemplarisk der i gården, altså.

Motorola Edge 30 klarer ikke å konkurrere med det. Den kryper så vidt over 4 Ah, men det har med vekten å gjøre. Den er uvanlig lett, og det må gå ut over noe. Trøsten er at det følger med en 33 watt lader.

Når vi først er inne på hva som følger med: Alle kommer med et deksel i klar plast. De er helt greie. Dette er ikke telefoner i designikon-klassen uansett.

Stereo

Det er ikke alltid at billige telefoner, eller for den saks skyld telefoner i mellomsegmentet, leveres med stereo – selv om trenden går den veien.

Alle disse tre modellene har stereo. Begge de to billige telefonene fra Redmi har faktisk to separate høyttalere til lyd. Motorolaen bruker, som mange, talehøyttaleren til venstre kanal. Det er en litt billigere løsning, men den funger bra her, og den har den mest fyldige lyden. Likevel må den se seg slått av sine to billigere konkurrenter på lydstyrke. De, og spesielt pro-modellen, spiller imponerende høyt. Stereo i denne sammenhengen betyr ikke at du får så veldig mye stereovirkning, om du ikke holder hodet helt inn mot, og midt på, langsiden. Men det å ha to høyttalere gjør at du får et kraftig lydbilde om du vil bruke telefonen som radio eller til musikk.

Konkurrent

Selv om de to Redmi-modellene er veldig billige, er de ikke alene om å være det. Nokia, OnePlus og andre har også veldig billige telefoner. Men den kanskje farligste konkurrenten er nok Samsung, som i disse dager slipper sin nye Galaxy A33 5G. Den kryper til og med under Redmi 11 Pro 5G i pris og havner på 3790 kroner. Den har også AMOLED skjerm, 5 Ah batteri og spor for MicroSD-kort. Samsung har også utstyrt telefonen med optisk fingeravtrykkleser under skjermen, optisk stabilisering på hovedkameraet og IP 67 vann og støvtetting. Det den ikke har, er høyttalere med stereolyd. Til gjengjeld kommer den med Android 12 og Samsungs løfte om fire systemoppdateringer og fem år med sikkerhetsoppdateringer.

Motorola Edge 30 koster litt mer, men er også verdt mer. Den kryper så vidt under 5000 kroner i en 8/128 GM utgave.

Konklusjon

Det er lett å avfeie den billigste Redmi-telefonen med sin veldig trege prosessor og begrensede kameraytelse. Motorolaen, og Redmi Note 11 Pro, for den saks skyld, er henholdsvis veldig mye bedre og mye bedre. Men det er lett å glemme at dette er en utrolig billig telefon som både har en AMOLED-skjerm og et imponerende stort batteri – hvor det til og med følger med en 33 watt hurtiglader. Er prisen viktig, er dette svært mye for pengene. Men selvfølgelig, Motorola Edge 30 imponerte stort på omtrent alt i denne prisklassen. Svært gode bilder, rask nok, veldig lett og veldig tynn.

Motorola Edge 30

Pris fra 4999 kroner

Svært god kameratelefon til denne prisen, med god skjerm og ytelse

Pluss Minus Gode kameraer Ingen Imponerende nattbilder Svært tynn og lett To OS-oppgraderinger fra Android 12 God AMOLED-skjerm Lader og deksel følger med

Redmi Note 11 Pro

Fra 3490 kroner

Rimelig telefon med, for de fleste, helt greie data.

Pluss Minus Mye for pengene. Sånn passe ytelse Superhurtig lading Bare én garantert OS-oppgradering fra Android 11 Bra kameraer Lader og deksel følger med

Redmi Note 11

Pris fra 2166 kroner

Karakteren kunne vært lavere, men det ble en femmer på grunn av den lave prisen.