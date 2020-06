TEST: Samsung Galaxy Book Flex

Samsung Galaxy Book Flex 13

Skjerm: 13,3" QLCD, 1920 x 1280 punkter (16:9).

Prosessor: Intel Core i7 10. generasjon.

Grafikk: Intel Iris Plus

Systemminne (RAM): 16 GB

Lagringsplass: 512 GB SSD pluss dokk for microSD-kort

Trådløst: WiFi 6, Bluetooth 5.0.

Tilkoblinger: 3 x USB Type-C hvorav to med Thunderbolt. 3,5 mm lydport, MicroSD-kortleser.

Operativsystem: Windows 10 Pro

Batteri: Over 13 timer målt

Øvrig: Lyssensor, fingeravtrykksensor, hallsensor, akselerometer, gyroskop.