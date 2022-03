Glapp på oppløpssida: Kanskje den mest praktiske telefonen vi har testet

Tiden med Samsung Galaxy Z Flip 3 har vært kun små bugs som dukka opp av og til og som etter hvert har forsvunnet med oppdateringer. Telefonen er av perfekt, praktisk størrelse, og den gled inn som en blanding av praktisk telefon og nostalgi for flip-telefonen fra 00-tallet. I sniktitten vi publiserte høsten 2021, ga jeg Samsung mye skryt for å lage en telefon som var praktisk og gjennomtenkt, men avventet med å gi konklusjon etter en toukers testperiode. Nå har vi testet telefonen et halvt år og kan gi en gjennomtenkt vurdering.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Brettbar skjerm: 6,7 tommer 2064 x 1080 piksler, 120Hz oppdateringsfrekvens Frontskjerm: 1,9 tommer 260 x 512 piksler

Prosessor: Snapdragon 888, 8 kjerner 2,86 GHz maks

Systemminne (RAM): 8GB

Lagringsplass: 128 GB (256 GB)

Hovedkameraer: Vidvinkel: 12 Megapixel F1.8, Video 4K 60FPS Ultravid: 12 megapiksel F 2.2, Video: 4K 60 FPS

Frontkamera: 12 megapiksel F2.4 Video: 4k 60 FPS

Operativsystem: Android 11

Trådløst: 5G, 4G (LTE), WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Porter: USB-C Biometri: Fingeravtrykksleser på siden

Batteri: 3 300 mAh Størrelse sammenbrettet: 72,2 x 86,4 x 17,1 mm Størrelse utbrettet: 72,2 x 166 x 6,9 mm

Vekt: 183 gram

Veiledende pris: 11 490 kr for 128 GB, 11 990 kr for 256 GB

Design og konstruksjon

Samsung har designet en elegant telefon, med glass og aluminium som harmonerer godt sammen. Telefonen er rettet mot et ungt og stilopptatt publikum, og her treffer de spikeren på hodet, samtidig som de klarer å holde telefonen elegant.

Fingeravtrykksleseren er gjemt i av-/på- knappen, noe som gjør at du kan låse opp telefonen med fingeravtrykk også når du har den lukket. Det gjør at du kan bruke Google Pay uten å trenge å åpne telefonen.

Med aluminiumsramme har Samsung bygget en solid og lett telefon. Likevel er det ulemper ved materialet, og jeg har oppdaget noen hakk og riper i rammen i løpet av testperioden. Det er ikke store greiene og nok noe man må regne med når en telefon er bygget av nokså mykt metall.

Skjerm

Skjermen til Z flip 3 er grunnen til at testen har tatt så lang tid som den har. Forrige generasjon, Samsung Z flip og Z flip 5G, fikk noe oppmerksomhet i internasjonale medier, der det ble omtalt at telefonen fikk sprekkdannelser etter tre til seks måneder. Da vi spurte Samsung om dette ved lansering, svarte de at de har oppdatert skjermfiltermaterialet og forsterket skjermstrukturen for å øke skjermens kvalitet ytterligere. Samsung oppgir også på sine nettsider at skjermen er 80 prosent sterkere enn forrige generasjon.

Etter seks måneder holder skjermen fortsatt stand. Vi har testet to enheter, der den ene fikk en sprekk etter litt over to måneder, men dette skyldes mest sannsynlig at telefonen gikk i bakken. Den andre enheten har ikke noe tegn til sprekk. Begge enhetene har vært i bruk, og sprekken i den første enheten har ikke utviklet seg noe mer enn den hadde to måneder inn i testperioden. Det er nok et tegn på at brettingen ikke er årsaken til sprekken. Sprekken har heller ikke hatt noen innvirkning på skjermens funksjon, så det er mulig at det kun det øverste plastlaget som er sprukket.

Holdbarheten ellers virker svært god, og det er få tegn til slitasje på enheten.

Skjermen er som de fleste av Samsungs AMOLED-skjermer. Grunnkonfigurasjonen av farger er oversaturerte farger, men det er svært enkelt å endre fargeinnstillingene slik at det ser naturlig ut. Lysstyrken er god, og med Android 12-oppdateringen som kom i januar, er det også lagt inn en dimmefunksjon som gjør at du kan få skjermen hakket mørkere selv på laveste lysstyrke. Fint for deg som bruker telefonen på kveldstid. Skjermen har støtte for oppdateringsfrekvens på 120 Hz, setter man telefonen i denne innstillingen, tilpasser den oppdateringsfrekvensen basert på innhold. Det er standardinnstillingen. Man kan velge å sette ned til 60Hz, da går batteritiden noe opp, moe som kan være et godt kompromiss.

Noen småbugs på frontskjermen

Det lange, tynne formatet på frontskjermen gjør at du ser mye av nettsider og apper som Instagram på én gang. Samtidig er det nesten ingen videoer som benytter seg av det lange formatet, og telefonen kunne nok vært noe bredere, slik at man fikk bedre utnyttelse av skjermen. Forskjermen er svært praktisk, men Samsung kunne valgt å bruke ikoner på «alltid-på-skjermen» i stedet for en liten prikk, slik at man enkelt kunne se hva slags varsel man har fått. Dette er noe de har klart helt fint på den store skjermen, så å få det over på den lille skjermen de har når telefonen er sammenbrettet, bør ikke være noe problem.

Notifikasjoner vises som en liten oransje prikk, ikke som ikoner som viser hva notifikasjonen er, når skjermen er i alltid-på-modus. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Det har imidlertid dukket opp en gjentakende programvarefeil med den lille skjermen. Noen ganger klarer ikke telefonen å registrere at jeg har brettet den sammen. Dermed har den brettbare skjermen holdt seg på, og den ytre skjermen har ikke blitt aktivert selv når jeg manuelt har skrudd av skjermen. Dette skjedde cirka én gang i uka og har vært småirriterende. Etter oppdateringen til Android 12 har ikke feilen dukket opp, og det virker som Samsung har fikset det, etter nesten 5femmåneder.

Resten av telefonens maskinvare er en godt sammensatt topptelefon med den beste prosessoren til Qualcomm, Snapdragon 888. En god 5G radio som har gitt god 5G dekning for meg både i Oslo og Trondheim samt, støtte for nyeste WiFi-standard, USB-C og trådløs lading. Lader følger ikke med i esken, ut over en USB-C til C-kabel. Men telefonen har støtte for hurtiglading med Samsungs egen hurtigladingsteknologi.

Programvare

Z Flip 3 kjører Android 11 med Samsungs One UI brukergrensesnitt. Det ligger mye Samsung-apper som har samme funksjon som Googles apper på telefonen når du pakker den ut, noe som gjør at du har dobbelt sett med apper som notat, e-post, og meldinger. Er du en som bruker google-pakka flittig vil du nok også ende opp med å laste ned googles kalenderapplikasjon. Jeg prøvde ut Samsungs kalender, som er godt funksjonelt, men da enkelte kalenderoppføringer ikke dukket opp i Samsung-appen så måtte jeg laste ned Google kalender for å kunne ha oversikt. Dette er noe som Samsung burde klare og det er rart at de ikke har laget en kalenderapp som klarer å hente alle oppføringer fra Google kalender.

Sammenbrettet er Z Flip 3 en kompakt telefon som tar lite plass i lomma Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Samsung sitt samarbeid med Microsoft skinner også igjennom i programvarepakken. Forhåndsinstallert på telefonen er Microsoft Office, OneDrive, OneNote og Outlook. Pluss at Din telefon, Microsoft sitt system for å koble telefonen til en Windows datamaskin er integrert inn i innstillinger. Det er også litt ekstra-funksjoner når du bruker Samsungs telefoner med Din Telefon-programvaren, som gjør at du kan åpne apper på telefonen via datamaskinen din. Dermed kan telefonen bare ligge på kontorpulten, og du kan gjøre alt du trenger fra datamaskinen.

Gammel kameramodul

Når vi kommer til kameraet begynner toppmodell-følelsen å rase noe sammen. Kameramodulen i Z flip 3 er den samme som generasjonen før. Det virker ikke som det er kameraet Samsung har fokusert på når de har laget denne telefonen. De to kameraene, et vidvinkel- og ett ultravidvinkelkamera, fungerer til dagligdags foto, men er nok blant de dårligere kameraene hos telefoner i 10.000-kronersklassen. Programvaren Samsung har skrevet til kameraet er derimot svært god. Samsung har utnyttet den brettbare skjermen samt den lille front-skjermen godt, og lar deg brette telefonen så den står av seg selv. Du kan også skru på frontskjermen, slik at motivene dine kan se bildet på skjerme, eller slik at du selv ser hvis du setter opp for å ta et gruppebilde med selvutløser. Kameraet kan også utløses med håndbevegelser, noe som har fungert godt under testperioden. Programvaren gjør kameraet til et godt verktøy å ta sosiale bilder/videoer med og vil nok falle godt i smak hos de som legger mye ut på TikTok.

Vidvinkelbilde tatt med Samsung Z Flip3 Foto : Oskar Hope-Paulsrud

Ultravidivinkelbilde tatt med Samsung Z Flip3 Foto : Oskar Hope-Paulsrud

Ytelse og batteritid

Som nevnt tidligere er Z flip 3 utstyrt med Snapdragon 888, som var Qualcomms toppmodell av brikkesystemer da telefonen ble lansert høsten 2021. Det er et godt system, noe som også ytelsestestene viser. Telefonen legger seg i øvre skiktet blant Android-telefoner

Her er noen ytelsestester:

Telefonen har gjennomsnittlig god ytelse. Jeg har ikke lagt merke til noen problemer med ytelsen til telefonen selv under intens bruk.

Telefonens batteritid er som man forventer av en telefon i 2021. Den holder gjennom én dag, noe kortere hvis du holder skjermoppdateringsfrekvensen til 120 hertz. Jeg merket stor forskjell på batteritid da jeg satte den ned, og har ikke savnet den høye oppdateringsfrekvensen. Dette er nok noe som noen har større glede av enn andre. Jeg har stort sett lada telefonen til frokost om morgenen og hatt nok batteritid til å ha 25 prosent når jeg legger meg. Har jeg vært mye utenfor hjemmekontoret har batteriet gått noe raskere ned. Er du mye ute og farter, spiser 5G-oppkoblingen litt strøm og du vil nok ha behov for en liten lading i løpet av dagen.

Konklusjon

Samsung Zflip3 er en god smak på fremtidens telefoner. Dette er nok det formatet som kommer til å bli mest vanlig for den vanlige forbruker fremover. Teknologien er fremdeles ganske fersk, og det vil alltid være noen små bugs. Det ser likevel ut som Samsung har klart å rette majoriteten av disse feilene siste halvåret. Zflip3 fyller en mengde krav med god ytelse, grei batteritid og en portabilitet som er helt fantastisk. I tillegg er også telefonen vanntett, noe som er et stort pluss, da det har vært et en utfordring for brettbare før denne generasjonen fra Samsung.

Skal du ha en brettbar telefon i dette formatet så er alternativet Motorolas Razr. Den bruker en annen bretteteknikk som gjør at man kjenner bretten mindre med fingrene, og telefonen brettes helt flatt igjen. Razr-telefonen har dårligere batteritid og er nok ikke det man burde velge først hvis du ønsker en telefon som minner deg om 00-tallet.

Det er lett å anbefale Samsung Galaxy ZFlip3, men vær obs på at hvis det er det best mulige kameraet du ser etter, så må du nok velge en enhet som ikke kan brettes.