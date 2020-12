TEST: Smartklokker 2020

Smartklokker har fullstendig detronisert vanlige klokker. I fjor kjøpte vi hele 650.000 smartklokker og det kommer i tillegg til 560.000 smarte armbånd, viser tall fra Stiftelsen elektronikkbransjen. For mange er smartklokkene blitt like uunnværlige som mobilen. Noen fungerer som en mobil også.

Samsung og Fitbit har nå funksjonalitet som kan utføre en enkel EKG. Dette var det Apple som utviklet først, men en slik funksjon må godkjennes og det skjer neppe før neste år for de to andre.

Med EKG-måling kan man diagnostisere hjerteflimmer og andre rytmeforstyrrelser.

Samsungs nye klokke kan også måle blodtrykk, men det krever at den først kalibreres med en vanlig måling på overarmen. Helst tre ganger, og den må rekalibreres hver måned for å være nøyaktig nok.

Man kan med rette spørre seg om hvor nyttig all informasjonen er og om den er nøyaktig. Håndleddet er jo ikke noe ideelt sted for slike målinger.

Vi testet fire klokker. Resultatene finner du nedenfor.

Huawei Watch GT2 Pro

Er det en egenskap som stikker seg ut på Huaweis nye smartklokke til 3290 kroner, så er det batterilevetiden.

De oppgir 14 dager og vår erfaring er at den klarer det med normalt bruk. En egen prosessor, et eget operativsystem og et generøst batteri sørger for det.

Klokkene Huawei Watch GT2 Pro Foto: Huawei

Med GPS-sporing klarer den 30 timer. Her må den se seg slått av Polarklokka.

Den nye Huawei-klokka er en mye mer avansert og dyrere utgave enn tidligere modell. Her har de kostet på seg eksklusive materialer som keramisk baklokk, titankasse og safirglass.

Men Huawei står for alt selv og du kan bare bruke funksjonene i deres egen app.

Klokka har en god høyttaler. Sammen med mikrofonen kan du ha telefonsamtaler fra klokka.

Vi finner også barometer og kompass, data for sol og måne. Både klokkas grensesnitt og appen er veldig oversiktlig.

Fitbit Sense

Den minste klokka i testen er Fitbits nye Sense til 3599 kroner.

Fitbit Sense. Foto: Fitbit

Klokka har en knapp litt utilgjengelig til på venstre side, en svært god Oled-skjerm foran og en avansert sensorpakke bak som måler med lys gjennom huden og elektrisk motstand i huden. Det gjør det mulig å måle stress gjennom såkalt elektrodermal aktivitet når du legger den andre hånden over skjermen. Omtrent som en løgndetektor skulle vi tro, uten at dataene som måles gjør deg særlig klok.

Om natta måler den søvnkvalitet, pustefrekvens og hudtemperatur.

Det er støtte for Alexa og senere for Google Assistant gjennom mikrofon. Svarene kommer som tekst på skjermen for Fitbiten har ikke høyttaler.

Klokka har fått innebygget GPS.

Appen på telefonen gir litt forklaring, men vil du ha mer, og se på trender, må du betale 99 kroner måneden for Fitbit Premium eller 799 kroner per år.

Polar Vantage V2

Testens nest dyreste klokke, til 5299 kroner, er finske Polar Vantage V2.

Dette er supertreningsklokken som også er en smartklokke.

Vantage V2 er blitt lettere og har en mer avansert sensorpakke. På baksiden finner vi 10 lysdioder i tre farger som gir bedre puls og O 2 -data enn de andre. Bare 52 gram med en batterilevetid som kan drive GPSen i 40 timer er imponerende.

Polar Vantage V2. Foto: Polar

Driver du triathlon så er dette klokka for deg. Den har langt mer funksjonalitet enn de andre klokkene på dette området. Ikke minst måler den detaljert ytelse og hvordan du restituerer etter treningen.

Når du sjekker søvnen i appen får du gode data og forklaring på hva de betyr.

Dette er ikke klokka som lagrer musikk, men den kan kontrollere avspilling fra telefonen når du sliter deg av gårde i løypa.

I motsetning til de andre klokkene holder Polar seg til en reflektiv LCD-skjerm. Fordelen er at den er på hele tiden og bruker svært lite strøm, men kontrasten er så som så.

Galaxy Watch 3 LTE 45 mm

Er det en ting som skiller Samsungs Galaxy Watch 3 fra andre smartklokker er det at som ofte ser ut som en dreiering faktisk kan dreies. Det er en helt genial måte å navigere med en liten skjerm.

Galaxy Watch 3 LTE 45 mm. Foto: Samsung

Klokka kommer i to versjoner, med og uten eSIM. Det vil si at den kan fungere som en selvstendig mobil uten å være koblet til telefonen via Bluetooth. Med eSIM koster den 5 478 og uten 4 199 kroner. Det er mye ekstra for de få gangene du ikke har med telefonen.

Dette er en klokke som er full av sensorer og funksjonalitet. Du kan til og med lage egne klokkefronter.

Galaxy Watch 3 er først og fremst en smartklokke med mye helsefunksjoner mer enn en treningsklokke.