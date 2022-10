Sonos Sub Mini: Plutselig blir lydbildet et helt annet

Vi har testet Sonos' nye Sub Mini sammen med Sonos Beam lydplanke. I Sub Mini sitter det to høyttalerelementer rettet direkte mot hverandre inne i en spalte i den ellers sylindriske høyttaleren. Lydbølgene de produserer, beveger seg synkront, slik at de formelig klapper lyden fram fra spalten i midten. Lyden fra Beam, som i dette tilfellet brukes til musikk og TV-en på kjellerkontoret, er god, men ikke et giganthopp fra det som fra før sitter i 55-tommeren.

Det at høyttalerdriverne beveger seg synkront mot hverandre, gjør at de kansellerer ut bevegelser i selve høyttaleren slik at den ikke overfører rystelser til gulvet.

Sonos Beam låter helt forskjellig når den får hjelp av en Sub Mini. Rett og slett mye bedre. Foto: Odd Richard Valmot

Men for en forskjell når Beamen får kore sammen med Sub Mini. Plutselig blir lydbildet et helt annet og mye mer imponerende. Vi får rett og slett høre lyden slik den var tenkt, enten det er musikk eller strømme-TV. Det kan faktisk blir litt voldsomt i et lite rom. Spesielt om du har valgt å skru opp bassen i equalizeren. Det er helt sikkert at storebror Sub til 8500 kroner hadde vært altfor voldsom sammen med Ray. Da skal det et større rom og heftigere lydplanke til, det vil si Arc. Da blir lyden riktig imponerende, men prisen også temmelig heftig.

Ikke lett å få øye på. Inne i spalten sitter en 6-tommer bass på hver side. Foto: Odd Richard Valmot

Pris

Sub Mini er heller ikke billig. Du må ut med 5000 kroner for å bli eier av den, og sammen med Ray snakker vi nesten 10.000 kroner. Men nå er Sonos så utbredt og velutviklet at de kan sette prisen nesten der de vil uten at kundene svikter. Du kan kanskje få et like bra anlegg baser på en lydplanke og en subwoofer, men med Sonos får du også et nytt medlem i et svært velfungerende multiromsystem. Et som fungerer ypperlig i S2-appen.

Prisen på Sub Mini er sånn midt i laget av hva du må betale for slike basshøyttalere. Men andre kan ikke gjøre det som Sonos' høyttalere kan. Med mindre du kobler til andre med kabel, er det ingen som slår Sonos på trådløs tilkobling. Du bare sier ifra i Sonos S2-appen i det rommet du har lydplanken, at den har fått selskap av en ny Sonos familievenn som gjerne vil ta seg av bassen. Og vips, så er den koblet til.

Kabinettet er lufttett, med de to høyttalerne som de eneste «myke» delene. Fordi de er montert 180 grader mot hverandre, kansellerer de hverandre ut og overfører ikke bevegelser til kabinettet. Foto: Sonos

For å sette opp Sub Mini kan man også bruke NFC-koblingen i midten av toppen til oppsettet, men det er nok sjelden nødvendig.

Fordeler lydjobben

For moro skyld justerer vi bassen i equalizeren som jobber globalt med både Sub Mini og Beam. Det gir en voldsom bass. Og attpåtil er det mulig å gå inn i Sub Mini-kontrollen og øke på enda mer. Da bør du ikke ha naboer i nærheten. Foto: Odd Richard Valmot

Når Sub Mini er koblet til sammen med Beam, eller andre Sonos-høyttalere eller lydplanker, skjer det noe interessant. Systemet fordeler hvilke frekvenser som skal hvor. Når Sub Mini tar seg av bassen, er det ikke noe poeng at Beam skal gjøre det. Den kan i stedet konsentreres om å ta seg av mellomtonene og diskanten.

Sub Mini kan rumle helt ned til 25 Hz. Det er nok for de fleste. Lydnivået er mer enn høyt nok for et lite rom. Spesielt filmer og serier utnytter bassområdet til å gi dramatikk til det visuelle. Det får du knapt med innebygde TV-høyttalere, eller en Beam for den saks skyld, men med en Sub Mini til hjelp får du det strømmetjenesten mener du skal ha.