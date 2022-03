Mange produkter tiltenkt spillere – eller «gamere» på utenlandsk – er ofte ganske glorete og befengt med blinkende lys i alle farger, noe som nesten like ofte kan få andre brukere til å se bort fra produkter som på veldig mange andre vis er svært bra.

Spillere har nemlig ofte høyere krav til utstyret enn de fleste, og ved å se bort fra slike produkter kan man gå glipp av ting som er blant de beste på sitt område.

Hodetelefonene vi skal se på i dag kan være et slikt produkt. Steelseries er et kjent merke blant spillere, og deres Arctis-serie av hodetelefoner hare vært kritikerrost for blant annet god lyd og behagelig ergonomi.

Steelseries Arctis 7+ Vekt: 353 gram. Kablet: USB-C, kabel med overgang til firepolet 3,5 mm audiojack, audiojack for deling av lyd.

Trådløs: 2,4 GHz lossless radio.

Rekkevidde: 12 meter (oppgitt). Frekvensrespons: 20–20000 Hz.

Følsomhet: 98 db.

Høyttalerelementer: 40 mm neodymium, 32 Ohm.

Mikrofon: Bidireksjonal, 100–6500 Hz, -38 db, aktiv støydemping. Batteritid: Over 30 timer (oppgitt). 15 minutter lading skal gi 3 timer spilletid.

Batterivarsel: LED, varsler i fire trinn: 1-9%, 10-19%, 20-49%, 50-100%.

Ladeport: USB-C. Betjening: Av/på, mute-knapp, volumhjul, chatmix-hjul. Pris: Fra 2000,- kroner og oppover.

Inkludert i pakken: Hodetelefoner, trådløs-dongel, USB-C-til-USB-A-kabel, USB-C ladekabel, kabel med overgang til firepolet 3,5 mm audiojack. Hodetelefoner, trådløs-dongel, USB-C-til-USB-A-kabel, USB-C ladekabel, kabel med overgang til firepolet 3,5 mm audiojack.

Steelseries Arctis 7+ er ikke toppmodellen, men er et av flere nyere skudd på Arctis-stammen. Her er det svært lite glorete lys å spore, og Steelseries ser ut til å ha konsentrert seg om det viktigste, fremfor ren dekor.

Konstruksjon og ergonomi

Visuelt er hodetelefonene ganske nøytrale, men likevel gjenkjennelige som et Arctis-produkt. Bøylen er i stål, og har et skibrille-type elastisk bånd over og under. Det kan justeres ved hjelp av borrelåsen, men det er et ganske lite område som har borrelås, så justeringsmulighetene er begrensede.

Heldigvis er det mer eller mindre «one size fits all».

Klokkene roterer 90 grader slik at hele hodesettet blir en del flatere, men de kan ikke felles inn på noe vis for å gjøre det enda mindre. Det er med andre ord bare middels transportvennlig, men så er det også ikke først og fremst tiltenkt bruk på farten.

Foto: Are Thunes Samsonsen

Mikrofonen kan trekkes ut og sitter på enden av en fleksibel men likevel stiv liten stang som kan dyttes inn igjen i venstre klokke når den ikke er i bruk. Det fungerer ganske bra, og mikrofonen har også et lite LED-lyd som viser når den er på eller av. Det er en god løsning, for mute-knappen har ingen slik indikasjon, og det kan være like vanskelig å se det på den som det er å trykke den inn ved et uhell når man tar dem av eller på.

Som hodesett tiltenkt spillerne blant oss, er dette laget for å sitte på hodet i time etter time, og det byr ikke på komfortproblemer for oss heller. Det sitter god og komfortabelt, og gnager ikke på verken ørene eller området rundt. Dette vil selvsagt variere fra person til person, men vårt inntrykk er at rosen Steelseries har fått for Arctis-ergonomien er velfortjent.

Foto: Steelseries

Lyd inn og ut

Lyden i klokkene er absolutt bra, selv om den ikke er perfekt. Vi har ikke utstyr for å måle slikt på objektivt eller vitenskapelig vis, men undertegnedes høyst subjektive mening er at lydbildet er bredt og med fin dybde. Bassen er fin uten å bli veldig tung eller gi oss en smak av trommehinne når volumet er på maks. Diskanten er litt svakere og kan finne på å butte mot enden når man virkelig gir gass, men i det store og hele er det ikke noe problem.

Mikrofonen har aktiv støyfjerning, men ikke klokkene. Lyden av en kaffekapselmaskin, for eksempel, ble etter omtrent et sekund filtrert bort for mottageren i andre enden. Men sitter du på et fly eller tog med disse er det lite som gjøres med forstyrrende støy for den som har dem på. Det er litt synd, men aktiv støyfjerning også i klokkene hadde nok gått ut over batteritiden, som er oppgitt til hele 30 timer eller mer.

Trådløs kvalitet og rekkevidde

Litt av poenget med dette hodesettet er at det skal tilby bedre lyd enn andre trådløse hodesett, og bedre rekkevidde.

Foto: Are Thunes Samsonsen

Dermed er det ikke basert på blåtann, men på en trådløs dongel med USB-C. Denne kan settes inn i en Playstation, PC, Android-telefon, Switch eller en haug andre enheter. Den er litt i bredeste laget, så på enheter med flere porter ved siden av hverandre kan den potensielt finne på å blokkere portene ved siden av. Heldigvis følger det med en USB-A (hann) til USB-C (hunn) kabel, slik at man kan ikke bare unngå akkurat det problemet, og i tillegg slipper å «bruke opp» en USB-C port unødig.

Dongelen går på 2,4 GHz og skal ifølge Steelseries gi «lossless» lyd. Hvorvidt det stemmer, er vanskelig å si, men noen blåtann-lignende begrensning i lydkvaliteten har vi i alle fall ikke funnet.

Dongelen skal ha en rekkevidde på opptil 12 meter, men det er nok med både hjemlengsel, medvind og solen i ryggen. Og ingen vegger mellom sender og mottager. Når det er sagt var det flere ganger vi tok oss i å vandre rundt i huset mens vi snakket i telefonen via hodesettet, mens nevnte telefon lå trygt gjenglemt i sofaen i stuen. Vi mistet ikke på noe punkt kontakt med telefonen, men det hendte et par-tre ganger at den «ga beskjed» i form av litt frynsete lyd i samtalen når signalet ble for svakt.

Ikke for folk på farten? Eller?

Selv om dette kanskje ikke er hodesettet for folk på farten, så er det ikke så mye som mangler for at det kunne vært det. Litt mer transportvennlig, samt blåtann-støtte og aktiv støyfjerning hadde vært alt som skulle til. Det hadde nok hatt en effekt på både batteritid og pris, så det er forståelig at det ikke er gjort, men all den tid man har brydd seg med å gi det en dongel tilpasset mobiltelefoner, så hvorfor ikke?

Skulle batteriet gi seg har Arctis 7+ også mulighet for å kobles til en 3,5 mm minijack-utgang (hvis man ennå har enheter som har slikt, da), og i selve hodesettet er det også en egen 3,5 mm utgang for å dele lyd med andre – eventuelt en opptaksenhet eller noe annet – så mulighetene er mange.

Steelseries har også en versjon av Arctis som har batteri i ene klokken som kan byttes ut. Det er en funksjon som de godt kunne hatt i 7+ også, selv om man bare trenger å lade i 15 minutter for å få tre timer med lyd.

Foto: Steelseries

Konklusjon

Det er ikke vanskelig å anbefale Arctis 7+ selv for dem som ikke spiller.

I testperioden har de stort sett blitt brukt til telefonsamtaler, videomøter og som generelt trådløst kontor-hodesett, og det har klart brasene med glans.

Steelseries Arctis 7+ er ikke perfekt, men har heller ikke noen plagsomme feil. Jevnt over er det veldig bra. Foto: Digi.no

Negative sider er det få av – det som ikke er positivt er mer ting som savnes enn momenter som er problematiske eller har feil.

Dette er et hodesett som selvsagt fungerer godt til spilling – det er jo det det er laget for – men som absolutt gjør jobben også for dem som vil ha god lyd og mikrofon i et hodesett til kontoret, enten det nå er hjemme eller i arbeidsgiverens lokaler.

Eneste potensielle problem i så måte er at det ikke filtrerer bort lyd fra omgivelsene, så har du bråkete kolleger er det kanskje best å se etter noe annet.

Prisen er rundt 2000 kroner, og det er ikke billig, men spesielt dyrt er det heller ikke for hva man faktisk får.

Vi likte Vi likte ikke – Bra lyd – Savner aktiv støyfjerning i klokkene – Brukbar støyfjerning i mikrofon – Savner blåtann-støtte – Bredt bruksområde på mange enheter – Hadde vært fint om batteriet kunne byttes – Behagelig å ha på – lenge – God trådløs kvalitet og rekkevidde

Alternativer

Det er ikke mange fullgode alternativer til Arctis 7+, men en mulighet er HyperX Cloud II Wireless som kan tilby mye av det samme, men faktisk til noen hundrelapper mindre.

Skal man imidlertid lytte til musikk over kabel og lite annet, vil vi foreslå for eksempel Philips Fidelio X3 som kan tilby godlyd for en billigere penge, men som ikke er en erstatning for Arctis 7+ på annet vis.

Er mikrofonlyd (og pris, ikke minst) mindre viktig, kan Sony WH-1000XM4 tilby blåtann og aktiv støyfjerning, men til en betydelig drøyere pris.