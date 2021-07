TEST: «Symfonisk» høytalere fra Ikea og Sonos

Ikea og Sonos har hatt stor suksess med sitt samarbeid. For Sonos handler det nok om «If you cant’t beat them, join them». Om Ikea hadde gått til en konkurrerende produsent av multiromsystemer, ville det vært katastrofalt med den lavpris-markedsmuskelen de har. Nå er det enda verre for konkurrentene å rokke ved Sonos' markedsdominans.

For det er Sonos-appen det handler om. Vi tror ikke Sonos tjener veldig mye på Ikea, men de har levert teknologi og opplever nok at Ikea-kundene dukker opp som førstegangskjøpere av Sonos-produkter. Vinn-vinn, her altså.

Møbleringsvennlige

Det som, i hvert fall til nå, har skilt Sonos-produktene fra Ikeas, er at Ikeas er særdeles møbleringsvennlige. I forrige runde kom de med én høyttaler som kan stå i bokhylla og én som også gjør jobben som bordlampe. De høyttalerne som nå ser ut som bilder du kan henge på veggen, føyer seg inn i denne utviklingen. De skal sees, men ikke som høyttalere.

Billigere

Vi kjenner ikke avtalen mellom Sonos og Ikea, men det er lett å se at Ikea har lave priser på sine «Symfonisk» høyttalere. Bokhyllevarianten koster 1200 kroner og bordlampevarianten 1900 kroner, eller 1700 kroner på tilbud nylig. Den nye bilderammehøyttaleren koster 1799 kroner.

Til gjengjeld har ikke Ikea begitt seg inn på smarthøyttalerområdet til Sonos. Vil du vite hvor langt det er til månen eller stille vekkerklokka, er det Sonos som gjør det. Men du kan spørre mobilen og få svar fra høyttalerne, selv om det kanskje er å gå over bekken etter vann.

Kunst?

I tillegg til at høyttalerne kan kjøpes i hvit og sort utgave, kommer det et par rammer man kan bytte til. I første omgang. Foto: Ikea

Høyttaleren kommer med enten et hvitt eller et sort motiv, med dertil farget kabinett. I tillegg selger de to løse motiver. Alle har en åpen duk som skal slippe lyden gjennom. I USA har Ikea visstnok etablert et samarbeid med en print-tjeneste som kan skrive ut andre motiver. Det vil vi gjette på kommer hit også. Bilder av poden, bestemor, hytta eller Mona Lisa kan jo være en grei avveksling. En nevenyttig person burde også selv klare å sette på et motiv.

Du trenger ikke henge opp den nye «Symfonisk»-høyttaleren. Den kommer med et par gummiføtter, og det er mange muligheter for å feste dem i rammen. Det gjør at høyttaleren kan stå på lang- eller kortsiden på et bord, eller gulvet for den del, selv om lyden heller bør nå ørene fra litt større høyde.

Stor

Rammen er sånn passe stor. Den dekker omtrent en femtedels kvadratmeter, men såpass bør den være om den skal være en synlig dekorasjon. Den er 6 centimeter tykk. Altså temmelig tykk i forhold til et vanlig bilde på veggen. Fronten er 57 ganger 41 cm og dekker godt over selve høyttalerkassen.

Som alltid er det fint lite opplysninger om teknologien. Ikea snakker derimot mye om design. Tar du av selve den utbyttbare bilderammen som holder dekorasjonen, og som sitter fast med magneter, kommer høyttalerdriverne til syne.

Her kan man se at det er en mellomtonedriver og en mye mindre diskant. I tillegg et det en åpning til en passiv bass. Det er etter hva vi kan bedømme ganske rimelige drivere, derfor ble vi overrasket over hvor bra det låt. Vi antar at det er Sonos som står for selve lyden.

Vi har lyttet med ulike varianter av musikk, og høyttalerne gjør en veldig god jobb. Omtrent i samme gate som Sonos' egne One-høyttalere. De spiller ganske høyt også om det skulle være ønskelig – og uten å forvrenge lyden, som mange gjør. Til og med bassen henger med på høyt volum. Men for all del, det er bra bass, men dette er ikke subwoofere.

De kan også spille fra Iphone, Ipad og Mac via Airplay 2, og de er kompatible med Spotify Connect. Det mangler altså ikke på kilder.

App

For å sette opp og bruke høyttalerne, trenger du Sonos' S2-app. Den sørger for oppsett, oppdatering av programvare og skjuler all kompleksiteten som trengs for å håndtere mange høyttalere rundt om i boligen. Det er jo derfor slike kalles multirom-høyttalere.

Appen samler også alle kildene, enten det er strømmetjenester eller radio over internett. Men selv om det er enklest, trenger du ikke bruke mobilen til å justere volumet. Det er knapper for volum opp og ned og for å pause lyden på den ene langsiden av høyttaleren.

Mono og stereo

Som alle høyttalere fra Sonos kan man ha én eller koble sammen to til et stereopar. Programvaren sørger for at lyden tilpasser seg. Vi testet et stereo-oppsett og lot oss overbevise om at det er riktig. Som det alltid er, etter vår smak. Det er en trend at lydkilder i mono er greit nok, men når du skal nyte musikk, bør den være fordelt på to kanaler. Spesielt fordi den er kodet i høyre og venstre. Dette er jo høyttalere som skal synes, og det er som regel ikke vanskelig å henge to på veggen. De har god verdi som dekorasjoner også, selv uten lyd.

Et alternativ for disse er at om du har en lydplanke fra Sonos, slik som Arc eller Beam, kan du sette dem opp som bakhøyttalere. Selv om reklamen prøver å innbille oss at en god lydplanke kan slenge lyden i alle retninger, til og med slik at den reflekteres fra veggen på motsatt side, har vi til gode å bli overbevist. Disse gjør en mye bedre jobb, og appen – som støtter et slikt oppsett – sørger for å fordele lyden. Er du glad i film, blir lyden garantert mye bedre med et par slike.

Inne i høyttalerkassen er det en tilkobling til den generøse 3,5 meter lange strømkabelen som følger med. Her er også god plass til å kveile opp det som blir til overs. Her finner vi også en kontakt til en strømutgang som gjør at man kan drive den andre høyttaleren i et stereo-oppsett herfra – og en port for ethernet-tilkobling om det er en ruter i nærheten.

Konklusjon

Sonos har en svært høy markedsandel i Norge. Med Ikea på laget har den blitt enda mer imponerende. Det er nesten så vi kan fastslå at «sammen er de dynamitt». Det er ikke lett å komme til for andre i dette grøtfatet av lydprodukter.

Denne høyttaleren er et imponerende tilskudd til familien. Ikke bare er den dekorativ og kan henges på veggen, den låter godt også. De aller fleste, utenom lydpurister, vil mene at dette er mer enn godt nok. Spesielt hvis man tar seg råd til to stykker i stereo.

Er du i markedet for god lyd, kan vi anbefale disse. Alternativt kan du kjøpe Sonos' egne One-høyttalere. De koster 500 kroner mer og kan stemmestyres med innebygde mikrofoner. Alternativt kan du kjøpe billigere One SL uten mikrofoner. De koster 200 kroner mer. Det er mulig at One spiller ørlite hvassere, men det er ikke mye. Og de er langt fra så plasseringsvennlige som Ikeas bildehøyttalere.

Pluss Minus Svært møbleringsvennlig Begrenset utvalg motiver,

men det kan løse seg God lyd Rimelig Sonos-integrert