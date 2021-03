TEST: Trådløse ørepropper

Trådløse ørepropper begynte å ta av da Apple gikk foran og eliminerte 3,5 mm analogporten i iPhone, og de andre var raske til å følge etter i sine toppmodeller. Ytterligerligere fart i markedet har det blitt etter at både Apple og Samsung har sluttet å levere kablede propper i sine siste lanseringer. Poenget er selvfølgelig at folk har mer enn nok av slike fra før, og at de fleste har erstattet dem med mye mer praktiske trådløse alternativer.

Det er nesten utrolig at det går å bygge så mye lydopplevelse inn i så små dingser. De må tross alt inneholde radioer, antenner, signalprosessorer, forsterkere, batterier og mye annet, i tillegg til LED-lys og knapper. I propper må de dessuten samarbeide over radio med hverandre, og med mobilen for å gjengi stereo. Alt på noen få gram. De vi har testet her har til og med aktiv støykansellering.

I forhold til klokker, som kapsler inn ørene og skaper god passiv støykansellering, må propper tette godt mot øregangen. Det er ikke like enkelt. Først må du sette på den størrelsen på silikontuppen som passer best i øregangen, og så trykke den på plass. Vi opplevde at noen smatt lett på plass, andre ikke. Dette er i høyeste grad individuelt, ut fra anatomien i øregangen.

Støydemping

Både hodetelefoner i form av klokker over øret, eller propper som sitter godt i øregangen, byr på ulike grader av passiv støydemping ved å hindre lyd fra omgivelsene å komme inn i øret.

For å komplementere den passive dempingen plusser man på med aktiv støydemping. Da legges et invertert lydsignal, beregnet fra lyden utenfor klokkene eller proppene, til det lydsignalet som skal gjengis. Resultatet bør være en markant reduksjon av støyen på utsiden som slipper inn til trommehinnene. I teorien.

I vår test kan vi fastslå at selv om lyden bra, både til samtaler og musikk, varierer effekten av den aktive støykanselleringen mye. Samsung hevder at de kan fjerne 99 prosent av omgivelseslyden. Det gjør hverken de eller andre i testen. Skal du ha virkelig god støyisolering skal du bruke klokker. Her er det Sony som er på toppen.

Behagelig

Selv om du skal dytte slike propper inn i øret for å få best mulig tetting og derved passiv støykansellering, synes vi propper er mer behagelig enn klokker. De tynger ikke så mye. Men på fly vil vi absolutt bruke klokker på grunn av mye bedre støykansellering.

Generelt gir alle de støykansellerende proppene imponerende god lydopplevelse. Og i Sennheisers tilfelle, svært imponerende. De er også gode til å gjengi bass, selv om noen klokker slår dem grundig.

Vi har testet støydempingen i simulert flystøy og simulert trafikkstøy, og er bare delvis imponert. Det er bare Bose som virkelig gjør en god jobb. De slår Sony grundig. Helt motsatt av på klokkesiden.

For å sjekke hvordan de høres ut har vi spilt inn et lydopptak og hørt på det. Her ligger de ganske likt. Da er det større forskjell på hva en samtalepartner hører. Både direkte i en telefonsamtale og i simulert bystøy. Her stikker Samsung seg ut med veldig god støydemping.

Nok batteri

Vi har ikke testet batterilevetid av følgende årsak: Selv om det er forskjeller på batterilevetiden, både i proppene og i batteriet i esken, er det i praksis nok i begge. Du orker sjelden å ha proppene inne i øret så lenge at de går tom for strøm. Dessuten er batteriet i esken nok til å lade dem opp igjen mellom hver lading av esken.

Jabra Elite 85t

Lyden i Jabra nye 85t er solid, klar og åpen, men ikke spektakulær. Støydempingen er over middels og samtalelyden grei. Det er overraskende stor forskjell på lydbildet med og uten støydemping.

Jabra har en svært god app med en god equalizer og til og med en liten høretest før du setter i gang, som justerer proppene til din hørsel.

Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung har gjennom flere generasjoner hevet nivået på øreproppene de lager. Buds Pro er siste generasjon, og nå er de faktisk helt oppe og slåss i toppen.

Her har de klart å presse inn både en 6,5 mm og en 11 mm høyttaler i hver propp, som dekker hver side av frekvensbåndet. Ikke uventet er disse svært gode på bass.

Elles skiller de seg ut ved å være særdeles gode på å dempe støy når du snakker med noen i bråkete trafikk.

Huawei FreeBuds Pro

Huaweis siste overrasker også med god bassgjengivelse og åpen lyd.

De er en svært god utfordrer til Jabra. Støykanselleringen er ganske bra, og potensielt konfigurerbar selv om vi ikke kunne merke forskjell på de ulike innstillingene.

Øreproppene er utformet som korte firkantede pinner med mange berøringsinnstillinger. Problemet er at det er så vanskelig å få grep på dem. Vi måtte kakke dem ut hver gang. Men når vi fikk dem ut gav de, som Apples, godt grep for å plassere dem. Her trekker prisen oppover.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Sennheisers bidrag til ørene har et imponerende lydbilde, men uten spesielt mye bass i utgangspunktet. Det er likevel lett å fikse i appen, hvor vi finner vi en god equalizer som kan legge til mye mer bass om det er ønskelig.

Er det best lydgjengivelse du vil ha, så er det disse. Men støykanselleringen er ikke mye å rope hurra for. Den kan stilles i appen, men virkningen er knapt hørbar. Samtalelyden er heller ikke spesielt god. De er også litt store, men det gjør dem lettere å vri inn i øregangen.

Apple AirPods Pro

Vi hadde trodd at Apples nye støydempende Pro-propper ville komme bedre ut på lydgjengivelse, men det slo ikke til.

De gjør en grei jobb til telefonsamtaler, men slipper gjennom en del gatestøy. Støykanselleringen for brukeren kunne vært et par hakk vassere.

Dette er testens mest lommevennlige propper. Esken er rett og slett knøttliten.

Sony WF-1000XM3

Litt pussig kanskje, men Sony er billigst av alle. Dessuten kommer de svært godt ut på lydsiden med rik bass og god equalizer.

De er gode til telefonsamtaler, men da skal det ikke være ute på gata. Og støydempingen høster ingen hurrarop.

JBL Club Pro +

JBL har rett og slett veldig god lyd, med god bassgjengivelse. I tillegg er de enkle å vri inn i ørene og sitter godt.

Men akk så bedrøvelig støykansellering. Den ødelegger et inntrykk som ellers ville vært veldig bra.

Likevel skal de ha for en veldig bra og funksjonsrik equalizer.

Bose QuietComfort Earbuds

Bose var kongen av støykansellering på hodesett til Sony overtok tronen. På propper er de fortsatt helt på topp. Disse overrasket stort med langt den beste støykanselleringen.

Helt i klasse med gode øreklokker. Det skyldes både elektronikken og at de har en vri-mekanisme som drar proppene inn og låser dem fast til øregangen. Vi er rett og slett veldig imponert av disse. Lyden er også veldig bra.

Men! Det er noen minuser. De er litt store i øret, men det kan vi leve med. Det at Bose ikke har kostet på appen en equalizer liker vi mindre. Og så er esken veldig stor. Ikke noe for bukselomma. Litt av forklaringen er at øreproppene har vri-mekanismen som gjør at de sitter så godt, så det velger vi å tilgi. Men at de er dyrest av alle hjelper ikke på karakteren.

Denne artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin (2/2021).