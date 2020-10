Test: Trenger vi virkelig å kjøpe mobiler til 10.000 kroner, eller er billig mer enn bra nok?

Ja mener noen, men det er mye å spare om du kan renonsere litt på de heftigste spesifikasjonene. Det er kanskje to, tre ting som mange setter veldig høyt i en mobil. Det første selvfølgelig kameraene. Snakke, surfe og bruke de aller fleste apper kan du i med telefoner, men å ta gode bilder skiller klinten fra hveten. Så blir spørsmålet; hvor gode bilder trenger du? Hva er du villig til å betale for å få telelinse, høy oppløsning, stort dynamisk område og gode egenskaper i mørket?

Ytelse er viktig, men kanskje ikke så viktig som før. Ingen av disse mobilene har en av de nye topp-prosessorene Selv mobiler som kommer dårlig ut av ytelsestestene lar seg ikke merke av det i daglig bruk. Om du ikke bruker dem til dataspill. Da kan det være verd å ta en titt på testdataene.

Forskjell på skjermer

Skjermen er også viktig. Du skal kunne bruke den i sollys og den må ha god fargegjengivelse og kontrast. De billigste telefonene har gjerne LCD-skjermer, men OLED, som generelt er mye bedre både til bilder og film, kryper nedover i prisklassene.

Og så er det RAM og lagringsminne. Det første påvirker ytelsen når du har mange apper oppe, og lagringsminnet avgjør hvor mye bilder og video du lagre på mobilen.

Så er det design da. Viktig for noen. Ikke så viktig for alle. Spesielt fordi man likevel pakker inn mobilen i et eller annet deksel. Når det er sagt skiller Samungene og ikke minst Sony Xperia 10 II seg ut positivt.

5G er også noe som kan friste. Sannsynligheten er at du har byttet mobil en gang til før du får noen spesiell glede av det. Denne overgangen er langt fra så viktig som da vi fikk 4G. Men det er verd å merke seg at de to Samsung-telefonene nå finnes i en utgave med 5G.

Forskjell på bildekvalitet

Det er kanskje ikke så underlig at den dyreste telefonen skårer best når vi tar biler i sterk kveldssol av svaberg og båter. Galaxy A71 klarer brasene både i fargegjengivelse, detaljer og ikke minst dynamikk. Den blåser ikke ut detaljene i lyse hvitfarger. Men det er et stykke opptil toppmodellene som du må legge på nesten ti tusen på. Spørsmålet er om det er verd det. Sony Xperia 10 II, som er litt billigere klarer seg også særdeles bra. Det gjør faktisk Motorola Moto G Pro 4 også, som er bedre enn Samsung Galaxy A51.

Av de aller billigste er faktisk ikke Nokia 5.3 så verst.

Selv om det er stor forskjell på bildene telefonene tar, kommer det an på motivet. Bilder av en busk med blomster avslører ikke store forskjeller på dem. Det er når det er vanskelig lysforhold og stor dynamikk i motivene kameraene skiller seg. Bare to telefoner har 2X telekamera. Her er det Sony Xperia 10 II som imponerer, mens Motorola Moto G8 Power ikke klarer det samme.

Det er et veldig bredt utvalg av billige mobiler. Vi har sett på noen for å danne et bilde av hva som er å få av egenskaper i den hyggelige enden av prisskalaen. De er sortert etter prisen vi har sjekket på Prisguide.no. Billig til dyrt.

Nokia 5.3 2066 kroner

Som den aller billigste telefonen i testen er vi imponert over bildene den kan ta med hovedkameraet. Med unntak av bilder i mørket. Selfier er ikke av de beste. Men dette er rett og slett mye for pengene og Nokia 5.3 gjør det enkelt ved å holde seg til et rent Android grensesnitt. Det gjør det lett for dem å oppgradere noe de er ganske flinke til. Til en slik pris får du ikke den beste skjerm, og oppløsningen er ikke all verden. Men den er svær og grei nok. Nokiaen har et stort batteri på 4 Ah, analogport og plass til ekstra minnekort. Det er bra sidene den kommer med bare 64 GB innebygget.

Motorola Moto G8 Power: 2383 kroner

Dette er rett og slett en kraftbombe. Moto G8 Power har et 5 Ah batteri som holder veldig lenge. Telefonen har anstendige kameraer som tar greie bilder, selv om mørkeegenspene ikke er mye å skryte av. Dog skal det sies at programvaren foreslår at den kan fikse belysningen for deg om den oppdager alt for mørke bilder. Og det klarer den, - litt. Her får du til og med to høyttalere og stereolyd. Dette hadde rett og slett vært en vinnerkandidat om den ikke hadde manglet NFC. Det er jo krise for alle som vil bruke mobilen til å betale med, og til alt annet som benytter denne formen for kort trådløs kommunikasjon. Der røyk mest for pengene.

Men om du kan klare deg uten NFC er Moto G8 Power veldig mye for pengene. Skjermen er god, prosessoren grei og prisen veldig lav.

Sony Xperia L4: 2490 kroner

Sonys nye billigtelefon er kanskje litt vel billig. Normalt er ikke prosessoren noe problem, men denne har en kanskje litt for billig Mediatek P22 prosessor som kommer veldig dårlig ut på ytelsestesten. Likevel er den grei nok i bruk til vanlige oppgaver. Skjermen er grei nok, men lagt fra noen lysbombe. Som alle nye Sonytelefoner har den en lang 21:9 skjerm som gjør det enklere å kjøre to apper samtidig, men ikke så bra når du ser 16:9 video. Her er det en 6,2 tommers skjerm med beskjeden oppløsning. Det er to kamera der vidvinkelen på 13 MP faktisk slår Nokias. Bilder i dårlig lys? Glem det. Et stort minus er også at den kommer med Android 9 og ingen ting sies om oppgradering. Til gjengjeld har den analog lydport og batterilevetiden er ypperlig.

Motorola Moto G Pro: 3243 kroner

Moto G Pro er noe så spesielt som en billig telefon med penn. Som Samsung Note20, men i den helt andre enden av prisskalaen. Her kan du trekke ut en penn og skrive i et notat, eller bruke pennen i stedet for fingeren. Men dette ser ut til å være «work in progress». Det er veldig langt opp til hvordan Samsung utnytter pennen.

Vi gir pluss for stereolyd og god skjerm. Kameraene på Moto G Pro er mer avanserte enn på Power-utgaven og ganske bra i denne prisklassen. Hovedkameraet er bra og utstyrt med laserfokus. Ultravidvinkelen, derimot, er forbeholdt videoopptak. Underlig.

Samsung Galaxy A51: 3290 kroner

Galaxy A51 koster omtrent det samme som Moto G Pro. Den har ikke penn, men overgår på nesten alle andre om råder. Ikke minst er den nydelig designet og har en gedigen AMOLED skjerm. Med fingeravtrykkleser innebygget. Her er det også mer RAM og Lagringsminne og et godt hovedkamera og en ultravidvinkel. Vi ille foretrukket et telekamera fremfor et makrokamera.

Sony Xperia 10 II: 3990 kroner

Xperia 10 II var en positiv overraskelse. Dette er noe annet enn L4-modellen. Den har en nydelig 6 tommers OLED-skjerm dekket av Gorilla Glass 6 i 21:9-format. Det betyr at den er høy og smal og ligger svært godt i små hender. Lett er den også og bare 151 gram og til og med vanntett, som den eneste i testen. Den har en blank glassdekket baksiden som gjøre den elegant, men også utsatt for knusing. Batteriet er på hele 3,6 Ah, som er bra i en så lett telefon. De tre kameraene er ingen eksplosjon av megapixler, men de gjør en grei jobb. Her har vi også en 2X telelinse. Det er et pluss. Optisk forstørrelse hjelper godt, selv om sensoren er på bare 8 MP. En mangel er at ingen av kameraene har optisk stabilisering og er avhengig av den elektroniske.

Samsung Galaxy A71: 4340 kroner

Galaxy A71 er den dyreste av de billige telefonene, men også den mest velutstyrte. Den har en flott AMOLED skjerm og det beste hovedkameraet, som med pikselbinning tar 16 MP bilder. Denne tar også anstendige bilder i mørket, men ikke slike som nye Note20 Ultra klarer, selvfølgelig. Den er elene om å ha den nest raskeste prosessorserien til Qualcomm og det er lett å se på ytelsen. Den blåser forbi de andre godt assistert av 6 GB RAM og 128 GB arbeidsminne

Her finner vi også et stort batteri på 4,5 Ah som holder den i gang veldig lenge og som støttes av 25 watts hurtiglading. Grensesnittet One UI 2, som også A51 har er godt og gjennomarbeidet.

Vinnere: Best i test blir delt mellom Samsung Galaxy A71 og Sony Xperia 10 II

Mest for pengene går til Nokia 5.3. Mangelen på NFC snøt Motorola Moto G8 Power for den utmerkelsen

