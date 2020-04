TEST: Ultimate Ears Hyperboom

Ultimate Ears lanserte nylig sin hittil største Bluetooth-høyttaler – Hyperboom. Ifølge produsenten skal den ha tre ganger høyere lyd og mer enn seks ganger sterkere bass enn forgjengeren Megaboom 3.

Ultimate Ears Hyperboom Høyttalerelementer: 2 x 114 mm woofers + 2 x 25 mm tweeters + 2 x 89 mm x 190 mm passive radiators

Frekvensomfang: 45 Hz - 20 KHz

Maks lydtrykk (SPL): 100 dBC

Tilkobling: Bluetooth 4.2 - 5.0. Kan huske opptil 8 enheter. AUX (3,5 mm mini-jack). Optisk tilkobling. USB Type-A ladeport.

Batteritid: Opptil 24 timer. 2,6 timer ladetid.

Størrelse: 364 x 190 x 190 mm

Vekt: 5,9 kg

Pris: 4.199 kroner inkl. mva.

Vi har testet Hyperboom-høyttaleren – og kan bekrefte produsentens påstander om at dette skal være en høyttaler som «tilfører massiv lyd og ekstrem bass på hvilken som helst fest». Det vil si – i disse koronatider har undertegnede ikke fått testet den på fest, men jeg har testet den nok til å være glad for å ha både en forståelsesfull nabo og en tilgivende kone.

Hyperboom er en ganske stor høyttaler som veier nesten seks kilo – men en solid gummistropp gjør det lett å flytte den rundt. Høyttaleren er IPX4-sertifisert. Det betyr at den ikke er fullstendig vanntett – men den tåler en sprut, eller om noen skulle skvette litt sjampis eller søle øl på den. Sånt skjer jo.

Den kan selvfølgelig tilkobles strømforsyning, men det er også veldig positivt at den har et temmelig stort innebygget oppladbart batteri som skal holde i opptil 24 timer. Du kan med andre ord holde festen gående ganske lenge før du må lade høyttaleren – noe som kan være kjekt hvis du tar den med deg ut i hagen, parken eller på stranden.

God lyd og mye trøkk

Et praktisk bærehåndtak i gummi gjør det enkelt å frakte den nesten seks kilo tunge høyttaleren rundt. Foto: Kurt Lekanger

Høyttaleren er lik på alle kanter, med unntak av en solid bærestropp i gummi som er festet i det ene hjørnet. Det er likevel ikke likegyldig hvordan du plasserer den. Høyttalerelementene er nemlig plassert på to av sidene, mens de to andre sidene har passive bassradiatorer som bør vende bakover.

Høyttalerelementene er to kraftige 4,5-tommers (114 mm) basselementer, i tillegg til to 1-tommers diskantelementer og to passive radiatorer.

På toppen er det en av/på-knapp og to gigantiske volumknapper i form av et pluss- og et minus-tegn som lar deg justere lyden opp eller ned med en lett berøring. I tillegg er det en sirkel med fem knapper – hvor knappen i midten brukes til å starte eller stoppe musikken, mens knappene rundt brukes for å velge lydkilde. Du kan veksle mellom to tilkoblede Bluetooth-enheter, og høyttaleren kan totalt huske opptil åtte enheter. Bluetooth-rekkevidden er oppgitt til opptil 45 meter.

Alle knappene er på toppen av høyttaleren, og med knappen øverst i bildet kan du veksle mellom to lydkilder. Legg merke til de gigantiske pluss- og minus-knappene for å justere lydvolumet. Foto: Kurt Lekanger

Det er også en 3,5 mm aux-lydinngang, samt en optisk lydinngang hvis du har lydenheter du foretrekker å koble til fysisk. Høyttaleren støtter dessverre ikke AptX eller lignende for bedre lydkvalitet via Bluetooth – men det er ikke sikkert du ville hørt veldig stor forskjell uansett på en høyttaler som dette.

Under et gummideksel finner du tilkobling for eksterne lydkilder (både optisk og analog), samt en USB-kontakt som lar deg lade mobiltelefonen. Foto: Kurt Lekanger

Ultimate Ears Hyperboom er neppe en høyttaler for hifi-entusiasten, men likevel synes vi høyttaleren låter overraskende bra – også når du ikke skrur opp volumet veldig mye. Det er imidlertid ingen tvil om at dette er en høyttaler som først og fremst er beregnet på fest og moro, og det er lagt vekt på bassen.

Bassen er imidlertid ikke overdrevet for mye, og en liten mikrofon på toppen av høyttaleren sørger for å justere og tilpasse lyden etter romforholdene. Dette kan du skru av i den tilhørende appen til IOS eller Android, og du har også en equalizer så du kan justere bass, diskant og mellomtoner etter dine egne preferanser. Setter du høyttaleren nær et hjørne i rommet, med de passive radiatorene mot veggene, får du en temmelig hardtslående bass – men det kan fort bli litt for mye hvis du kliner den helt innerst i kroken.

Koble sammen flere høyttalere

Slik er høyttalerelementene plassert. De avlange elementene er ikke høyttalerelementer, men passive bassradiatorer. Foto: Ultimate Ears

Du kan styre høyttaleren via mobilappen, men klarer deg også fint uten den. Men det er noen funksjoner hvor du må ha appen, som equalizer-funksjonen – samt at du med appen kan bruke mobiltelefonen som en fjernkontroll for å skru høyttaleren av eller på.

Hyperboom er kraftig nok til å fylle ganske store rom, men hvis du skulle ha behov for enda mer lyd er det mulig å koble sammen opptil 50 (!) høyttalere via PartyUp-funksjonen i appen. Da vil alle høyttalerne spille synkront. Denne funksjonen har vi ikke prøvd, men vi ser absolutt for oss at noen vil ønske å koble sammen, om ikke 50, et par høyttalere for å få enda mer trøkk. Og kjenner du noen andre som har en Ultimate Ears-høyttaler som støtter PartyUp-funksjonen (det gjelder ikke bare Hyperboom), kan du be dem om å ta med høyttaleren på neste fest.

Vi nevner ellers at høyttaleren har en USB-A-ladekontakt, som er veldig praktisk når du trenger å få ladet mobiltelefonen. Spesielt om du bruker høyttaleren utendørs, hvor det kanskje er langt til nærmeste stikkontakt.

Konklusjon

Ultimate Ears Hyperboom er en svært kraftig Bluetooth-høyttaler som låter overraskende bra, og som har nok trøkk til at den vil gjøre suksess på festen. Høyttalerelementene er store nok til å flytte nok luft til at lyden kan fylle ganske store rom – og også fungere fint utendørs.

Vi savner kanskje knapper for å gå til forrige eller neste sang – men det er positivt at du kan ha to Bluetooth-lydkilder tilkoblet samtidig, og kjapt veksle mellom disse to med knapper på toppen av høyttaleren.

Prisen er kanskje noe høy – men alt i alt gir vi Ultimate Ears Hyperboom vår anbefaling.