Det finnes mange smartklokker å få kjøpt, og nordmenn kjøper dem i stort tempo. Den totale omsetningen av smartklokker har økt fra 400.000 i 2017 til 700.000 i fjor. På toppen av det kommer et salg av smartarmbånd som nesten er like stort. Det betyr at de fleste nå bærer en eller annen digital dings, selv om noen mekanikkelskere nekter å la håndleddet bli digitalisert.

Nokia-eide Withings er en smartklokke, men ikke som de andre. Den er også en analog klokke med fysiske visere som oppfører seg som i en mekanisk klokke. Forskjellen er kanskje at disse viserne alltid viser helt riktig tid, som den får fra mobilen den er koblet til.

Selve smartheten i klokken kommer fra koblingen til appen i mobilen og det at klokken har sensorer på baksiden og en liten rund OLED-skjerm på oversiden av viserne. Ikke noen fargerik skjerm, akkurat, men en som kan vise tall og grafikk som hvite piksler når det trengs, eller når du trykker på kronen.

Samme analoge og digitale urverk

Horizon har veldig lang batterilevetid til smartklokke å være Foto: Odd Richard Valmot

Alle klokkene til Withings ser ut til å være bygget over den samme elektromekaniske lesten. Ut fra den har de laget mange ulike modeller med forskjellig utseende. Det som kjennetegner alle, er veldig lang batterilevetid. Fra 25 dager og helt opp til et år. Men med ett år får du ikke noen skjerm, og sensorene settes på bare når du trykker på kronen.

Det aller siste tilskuddet på stammen er ScanWatch Horizon. En dykkerklokke med et ganske tøft utseende. Vi tror ikke mange kommer til å velge denne når de skal fritidsdykke, men den har utseendet med seg og er vanntett ned til 100 meter. Det burde være mer enn nok til svømming og bading. Svømming er selvfølgelig en av treningsformene klokka måler.

Byggekvaliten er tilsynelatende imponerende bra, i rustfritt stål og med flatt safirglass som motstår riper veldig bra.

Det følger med verktøy for å forkorte eller forlenge stålremmen. Foto: Odd Richard Valmot

Horizon leveres med både en stålrem og en i polymer. For å tilpasse stålremmen følger det med ekstra lenker og verktøy som skal gjøre det enkelt å forlenge eller forkorte remmen. En liten hammer, en dor og en holder for remmen.

Enorm batterilevetid

Denne modellen har en oppgitt batterilevetid på 30 dager. Det er virkelig deilig i forhold til klokker fra Samsung og Apple, som helst bør innom laderen en gang i døgnet.

En annen faktor som tikker av på deiligskalaen er de fysiske viserne. De er alltid der når du kaster et blikk på klokka uten at du trenger å gjøre en gymnastisk øvelse for å få lys i skjermen. Vi har brukt klokken en stund når dette skrives, og den melder ennå at batteriet har 100 prosent lading. Det får oss til å anta at 30 dager er et nedre siffer og at den kan gå mye lenger mellom ladinger i virkeligheten. Batterilevetiden har nok mye å gjøre med den aktive bruken av skjermen og funksjonene i klokka.

Den lange batterilevetiden gjør også at du ikke trenger å ha en fast laderutine. Du kan ha den på døgnet rundt i en måned. De fleste tar nok av seg smartklokka om natta for å lade. Da er det ikke mulig å måle søvnen.

Tre visere

Det du ikke får, er sekunder. Det er ingen sekundviser, og skjermen viser også bare minutter. Teoretisk kan du jo se visernes stilling mellom to minutter, men det blir for smått til å være spesielt presist. Så kan du jo spørre deg hvor ofte du trenger sekundpresisjon på håndleddet. Den har du jo på mobilen om det skulle være behov.

Du stiller treningsformen ved å trykke på krona og dreie frem. Den nederste viseren viser hvor langt du har gått etter skrittmålet du har satt i appen Foto: Odd Richard Valmot

Du kan sette i gang over 30 treningsøvelser fra skjermen på klokka, og du kan gi tillatelse til å bruke GPS-data fra telefonen. Det betyr at den er ganske bra til vanlig trening. Og selvfølgelig til selve basisfunksjonen: skritt-telling. Når du setter et mål for antall skritt i appen, for eksempel 10 000 daglig, vil du se antallet når du dreier krona et par hakk frem på den digitale skjermen.

Men siden dette er selve basismosjonen mange av oss får gjennom dagen, bruker klokka en egen viser til dette. Det som ser ut som en sekundviser, er i virkeligheten en måloppnåelsesteller. Den teller til 100 prosent av målet du har satt i appen. Går du 10.000 skritt, beveger viseren seg fra 0 til 100 prosent. Går du videre, begynner den på en ny runde, men det holder du nok rede på.

Vår første tanke om en slik analog teller var at det var unødvendig, men etter hvert ble vi vant med den og synes at den var både smart og praktisk.

Når du skal ta en titt på skjermen, for eksempel i mørket for å se hva klokka er, flyttes viserne unna om de er over skjermen. Det er overraskende smart. Da får du tid og dato.

Viserne vil også flytte seg når du bytter tidssone. Det er det jo selvsagt at enhver smartklokke gjør, men ikke en mekanisk en, som denne likner på.

På telefonen får du mye mer detaljert informasjon om trening, helse og søvn.

Klikk, klikk

Klokka er utstyrt med en dreibar ring med 120 ganske harde klikk. Denne flytter ikke på seg så lett. Dreibar ring er kanskje mer for å tøffe seg for dem som oppholder seg over vannet, men noen bruksområder finnes jo for dem som insisterer på å dreie løs på den.

Som alle smartklokker har Withings en app. På en analog klokke med en svært liten, digital skjerm blir du mer avhengig av å gå inn på telefonen for å se detaljer.

Måler søvn

Søvnovervåkning er blitt en basisfunksjon i alle smartklokker. Også her. Når du våkner, kan du ta en titt på hvordan natten har vært. Det kan man jo lett bli paranoid av om klokka sier at du har litt for dårlig søvnkvalitet. Dessverre er ikke søvnovervåkningen spesielt bra. Noen netter misset klokka store tidsperioder hvor vi vet at vi sov. Andre netter stemte søvnmønsteret med opplevelsen av hvile.

Hjertefrekvensen, derimot, ser ut til å være temmelig presis. Vi har sammenliknet pulstallet med andre smartklokker og med en spinningsykkel med innebygget måler fra hånd til hånd, og enigheten er stor.

Det samme gjelder oksygenmetningen. Klokka ser ut til å være ganske nøyaktig og i samsvar med andre smartklokker. Vi forutsetter at ikke alle er helt på viddene i samme retning.

Klokka tar også elektrokardiogram som kan avsløre hjerteflimmer. Slike målinger i ulike klokkemerker er normalt temmelig presise. Men for å avgjøre om klokka virkelig kan detektere dette, «trenger du» et anfall av flimmer. Heldigvis fikk vi ikke testet det på annen måte enn at klokka avgjorde at det ikke var noe flimmer til stede.

Har du behov for å se på klokka om natten, kan du selvfølgelig dytte til krona slik at OLED-skjermen lyser opp. Men siden dette også er en analog klokke med visere og svære, hvite prikker for hvert 5. minutt, er disse selvlysende. De skinner svakt i mørket uten å trekke strøm slik en vanlig smartklokke gjør om skjermen alltid er på.

Ikke billigklokke

Så var det prisen, da. Denne klokka er vesentlig dyrere enn andre klokker fra Withings med samme utrustning og uten de samme dykkeegenskapene og den barske, Omega-inspirerte kassen. Du får en rimelig variant for 1879 kroner, mens Horizon koster 5290 kroner. Det er jo et bra hopp opp, men det inkluderer en vesentlig mer solid kasse i rustfritt stål og safirglass. Og ikke minst et veldig bra utseende.

Vil du heller har originalen, en Omega Seamaster, vil du få en klokke som holder vannet ute til 300 meters dyp. 200 meter ekstra altså, for de ekstremt få som har glede av så dype dykk. Men du får ingen smarte funksjoner, og ikke riktig tid annet i en brøkdel av et sekund to ganger i døgnet. Ja, og så må du ut med over 11 ganger så mange kroner. Vi tar det for gitt at noen foretrekker det. Men for oss andre er Horizon et bedre kjøp.

Savner

Det vi først og fremst savner med Horizon, er en mikrofon og en høyttaler. Den kan vibrere, men det er alt. Følgelig kan du ikke ta samtaler med klokka når du er et stykke bort fra telefonen. Ingen stor sak, men noe vi har hatt nytte av mange ganger med andre smartklokker. Dette betyr også at den ikke fungerer som vekkerklokke annet en via vibrasjon på håndleddet. Ikke alle våkner av det. Men de aller fleste bruker jo mobilen, så det er heller ingen big deal.

Vi savner også funksjonen «finn telefonen». Det burde det være mulig å få til i en fremtidig oppgradering av programvaren.