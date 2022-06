God duo fra Kina: Xiaomi 12 og Xiaomi 12 Pro

Det er ikke så lett å bli helt klok på kinesiske Xiaomi. De selger telefoner under mange merkenavn, men her i Norge er det Xiaomi og Redmi som er vanlige. I tillegg lager de også modeller under merket Poco, som etter alle solemerker lanseres i Norge i år.

At de lager gode telefoner, er det ingen tvil om, men det er det mange andre som gjør også. Vi har tatt en titt på de nye toppmodellene. Xiaomi 12 og Xiaomi 12 Pro.

De to er ganske like, men Pro har litt større og mer høyoppløst skjerm, men framfor alt en del hvassere kameraer. Det er nok den viktigste grunnen til at det er grunn til å vurdere å bruke nesten 4000 kroner ekstra på den. Da får du riktig nok også 120 watt lader med på kjøpet, mens den rene tolver’n «bare» kan by på 67 watt. Mer enn bra nok det også, spør du oss.

Begge kan også hurtiglades trådløst på 50 watt, og de kan avgi strøm med omvendt trådløs lading med hele 10 watt. Vi kan trygt fastslå at dette er helt i topplassen og at Pro-modellen er et lademonster.

Bra utrustning: Kameraene på Xiaomi 12 Pro gjør en god jobb, men vi kunne tenkt oss litt mer forstørrelse på zoomen. Foto: Odd Richard Valmot

Skulle vi ønske oss noe hadde det vært litt større batterier. 4,6 og 4,5 Ah hadde vært fantastisk for noen år siden, men nå er det drøssevis med billigmobiler som stiller med 5 Ah. Batterilevetiden er sånn passe bra, og her er det Pro-utgaven som imponerer minst. Nå skal det jo ikke mange minutter i stikkontakten før den har fylt på mer strøm enn de fleste andre mobiler er i stand til.

Moderat: Hovedkameraet på Xiaomi 12 er veldig bra, men de ta andre er bare middels. Foto: Odd Richard Valmot

Grensesnittet MIUI er noe for seg selv, og du må bli vant til det. Men det må du på andre telefoner også. Det tar litt tid å bli vant med hvordan det er organisert, men det er svært raskt og enkelt i bruk. Etter hvert.

Lynraske

Det som framfor noe kjennetegner en toppmodell er bruken av prosessor. Begge disse har den siste topp-prosessoren fra Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Derfor er det heller ikke noen forskjell på ytelsen. Den lille forskjellen vi har målt er godt innenfor den naturlige variasjon vi alltid får fra test til test. Men at dette er raske greier er det ingen tvil om.

Men det er en ting vi stusser over når Xiaomi her vil pynte seg med nye toppmodeller. Hvorfor de har valgt å ikke tilby dem som vanntette skjønner vi ikke. Det koster neppe mye ekstra, men mangelen rykker dem ned på karakterskalaen. Siden vi nå går mot høysesong på basesiden er det mange mobiler som også får seg en dukkert. Da er slike egenskaper gode å ha.

Litt for mørkt: Det var veldig mørkt i kjelleren når dette bildet ble tatt. Men svært gode telefoner klarer å trylle fram detaljer som øyet ikke ser. Det ble litt for mørkt for Xiaomi 12. Foto: Odd Richard Valmot

Lyset opp: Her har vi en telefon som klarer brasene i mørket. Xiaomi 12 Pro har godt mørkesyn. Foto: Odd Richard Valmot

Kamera

Begge de nye modellene har et optisk stabilisert hovedkamera på 50 MP passe lyssterk på optikk f/1,9. Det vil si at de har droppet tidligere 108 MP til fordel for under halvparten, men sensoren er faktisk større og det er mer interessant enn antallet piksler. Ved nærmere øyesyn er de to modellen helt like. Promodellen har en st»rre 1/1.28" sensor mens den minste har e» på 1/1.56". Det betyr litt større piksler på storebror og litt større piksler er alltid bra om alt annet er likt. Ikke minst på fotografering i dårlig lys.

12 Pro har også et 50 MP telekamera med 2X optisk forstørrelse. Det er ikke mye når andre produsenter lokker med 3X for telekameraer som er montert i planet. Det vil si ikke i et periskop. Men det hjelper med en 50 MP sensor. Da er det mange piksler som kan bidra med utsnitt. Det å klippe utsnitt er også en slags tele, men likevel er ikke skarpheten er så god som hos andre toppmodeller, som iPhone 13 Max som gjør en bedre jobb.

Zoom: Xiaomi 12 klarer ikke å zoome så mye som storebror med bibehold av kvalitet. Foto: Odd Richard Valmot

Zoom: Tross beskjeden forstørrelse gir Xiaomi 12 Pro et bra zoomresultat, Det hjelper godt med en 50 MP sensor som kan bidra. Foto: Mangler lisensinfoOdd Richard Valmot

Det tredje kameraet er en ultravidvinkel, også det på 50 MP. Begge deler veldig bra selv om en vidvinkel på 115 grader ikke slår noen rekorder. Alle de tre kameraene støtter nattmodus.

Den billigere utgaven, Xiaomi 12, er på langt nær så godt utstyrt med de to andre kameraene. Den har en 13 MP ultravidvinkel som til gjengjeld kan gjengi et bredere felt på 123 grader. Det siste er et såkalt telemakrokamera, som faktisk tar ganske anstendige makrobilder. Selv om de færreste har bruk for de annet for moro skyld i starten. Her er det bare vidvinkelen og ultravidvinkelen som støtter nattmodus, men til gjengjeld er resultatet ganske bra. Selv om den ikke helt kan konkurrere med Samsungs S22. Og naturlig nok; Promodellen som har større sensorareal er bedre i nattmo

overraskende

overaskende tar begge telefonene veldig gode bilder med hovedkameraet når lysforholdene er gode. 12ern er ikke så verst i nattmodus, men det er et stykke opp til hva Proutgaven presterer. Den nærmer seg Samsungs S22 Ultra og det sier ikke lite.

På videosiden synes vi også det står bedre til med Proutgaven. Stabiliseringen er svært bra, og det er støtte for 4K video i inntil 60 bilder i sekundet og 8K i 24 bilder i sekundet. Vi har ikke testet forskjellen på 4K og 8K, men vi antar at forskjellen i oppløsning er langt unna det man kan innbille seg.

Kamerabump: Kameraene stikker langt ut på Xiaomi 12 Pro. Det gjør at optikken får bedre plass. Foto: Odd Richard Valmot

Kamerabump: Kameraene stikker like langt ut på Xiaomi 12. Foto: Odd Richard Valmot

Begge har det samme selfiekameraet på 32 MP. Det fungerer bra, men det er et stykke opp til toppmodellene fra Samsung og Apple.

Lyssterke skjermer

Promodellen er imponerende lyssterk. Den oppgis til 1500 nits på maks i sollys og 1000 nits ellers. Den billigste er faktisk den mest lyssterke med 1100 nits når du drar til med maksimal lysstyrke. Kanskje fordi den har færre piksler på skjermen. Storebror har en 6,73 tommer stor AMOLED-skjerm på 3200 x 1440 piksler, mens junior nøyer seg med 1080 x 2400 piksler. Begge har 120 Hz oppfriskningsfrekvens og opptil 480 Hz berøringsfrekvens. Ikke noe å si på det.

Telefonene er utstyrt medfingeravtrykkssensortrykksensor i skjermen. Den er plassert i praktisk avstand over bunnen på promodellen, men litt for nær bunnen på den minste. Det gir litt dårligere balanse når du holder den i en hånd og skal logge inn. Telefonene har det som kalles virtuell avstandsmåling. Det vanlige er å ha en egen sensor som finner ut når du legger telefonen inntil øret slik at den bl.a. kan skru av skjermen. Denne har altså en virtuell sensor og det tipper vi er programvare som er levert av norske Elliptic Lab. De legger på et ultralydsignal i høyttaleren og fanger opp refleksen av lyden i mikrofonen. En aldri så liten hjemmeseier tror vi selv om Elliptic aldri kommenterer hvem de selger lisenser til.

Vi kan også notere at begge også har en infrarød port som kan brukes til å fjernstyre TV-er, radio og andre ting. Nytten av det er ganske begrenset for de fleste slike buker nå radio i stedet for IR-lyd til slikt.

Stereo

Begge telefonene har stereolyd med høyttalere i topp og bunn. Promodellen oppgis til å ha fire høyttalere, men hvor de to siste er vet ikke vi. Vi kan strekke oss til tre om du inkluderer høyttaleren som gir lyd til begge, men det mangler fremdeles en.

Lydgjengivelsen i Pro-utgaven er faktisk riktig bra. Lyden i den minste er grei nok, men den har et mer innestengt lydbilde. Helt grei ti å høre nyheter på, men neppe det du vil ha om du skal nyte musikk.

Konklusjon

Det er ingen tvil om at Xiaomi 12 Pro er vesentlig bedre enn Xiaomi 12. Den har større skjerm, bedre kameraer, bedre høyttaler og en masse småting som skal gjøre den verd merkostnaden. Likevel vil vi kåre Xiaomi 12 til vinneren av de to. På tross av dårligere spesifikasjoner er den lynrask og en pris det er vanskelig å slå. Du får den til 7 490 kroner med 256 GB lagringsminne og 8 GB RAM. Promodellen koster 10 990 kroner. Det er 500 kroner mer enn det Samsung nå selger sin Galaxy S22+. Da er det nok mange som velger koreaneren.

Begge de nye Xiaomi-telefonene er bygget solid og de stråler ut kvalitet. Xiaomi er ikke så kjent på det norske markedet, men disse to lover godt for merket. De bør ha alle muligheter til å kare til seg en større markedsandel. I hvert fall fra den delen som ikke er «opptatt» av Apple og Samsung. Det er mange som kjemper om den biten og vi har sett gode innspill både fra OnePlus med sin nye modell 10 og fra Motorola med nye Edge 30 Pro. Begge er rimelige telefoner med Qualcomms topp-prosessor.

Pluss til begge

Lynraske

Bra hovedkamera

Gode hovedkamera

God byggekvalitet

Stereohøyttalere

Godt med lagerplass

Svært raske ladere og ladeegenskaper

Pluss til Xiaomi 12 Pro

Bra ultravidvinkel og telekamera

God lydgjengivelse i høyttalerne

Pluss til Xiaomi 12

Rimelig

Minus til begge

Litt for kort batterilevetid

Minus til Xiaomi 12 Pro

Litt for dyr

Xiaomi 12 Pro