Kineserne kommer tilbake

Nylig så vi hvordan OnePlus 11 slo godt fra seg mot Apple og Samsung, som de hadde hengt litt etter det siste året. De hevdet seg både på ytelse og spesifikasjoner, og ikke minst på pris. Nå lanserer Xiaomi tre nye modeller på markedet: Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 og Xiaomi 13 Lite. Vi har tatt en titt på alle tre, men konsentrert oss om toppmodellen, som skal spise kirsebær med de store.

Hopp og sprett

Det er ikke så lenge siden Xiaomi lanserte Xiaomi 12 T Pro med et 200 MP kamera. Nå, bare noen måneder etter, har den nye toppmodellen 13 Pro et 50 MP kamera. Det høres litt rart ut, men megapiksler er ikke alt. Spesielt i dette tilfellet. For mens førstnevnte hadde en sensorstørrelse på 1/1.22", som ga en pikselstørrelse på 0.64µm, har nykommeren en 1.0"-sensor med «gigantiske» piksler på 1.6µm. Det gir enda større piksler på 3,2µm når de slås sammen fire og fire til et 12,5 MP normalbilde. Sony er den eneste produsenten som har kommet med en telefon med en 1.0"-sensor, men så er det de som produserer den også. Og Sony har en svært høy pris på telefonen, noe som sikkert har holdt kjøperne på god avstand.

Kameraøyer: Promodellen til venstre har en ganske dominerende kameraøy. Det som ser ut som et stort kamera på Lite til høyre, er en svart bakgrunn på to små kameraer. Foto: Odd Richard Valmot

Uansett. Denne gangen ser det ut til at Xiaomi har truffet blink. Spesielt i Pro-modellen har de puttet inn så mye godsaker at den fortjener å bli sett nøye på. Så får vi heller tilgi at det er lite som minner om at de tre nykommerne er i familie. Utenom grensesnittet da, som de kaller MIUI 14, som igjen ligger oppå Android 13 i de to dyreste og på Android 12 i Lite-utgaven. Forstå det den som kan.

Stort utstikk: Xiaomi 13 Pro. Foto: Odd Richard Valmot

Pro-utgaven er en virkelig elegant sak med en overaskende fingeravtrykksikker keramisk bakside. Den har avrundede kanter med litt rettere endestykker. Telefonen er slank med en tykkelse på 8,4 mm. Men det inkluderer ikke den store kameraøya på baksiden. Her snakker vi om hele 13 mm. Det er litt over 2 mm mer enn på Samsungs nye S23 Ultra, mens S23 Plus klarer alt på 9 mm.

Xiaomi 13 kryper så vidt under 11 mm, mens Xiaomi 13 Lite er ørlite over 10 mm. Nå mener vi ikke at dette er diskvalifiserende for Pro-utgaven. Dette er en konsekvens av den store sensoren og lysgangen gjennom linsene inn til den. Da bli det 13 mm da. Og som selvfølgelig blir mindre uttalt når du setter på et deksel.

Deksel

Middels utstikk: Xiaomi 13. Om vi ikke visste bedre, ville vi sagt at fra denne vinkelen, men også forfra, ser den ut som en iPhone. Foto: Odd Richard Valmot

Og apropos deksel. Xiaomi fortsetter å levere et deksel i klarplast med de nye telefonene. Her skal de får en stor tommel opp. Det er ikke det mest elegante kanskje, men litt av designen vises gjennom. Og så beskytter det telefonene til man får kjøpt seg noe mer stilig.

Som vanlig hevder Xiaomi at dette er kameraer hvor Leica har vært med å bygge dem. Det sier de om begge de største modellene, mens Lite-utgaven har ikke fått slik assistanse.

Qualcomms beste

Ytelsestestene viser det vi forventet, at Snapdragon 8 Gen 2, som også sitter i nye Samsung S23 og OnePlus 11 5G, leverer varene. Forskjellen til iPhone er ikke så stor, og på noen områder som 3D-grafikk forbigått.

Bruker Qualcomms raskeste: 13 Pro og 13 har Snapdragon 8 Gen 2 innabords. Foto: Qualcomm

Uansett går det veldig fort, og de som spiller på telefonen vil bli veldig fornøyd. I hvert fall med de to største. Lite-utgaven har en Snapdragon 7 Gen 1 prosessor, og den er ikke i nærheten på ytelsessiden.

Like viktig som ytelse, er prosessorens evne til å rasjonere med strømmen. Batterilevetiden er imponerende, men det samme kan vi si om andre telefoner med den samme prosessoren.

Lynraske og en etterdilter: Xiaomi 13 Pro og Xiaomi 13 har fordelene av å være utstyrt med Qualcomms raskeste prosessor. Det er ikke Xiaomi 13 Lite. Foto: Odd Richard Valmot

Lite utstikk: Xiaomi 13 Lite Foto: Odd Richard Valmot

Kameraer

Hovedkameraet på Pro-modellen er rett og slett veldig imponerende. Den Sony-produserte IMX989-sensoren er den største som har sittet i en mobiltelefon. Det er mulig Xiaomi har fått god hjelp fra Leica, men her er det nok Sony som bør få mye av æren. Det gjør at hovedkameraet på 23 mm, med en blenderåpning på f/1.9, produserer veldig skarpe, fargemettede og fargeriktige bilder som alle vil bli fornøyd med. Den svære sensoren gir enda mindre grunn til å savne speilrefleksen. Xiaomi hevder at dette kameraet også er utstyr med noe de kaller HyperOIS, noe som sikkert betyr at det er uvanlig godt optisk stabilisert. Det er vår erfaring at dette fungerer bra. Ikke minst på video, men det kommer også veldig godt med om natten, da det kan ta et par sekunder med lysinnslipp før bildet er klart.

Kameraene: Øverst til venstre finner vi den største sensoren som finnes i mobiler bak en stabel med linser. Foto: Odd Richard Valmot

Det er alltid spennende å se hva en så stor sensor presterer om natten, og denne skuffet ikke. Nattegenskapene til S23 Ultra er utrolig gode, men om noe, så er dette bedre. Det gir mer tegning i de virkelig mørke områdene og mindre fargestikk i bildene. Dessuten prøver de ikke få bildet til å se ut som de er tatt om dagen.

Men når det gjelder nattfoto med zoom, må Pro-modellen se seg slått S23 Ultra.

God natt: Verdens største kamerasensor i en mobiltelefon som Xiaomi 13 Pro, gir et særdeles godt resultat i mørket. Og på dagen. Foto: Odd Richard Valmot

Kronprins nå: Selv Samsungs S23 Ultra presterer ikke like bra om natta som Xiaomi 13 Pro. Men den tar igjen det meste om dagen Foto: Odd Richard Valmot

Zoomkameraet har en optisk forstørrelse på 3,2X. Det er helt på grensen av det man får til uten å gå til en periskop-optikk. Men selv når vi trekker forstørrelsen opp til 10X, altså der S23 Ultra har et kamera med fast forstørrelse, så bli bildene overaskende skarpe. I hvert fall når lysforholdene er på lag. Sensoren er på hele 50 MP, noe som gir mer informasjon ut over den optiske forstørrelsen i linsene. Men når du forstørrer litt, er det Ultraen som går av med seieren.

Det siste kameraet bak, er en ultravidvinkel. Også her servert på en 50 MP plattform.

Videostabiliseringen er også veldig god. Nesten på linje med det Samsung har prestert i de nye S-modellene. Kameraet kan ta video i 8K, men bare i 24 bilder i sekundet.

Klarer 8K video: Men bare 24 biler i sekundet. 4K er mer enn nok, og da klarer Pro-modellen 60 bilder i sekundet. Det gjør seg godt på TV-en. Foto: Odd Richard Valmot

Vi konstaterer også selfiekameraet med 32 MP, som slår sammen fire og fire piksler, gjør en særdeles god jobb. Bildene blir svært skarpe.

De to mindre modellene har naturlig nok ikke like heftige kameraer. Hovedkameraet på Xiaomi 13 er på 50 MP, men bruker en 1/1.56"-sensor. 13 Lite har også den samme sensorstørrelsen, men bruker en billigere sensor.

Skjerm

Det er overaskende liten forskjell på ytre mål i de tre telefonene. Dette er ikke de tre bukkene Bruse. Pro-modellen er størst med ytre mål på 62,9 mm x 74,6 mm x 8,38 mm, men sannelig er ikke Lite-modellen hakk i hel med 159,2 mm x 72,7 mm x 7,23 mm. Xiaomi 13 er faktisk den minste på 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm.

De skiller seg også i design. Ikke noe felles designspråk her nei. 13 Pro og 13 har i det minste en kameraøy som likner på hverandre. Mens Pro er avrundet på langsiden, har 13 fått et utseende som iPhone har stått modell for. For å likne mest mulig på en Apple-kreasjon, er skjermen også helt flat. 13 Lite er mer slik storebror, men har en helt annen kameraøy. Men begge har en skjerm som buer ut over kanten. Det virker som det har vært tre ulike designere ute og gått her.

13 Pro og 13 har adaptiv oppfriskningsfrekvens opp til 120 Hz. Det begynner å bli veldig vanlig i dette segmentet nå, og er god måte å både spare strøm og gi jevne bevegelser. Pro har en svært høyoppløst 6.73” skjerm på 3200 x 1440 punkter, men de to andre nøyer deg med 2400 x 1080 punkter. 13 har en skjerm på 6.36”, mens den er litt større på lite med 6,55”.

Alle de tre har et 20:9 aspektforhold og alle har veldig bra lysstyrke. 13 Pro og 13 er oppgitt til å ha best lysstyrke, men faktisk målte vi Lite-utgaven til å være mest lyssterk!

13 Pro har fått Gorilla Glass Victus på fronten, mens de to andre må nøye seg med Gorilla Glass 5. De har også en bakside av glass, men her oppgis det ikke hva som står for beskyttelsen.

Lyd

Det å bruke i hvert fall to av de nye telefonene som høyttalende radio, er ikke noe problem. Både 13 Pro og 13 har stereohøyttalere, og de spiller både høyt og fyldig og med god stereovirkning – helt på høyde med andre toppmodeller i dag. 13 Lite er ikke i samme klasse. Den spiller bare med høyttaleren i bunnen og kommer ikke i nærhet verken i volum eller fylde. Dette er nok mer for å skille på modellene enn for mangel av maskinvare. De to andre bruker jo talehøyttaleren i tillegg til bunnhøyttaleren, og en slik har jo Lite også.

Strøm

Voldsomt: Laderen til 13 Pro er på hele 120 watt. Den er utført med galliumnitritt halvledere, som krymper størrelsen og gir mindre varme. Foto: Odd Richard Valmot

Xiaomi 13 Pro har et batteri på 4,82 Ah. Det holder i massevis, for prosessoren gjør at strømforbruket holdes i sjakk. Og skulle det røyne på, så ligger det en 120 watts lader i esken. Ja, faktisk 120 watt, eller HyperCharge, som Xiaomi kaller det. Vi kan også krysse av på opptil 50 watt trådløs lading og 10 watt reverslading. Særdeles bra utstyrt på strømsiden altså.

De to mindre telefonene har også lader i esken, men de på 67 watt. Det er faktisk ikke småtterier det heller. Xiaomi 13 har et batteri på 4,5 Ah og kan også lade trådløst med 50 watt og reverslade med 10 watt. Selv Xiaomi 13 Lite har et batteri på 4,5 Ah, men kan bare lade via kabel.

Oppdateringer

Xiaomi vil tilby tre år med oppgraderinger av Android og grensesnittet, men hele fem år med sikkerhetsoppgraderinger. Da ligger de én Android-oppgradering bak Samsung og OnePlus, men sikkerheten blir i det minste tatt var på like lenge. Det er viktig nå når folk gjerne beholder telefonene i tre år og mer. Det er ikke kommunisert hvor mange oppgraderinger av operativsystemet som Lite vil få, men fordi den kommer med Android 12, har den vel brukt opp én allerede når den skal få Android 13.

Priser

Håpet om at Xiaomi nå ville benytte mulighetene til å knuse konkurrentene på pris, ser dessverre ikke ut til å slå til. Xiaomi 13 Pro koster 13.990 kroner i 12/256 konfigurasjon. Det er tre tusen mer enn OnePlus 11 5G, og da spørs det om kamerafordelene er nok til å overtale kjøperne. Samsungs S23 Ultra med dobbelt så stort arbeidsminne og et enda mer heftig kameraoppsett og penn, koster to tusen mer. Men uten lader da.

Går du ned et hakk til Xiaomi 13, er det tre tusen å spare, altså det samme som OnePlus, men da er du også i området til Samsungs S23.

Lillebror Xiaomi 13 Lite koster 5990 kroner i en 8/256 GB variant. Det er rimelig, men her møter den også veldig stor konkurranse. Ikke bare av nye modeller, men også fra fjorårsmodeller som har blitt kraftig priset ned.

Xiaomi 13 Pro

Pluss

Fantastisk hovedkamera

Overveldende ladehastighet

Nydelig design

Lader og deksel følger med

Minus

Vanskelig å finne noe å sett fingeren på. Men den kunne vært litt billigere