TEST: Yubikey 5 NFC

digi.no har i to måneder benyttet seg av Yubikey 5, en hendig liten nøkkel som beskytter deg mot phisningangrep. Selv om vi er svært fornøyde med funksjonalitet og byggekvalitet, er det noen småting som irriterer.

Amerikanske Yubico er stiftet av svensken Stina Ehrensvärd i 2007, og har bygd seg opp til å bli et verdens største selskaper innen fastvarebasert tofaktorautentisering.

Yubikey 5 NFC Autentiseringsmetoder: Passwordless, Strong two factor, strong multi-factor

Tjenester: AWS dentity and access management (IAM), Centrify, Duo security, Google cloud identity, Adaptive, Microsoft active directory, Microsoft Azure AD, Okta, Ping identity

Krypto: RSA 2048, RSA 4096 (PGP), ECC p256, ECC p384

Sertifiseringer: FIDO 2, FIDO Universal 2nd Factor (U2F)

Vekt: Fem gram Annet: Vanntett og knussikker

Pris: 400-600 kroner (kvantumsrabatt ved storinnkjøp)

Google innførte tofaktorautentisering for alle sine medarbeidere i 2017, og hverken da eller i 2018 var et eneste phishingangrep mot selskapets 85 000 ansatte vellykket.

Fem gram

I tillegg til å kreve passord og brukernavn når Google-ansatte skal logge seg inn, må de også verifisere seg med en USB-brikke fra Yubico.

Yubikey 5 er ikke store dingsen med sine fem gram og rett over fire centimeters lengde.

Skallet er i hardplast, og selv om vekta gjør at den ikke høres veldig robust ut, oppleves den som at den tåler er støyt.

Nøkkelen er ifølge produsenten vanntett, motstandsdyktig mot knuskrefter og har ingen bevegelige deler.

Batterifri

Den er batterifri, og suger til seg strøm fra enheten den kobles til.

For å verifisere deg, kobler du nøkkelen til PC-en gjennom en ledig USB-port, og trykker på Yubico-logoen for innlogging. Så enkelt.

Enheten må selvfølgelig kobles til aktuell tjeneste først, men når det er gjort, er det ikke noe mindre effektivt enn noen annen innloggingsmetode.

Produksjonen foregår i både USA og Sverige, så her får du et kortreist produkt, om det er av betydning.

Brikken vi har på test tilbyr støtte for de aller mest brukte protokollene som FIDO2,OTP, OATH HOTP, U2F, PIV, og Open PGP.

Passordløs innlogging

Yubikey 5 kan for eksempel benyttes som eneste innlogging i Windows om det er ønskelig.

Foreløpig ikke via annet enn en tredjepartsapplikasjon, men Yubico skal ifølge egne nettsider prøve å til en løsning integrert i operativsystemet gjennom et samarbeid med Microsoft.

Nøkkelbrikken er også enkel å implementere med AD, og er nettopp derfor ypperlig å benytte for store virksomheter, der sikkerheten bør og skal tas alvorlig.

I tillegg støttes selvfølgelig hundrevis av tredjepartstjenester som Dropbox, Cloudflare, Github, Lastpass og alle nettbaserte Microsoft og Google-kontoer. Dette er selvfølgelig et svært lite utvalg, og full oversikt får du via disse nettsidene.

Koblet den til maskina, og du logges rett inn i Windows om du setter det opp. Foto: Martin Braathen Røise

Koster hos tredjeparter

Problemet er bare at de fleste tredjeparter kun tilbyr støtte for Yubikey om du er proffbruker. Det vil si om du betaler for oppgradert funksjonalitet.

Det er et minus for oss som ikke ønsker å betale for ekstra for alle tjenestene vi bruker i det daglige.

Personlig synes jeg det fungerer veldig bra. Selv om det kan i starten kan være litt krevende å bygge opp nye bruksmønstre der du alltid har med deg autentiseringsnøkkelen din.

De aller fleste av oss har kanskje ikke behov for så sterk beskyttelse på hjemmemaskinen, men å kunne beskytte jobb- og nettbaserte kontoer skikkelig, er uvurderlig for oss alle.

Ja, det finnes løsninger du kan benytte på mobiltelefonen din, men de er ikke like motstandsdyktige mot eksempelvis mann-i-midten-angrep.

Oppsummert mener vi Yubikey 5 er svært praktisk, enkel å implementere for de fleste, og er en billig forsikring som tar både din private og profesjonelle sikkerhet til nye høyder.