The Gathering 2020 er avlyst: – Vi vet at det er mange som blir lei seg

Onsdag formiddag avgjorde ledelsen ved The Gathering å avlyse årets arrangement – i Vikingskipet på Hamar i påsken, fra 8.-12. april 2020. Beslutningen kommer som konsekvens av koronaviruset.

Simon Eriksen Valvik, kommunikasjonsansvarlig for The Gathering. Bilde: Audun Braastad

– The Gathering skal være et arrangement som er trygt for våre deltakere, gjester, leverandører, partnere, besøkende og 400 frivillige. Deres helse og sikkerhet vil alltid komme først. Derfor har vi nå valgt å avlyse The Gathering 2020, sier kommunikasjonsansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik i en pressemelding.

Alternativ digital påskefeiring

Selv om The Gathering 2020 blir avlyst i Vikingskipet velger arrangøren nå å invitere til påskefeiring på internett – under hashtaggen #tg20online. Det betyr at hvem som helst med tilgang til internett kan bli med.

The Gathering The Gathering er Norges største datatreff. Årlig samles over 6000 mennesker i Vikingskipet på Hamar i påsken for spill, foredrag, konserter og kreative konkurranser. Arrangementet drives av i overkant 400 frivillige ildsjeler fra inn og utland, organisert av den ideelle organisasjonen, KANDU - Norsk Dataungdom. The Gathering ble første gang arrangert i 1992. I 1996 flyttet arrangementet inn i Vikingskipet på Hamar.

– Coronaviruset stopper ikke oss. Nå gjør vi det vi er best på – bruke våre kreative og teknologiske ferdigheter, og flytter The Gathering 2020 til internett. Nå kan hele Norge bli med å feire sammen med oss under hashtaggen #tg20online, sier Eriksen Valvik.

Ifølge pressemeldingen etablerte The Gathering en tverrfaglig arbeidsgruppe allerede dagen etter et første tilfellet av koronasmitte ble påvist i Norge 26. februar. Den 28. mars ble det satt krisestab, som tok over den operative håndteringen og har siden da fulgt situasjonen tett, heter det i meldingen.

– Det har vært to krevende uker, med mye informasjon som skal leses og tolkes, sier Eriksen Valvik i meldingen.

Masseavlysninger

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte tirsdag kveld å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere, for å hindre spredning av koronaviruset. Med sine 6000 deltakere så det dermed mørkt ut for årets The Gathering.

Konserter, landsmøter, teaterforestillinger og idrettsarrangementer over hele landet ble avlyst i tur og orden like etter at FHI kom med dette rådet.

– Vi vet at det er mange som blir lei seg. Vi er en stor familie, med nære, tette bånd. Våre 400 frivillige har stått på i ett år for å forberede fem uforglemmelige dager på Norges feteste påskehytte. Likevel kompromisser vi ikke på sikkerheten og helsen til våre deltakere og frivillige, og selv om det er sårt velger vi nå å avlyse The Gathering 2020 for å bidra til den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredning, sier Eriksen Valvik i pressemeldingen.

Vil svare på spørsmål over nett

Han retter videre en stor takk til alle frivillige som har jobbet hardt i et helt år, og som nå stiller opp på veldig kort varsel for arrangementet.

Det jobbes nå med å få publisert praktisk informasjon i forbindelse med avlysningen.

– Vi jobber nå så hardt vi kan for å få ut informasjon på nettsidene våre. Her vil vi legge ut spørsmål og svar, samt hvordan folk kan kontakte oss hvis de lurer på noe mer, forklarer Eriksen Valvik.

Det er til nå bekreftet 277 koronasmittede i Norge. Sykehusene har opplyst at totalt sju personer er innlagt på forskjellige sykehus rundt om i landet, skriver NTB.

Saken oppdateres.