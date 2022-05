– Enkelhet, eleganse, form, funksjon.

Slik starter aprilspøken fra 2021. Stack Overflow, et populært nettsted programmerere bruker for å stille spørsmål og få svar fra fagfeller, lanserte et produkt skreddersydd for å kopiere andre utvikleres kode.

Produktet er et tastatur med tre taster; Én Control-tast, én C-tast og én V-tast. Alt du trenger for å klippe ut og lime inn kode.

– Hver eneste dag beveger millioner av innovatører og skapere verden rundt samfunnet fremover ved å kopiere og lime inn kode fra Stack Overflow. Men altfor lenge har denne prosessen stått fast i fortiden, skrev Stack Overflow i aprilspøken.

Det fiktive produktet «The Key» skulle gjøre copy-pasting av kode «raskt, smertefritt og gøy».

Stuntet gikk viralt, og det viste seg at det var et marked for tulleproduktet.

– Mange la igjen kommentarer og meldinger i sosiale medier, der de spurte om de ikke kunne få kjøpe The Key på ekte, skriver Stack Overflow, som kort tid etter spøken begynte å produsere prototyper.

I september 2021 kunne selskapet legge tastaturet ut for salg. Et drøyt halvår senere har The Key solgt i over 10.000 eksemplarer. Nå kommer produktet i versjon 2.0.

Versjon 2.0

– Vi lyttet da dere ba oss om å ta The Key fra idé til produkt. Nå lytter vi igjen og slipper The Key 2.0, skriver Ben Popper, som er innholdsansvarlig på Stack Overflow, i en blogg om nyheten.

Den oppgraderte versjonen har med seg de mest etterspurte funksjonene, mener Stack Overflow og nevner det gjennomskinnelige akryl-dekselet med to innebygde led-lys og taster som er enkle å bygge ut for en «virkelig skreddersydd opplevelse».

Tastaturet koster 270 kroner og kommer i et begrenset opplag.

40 millioner kopierte kodesnutter på to uker

Spøken bygger naturligvis på at en stor del av problemløsning for utviklere ligger i å saumfare nettet etter nyttige kodesnutter.

Ifølge ZDnet sier nesten halvparten (44 prosent) av utviklerne at de kopierer og limer inn opp til 50 kodelinjer hver eneste uke, en tredjedel oppga et volum på mellom 50 og 100 kodelinjer i uka, mens 13 prosent kopierte opp til 500 kodelinjer i uka.

I en forlengelse av spøken satte Stack Overflow opp et system som detekterte når noen tastet Control+C mens de besøkte nettsiden. Gjennom to uker sjekket selskapet hvor mange ganger denne kommandoen ble brukt.

Resultatet: Én av fire kopierer noe på siden i løpet av de første fem minuttene av besøket. Til sammen ble det kopiert kodesnutter over 40 millioner ganger i løpet av toukersperioden.

Er du blant dem som drar statistikken opp, er det ingenting å skamme seg over, mener selskapet.

– Hvorfor finne opp hjulet på nytt, når andre allerede har lært, laget og testet? Det er ikke noe galt i å gjenbruke kunnskap – det hjelper deg å lære, få fungerende kode raskere og tar ned frustrasjonsnivået, skriver Popper og fortsetter:

– Det betyr ikke at du skal slutte å følge beste praksis for å hindre at feil og sikkerhetsproblemer sniker seg inn i koden din.