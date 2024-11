Strømselskapet Tibber undersøker påstander om datainnbrudd, etter en angivelig lekkasje med 243.000 kunder, som nå tilbys i et kjent hackerforum.

I forumet har det siden mandag blitt tilbudt en database med navn, e-post og andre opplysninger, som knyttes til et påstått datainnbrudd hos Tibber i november.

Tibber vil verken bekrefte eller avkrefte hendelsen.

– Vårt sikkerhetsteam og eksterne eksperter jobber kontinuerlig for å sikre at vi har effektive sikkerhets- og personverntiltak på plass. Akkurat nå er det for tidlig å si om dette har skjedd og i hvilket omfang, men vi tar slike trusler svært alvorlig og jobber iherdig for få oversikt over situasjonen.

Det opplyser pressekontakt Gaute Haaversen-Westhassel i en tekstmelding til Digi.

Datatilsynet har foreløpig ikke mottatt noen avviksmelding fra Tibber.

(Saken oppdateres.)