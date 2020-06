Tidal innrømmer å ha endret strømmetall for Kanye West-album

Tidal erkjenner at selskapet endret strømmetall etter lanseringen av Kanye West-album «Life of Pablo» på grunn av store tekniske problemer.

Det viser rettsdokumenter, skriver Dagens Næringsliv.

Helt siden avisen i 2018 avslørte at flere hundre millioner falske avspillinger er lagt til Beyoncé og Kanye Wests lyttertall på Tidal, har strømmetjenesten nektet for å ha manipulert tallene.

I nylig frigitte rettsdokumenter fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kommer det fram at Tidal innrømmer å ha endret strømmetallene i forbindelse med utgivelsen av Kanye Wests album «Life of Pablo» i februar 2016.

Årsaken var ifølge Tidal at systemet kollapset på grunn av den store pågangen da Kanye West slapp albumet. Tallene for februar ble derfor endret «i et forsøk på å reflektere mer nøyaktig de virkelige lyttermønstrene og brukeratferden som det best kunne blitt estimert den gang», har selskapet forklart, ifølge rettsdokumentene.

I Norge har Økokrim etterforsket angivelig datamanipulasjon og mistanke om grovt bedrageri knyttet til strømmetjenesten.

Strømmetjenesten fikk status som mistenkt 21. juni 2019 etter at saken hadde vært etterforsket siden høsten 2018. Selskapet har hele tiden benektet å ha gjort noe galt.