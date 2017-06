Tidligere administrator slettet serverne til hostingselskap

Det nederlandske hostselskapet Verelox, som tilbyr leie av virtuelle servere via datasentre i flere land, inkludert USA, opplevde i forrige uke det virkelige marerittet for et slikt selskap. En tidligere ansatt administrator skal nemlig ha slettet alle kundedataene og de fleste av serverne til selskapet. Dette skriver Bleeping Computer.

Det var trolig torsdag i forrige uke at hendelsen skjedde.

Uklar årsak

Det er uklart hvorfor og hvordan dette skjedde, men dersom det skyldes at selskapet ikke endret alle sentrale passord etter at administratoren sluttet, er det selvfølgelig kritikkverdig. Men administratoren kan også ha lagt inn en tidsinnstilt «bombe» før vedkommende mistet tilgangen.

I en kunngjøring på selskapets nettsted skriver Verelox at de fleste av nodene nå er gjenopprettet, men ikke alle. Selskapet skriver at noe data kan ha gått tapt, men det skal ikke gjelde de nodene som til nå ha blitt gjenopprettet.

Selskapet skriver at nåværende kunder som fortsatt er interessert i selskapets tjenester, vil få en kompensasjon for nedetiden.