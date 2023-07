Tiktok gir Europa innsyn i programvare

Tiktok åpnet torsdag opp researchprogramvaren sin for forskere i Europa, i forkant av nye EU-regler som krever at de globale teknologigigantene skal gjøre mer for å kontrollere innhold på nett.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tiktok, eid av det kinesiske Bytedance, er en av 19 plattformer og søkemotorer underlagt strengere krav som vil tre i kraft fra august under Digital Services Act (DSA).

Selskapet skriver i en uttalelse at de har ventet på at EU-kommisjonen skulle angi tekniske betingelser for grensesnittet (API) for tilgang til dataene, men at de bestemte seg for å åpne opp likevel.

«TikTok ruller proaktivt ut sin Research API i forkant av ytterligere teknisk veiledning og lanserer et kommersielt innholdsbibliotek før DSA-overholdelsesfristen», skriver selskapet ifølge Reuters.

DSA trådte i kraft november 2022 og vil håndheves i alle medlemslandene senest 17. februar 2024. Men Europakommisjonen vil starte håndhevingen overfor de største internettplattformene i løpet av august 2023. DSA vil gjelde for Norge etter at regelverket innlemmes i EØS-avtalen, ifølge Medietilsynet.

Alle forskere må ha sin egen «Tiktok for Developers»-konto og være lokalisert i USA eller Europa for å få tilgang til Research API, ifølge selskapet.

Tiktok ga også forskere tilgang til sitt API for kommersielt innhold.

For å overholde DSA-reglene om åpenhet om betalt annonsering, åpnet selskapet sin database med informasjon om betalte annonser og annonsemetadata.

Selskapet ga ut en første versjon av sin Research API til akademiske forskere i USA tidligere i år, skriver nyhetsbyrået.