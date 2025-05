Tiktok innkalt til møte hos digitaliseringsministeren

– Jeg ønsker klarhet i om data om norske brukere er overført til Kina. Derfor har vi kalt Tiktok inn til et møte på tirsdag. I møtet forventer jeg å få en fullstendig redegjørelse fra selskapet om hvilke tiltak de nå gjennomfører for å rette opp og sikre at slike feil ikke skjer igjen, sier Tung i en pressemelding.

Innkallingen kommer etter at det irske datatilsynet ga Tiktok et overtredelsesgebyr på 530 millioner euro for brudd på GDPR-reglene om overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS.

Møtet skal finne sted tirsdag, og involverer Tiktoks kontaktperson i Norge og den europeiske ansvarlige for myndighetskontakt via Teams. Tung har allerede mottatt en skriftlig redegjørelse fra Tiktok i forkant av møtet.